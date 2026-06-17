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  • /Pizza Hut Closed: আর অর্ডার দিলেই পাবেন না পছন্দের পিৎজা: মন্দার করাল ছায়ায়, দেনার দায়ে জাস্ট উঠে গেল বিশ্ববিখ্যাত পিত্‍জা সংস্থা

Pizza Hut Closed: আর অর্ডার দিলেই পাবেন না পছন্দের পিৎজা: মন্দার করাল ছায়ায়, দেনার দায়ে জাস্ট উঠে গেল বিশ্ববিখ্যাত পিত্‍জা সংস্থা

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jun 17, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:54 PM IST

Pizza Hut sold news: বিশ্বজুড়ে পিৎজ়া প্রেমীদের পছন্দের তালিকায় থাকা অন্যতম জনপ্রিয় নাম ‘পিৎজ়া হাট’ (Pizza Hut) এবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে? আর পাবেন না আপনার সাধের পিত্‍জা? ভারতীয়দের জিভে পিৎজ়ার স্বাদ প্রথম এনে দেওয়া হাতেগোনা কয়েকটি ব্র্যান্ডের মধ্যে এটি অন্যতম। কিন্তু ক্রমাগত লোকসান এবং বিশ্ববাজারের তীব্র প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে অবশেষে নিজেদের ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এর মূল সংস্থা ‘ইয়াম! ব্র্যান্ডস’ (Yum! Brands)। মঙ্গলবার সংস্থার তরফ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, দুটি আলাদা চুক্তির মাধ্যমে মোট ২৭০ কোটি ডলারে (ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ২৫ হাজার ৫২৪ কোটি টাকা) বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে পিৎজ়া হাটের সমগ্ৰ ব্যবসা।

 

পিৎজ়া হাট কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে?1/12

পিৎজ়া হাট কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে?

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি, কাঁচামালের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি এবং ফাস্টফুডের বাজারে ডমিনোজ ও পাপা জন’সের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী ব্র্যান্ডগুলো।

 

পিৎজ়া হাট কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে?2/12

পিৎজ়া হাট কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে?

ডিজিটাল মার্কেটিং ও দ্রুত ডেলিভারি ব্যবস্থার কাছে বেশ কিছুদিন ধরেই মার খাচ্ছিল পিৎজ়া হাট। বিগত কয়েক প্রান্তিক ধরে বিশ্বজুড়ে এই চেইনের বিক্রি মারাত্মকভাবে কমেছে।

 

পিৎজ়া হাট কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে?3/12

পিৎজ়া হাট কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে?

এর পাশাপাশি বর্তমানে মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি এবং ওজন কমানোর আধুনিক ওষুধের কারণে বিশ্বজুড়ে পিৎজ়ার মতো উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবারের চাহিদাতেও বড় মন্দা।

পিৎজ়া হাট কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে?4/12

পিৎজ়া হাট কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে?

ক্রমাগত মুনাফার হার কমতে থাকায় ইয়াম! ব্র্যান্ডস পিৎজ়া হাটের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিকল্প পথ খোঁজা শুরু করে এবং শেষমেষ এই লাভহীন ব্যবসা থেকে সম্পূর্ণ সরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়।

 

পিৎজ়া হাট কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে?5/12

পিৎজ়া হাট কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে?

চীনের মূল ভূখণ্ড বাদে আমেরিকা ও ভারতসহ বিশ্বের অন্যান্য সমস্ত দেশের ব্যবসা ১.৫ বিলিয়ন (১৫০ কোটি) ডলারে কিনে নিচ্ছে আমেরিকার বিখ্যাত প্রাইভেট ইক্যুইটি ফার্ম ‘লংরেঞ্জ ক্যাপিটাল’ (LongRange Capital)।

 

পিৎজ়া হাট কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে?6/12

পিৎজ়া হাট কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে?

চীনের মূল ভূখণ্ডে থাকা পিৎজ়া হাটের ব্যবসা ১.২ বিলিয়ন (১২০ কোটি) ডলারে অধিগ্রহণ করছে ‘ইয়াম চায়না হোল্ডিংস ইনকর্পোরেটেড’।

 

পিৎজ়া হাট কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে?7/12

পিৎজ়া হাট কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে?

প্রয়োজনীয় আইনি অনুমোদন সাপেক্ষে ২০২৬ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকের (Third Quarter) মধ্যে এই সম্পূর্ণ বিক্রয় প্রক্রিয়া ও মালিকানা হস্তান্তরের কাজ শেষ হবে বলে জানানো হয়েছে।

 

পিৎজ়া হাট কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে?8/12

পিৎজ়া হাট কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে?

১৯৫৮ সালে আমেরিকার কানসাসে শুরু হওয়া পিৎজ়া হাটকে ১৯৭৭ সালে কিনে নিয়েছিল পেপসিকো (PepsiCo)

পিৎজ়া হাট কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে?9/12

পিৎজ়া হাট কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে?

পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে কেএফসি (KFC) ও টাকো বেল (Taco Bell)-এর সাথে পিৎজ়া হাটকে আলাদা করে গঠন করা হয় ‘ইয়াম! ব্র্যান্ডস’।

 

পিৎজ়া হাট কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে?10/12

পিৎজ়া হাট কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে?

পিৎজ়া হাট বিক্রি করে দেওয়ার পর ইয়াম! ব্র্যান্ডসের ছাতার তলায় মূলত কেএফসি, টাকো বেল এবং হ্যাবিট বার্গার অ্যান্ড গ্রিলের মতো লাভজনক ব্র্যান্ডগুলিই অবশিষ্ট থাকবে। 

 

পিৎজ়া হাট কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে?11/12

পিৎজ়া হাট কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে?

যদিও নতুন মালিক সংস্থা লংরেঞ্জ ক্যাপিটাল এবং ইয়াম চায়না এই ঐতিহ্যবাহী ব্র্যান্ডটিকে জনপ্রিয়  করার চেষ্টা করবে বলে আশা করছে খাদ্যরসিকরা।

পিৎজ়া হাট কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে?12/12

পিৎজ়া হাট কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে?

পুরোনো পিৎজ়া হাটের এই বিদায় বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি খাদ্যরসিকদের মধ্যে একরাশ মনখারাপের আবহ তৈরি করেছে।

TAGS:
pizza hut
Pizza hut closed news
Yum Brands

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