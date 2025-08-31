Hawkar Identity Card: ফুটপাত থেকে কেনাকাটা করতে ভালোবাসেন? পুজোর মুখে দুঃসংবাদ! আপাতত...
কলকাতায় হকারদের পরিচত্র দেওয়ার পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল টাউন ভেন্ডিং কমিটি। শহরের এখন হকারের সংখ্যা কত? তা জানতে ডিজিটাল অ্যাপ মারফত ফের সার্ভে করা হবে।
