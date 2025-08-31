English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Hawkar Identity Card: ফুটপাত থেকে কেনাকাটা করতে ভালোবাসেন? পুজোর মুখে দুঃসংবাদ! আপাতত...

   কলকাতায় হকারদের পরিচত্র দেওয়ার  পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল  টাউন ভেন্ডিং কমিটি। শহরের এখন হকারের সংখ্যা কত? তা জানতে ডিজিটাল অ্যাপ মারফত ফের সার্ভে করা হবে।

| Aug 31, 2025, 07:14 PM IST

Hawkar Identity Card:   কলকাতায় হকারদের পরিচত্র দেওয়ার  পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল  টাউন ভেন্ডিং কমিটি। শহরের এখন হকারের সংখ্যা কত? তা জানতে ডিজিটাল অ্যাপ মারফত ফের সার্ভে করা হবে।

1/9

রক্তিমা দাস: পুজোর মুখে দুঃসংবাদ। সমীক্ষায় গড়মিল! কলকাতায় হকারদের পরিচত্র দেওয়ার  পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল  টাউন ভেন্ডিং কমিটি। শহরের এখন হকারের সংখ্যা কত? তা জানতে ডিজিটাল অ্যাপ মারফত ফের সার্ভে করা হবে।  

2/9

উত্তরের শ্য়ামবাজার হোক কিংবা দক্ষিণের গড়িয়াহাট। বাদ নেই নিউ মার্কেট চত্বরও। শহরের ফুটপাতে হকারদের রমরমা।

3/9

বড় দোকান নয়, ফুটপাত থেকে জিনিস কিনতে ভালোবাসেন অনেকেই। ফলে বিক্রিবাটাও ভালোই হয়।

4/9

সেই হকারদের পরিচয়পত্র দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে  টাউন ভেন্ডিং কমিটি। বস্তুত, সম্প্রতি  সার্ভেও করা হয়েছিল শহরের বিভিন্ন জায়গায়।

5/9

প্রথম পর্যায়ের পুজোর আগেই  ৯ হাজার হকারকে পরিচয় পত্র দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত।

6/9

এর আগে, ২০১৫ সালে শহরের হকার-সমীক্ষা করা হয়েছিল। পুরসভা সূত্রে খবর, সেই সমীক্ষার হিসেবের সঙ্গে সাম্প্রতির সমীক্ষার হিসেব মিলছে না।

7/9

 ২০১৫ সালের  পর শহরের হকারের সংখ্য়া বেড়েছে। এখন নতুন হকারদের নাম তালিকাভুক্ত করতে গিয়ে নাকি বাদ পড়ে যাচ্ছেন অনেক পুরনো হকার!

8/9

এই পরিস্থিতিতে ২০১৫ সালের তালিকা আর চূড়ান্ত বলে মনে করছে না  টাউন ভেন্ডিং কমিটি। হকারের সংখ্যা নির্ধারণ করতে ফের সার্ভে করা হবে। সেইমতো তালিকা তৈরি হবে। তারপর প্রথম দফায় হাতিবাগান, গড়িয়া ও নিউমার্কেট চত্বরের হকারদের পরিচয় পত্র দেওয়া হবে।

9/9

হকার নেতাদের অবশ্য় দাবি, এই ৯ হাজার হকারকে পরিচয়পত্র দেওয়ার সঙ্গেই বাকি ৬৪ হাজার হকারদেরও পরিচয়পত্র দেওয়া শুরু করতে হবে। তারপর তালিকার বাইরে থাকা বাকিদের সার্ভে করে পরিচয়পত্র দিক টাউন ভেন্ডিং কমিটি।

পরবর্তী
অ্যালবাম

World's Richest People In 2025 And Their Educational Qualifications: বিশ্বের ৫ ধনী ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা জানেন? কেউ কলেজ ড্রপ আউট, তো কেউ ডিগ্রি না নিয়েই...

পরবর্তী অ্যালবাম

World&#039;s Richest People In 2025 And Their Educational Qualifications: বিশ্বের ৫ ধনী ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা জানেন? কেউ কলেজ ড্রপ আউট, তো কেউ ডিগ্রি না নিয়েই...

World's Richest People In 2025 And Their Educational Qualifications: বিশ্বের ৫ ধনী ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা জানেন? কেউ কলেজ ড্রপ আউট, তো কেউ ডিগ্রি না নিয়েই...

World's Richest People In 2025 And Their Educational Qualifications: বিশ্বের ৫ ধনী ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা জানেন? কেউ কলেজ ড্রপ আউট, তো কেউ ডিগ্রি না নিয়েই... 7
Howrah Incident: বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি, নদীতে স্নান করতে নেমে বছর সাতাশের যুবক...চেষ্টা করেও...

Howrah Incident: বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি, নদীতে স্নান করতে নেমে বছর সাতাশের যুবক...চেষ্টা করেও...

Howrah Incident: বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি, নদীতে স্নান করতে নেমে বছর সাতাশের যুবক...চেষ্টা করেও... 7
Famous TV Actress Death: মাত্র ৩৮ বছর বয়সেই বিদায়! প্রয়াত &#039;পবিত্র রিশতা&#039; খ্যাত জনপ্রিয় অভিনেত্রী...

Famous TV Actress Death: মাত্র ৩৮ বছর বয়সেই বিদায়! প্রয়াত 'পবিত্র রিশতা' খ্যাত জনপ্রিয় অভিনেত্রী...

Famous TV Actress Death: মাত্র ৩৮ বছর বয়সেই বিদায়! প্রয়াত 'পবিত্র রিশতা' খ্যাত জনপ্রিয় অভিনেত্রী... 8
Thane murder case: কানে ও নাকে সোনার দুল! ৩০-এর মহিলার রক্তমাখা কাটা মুণ্ডু তাকিয়ে আছে ড্রেনের মধ্যে...ভয়াবহ...

Thane murder case: কানে ও নাকে সোনার দুল! ৩০-এর মহিলার রক্তমাখা কাটা মুণ্ডু তাকিয়ে আছে ড্রেনের মধ্যে...ভয়াবহ...

Thane murder case: কানে ও নাকে সোনার দুল! ৩০-এর মহিলার রক্তমাখা কাটা মুণ্ডু তাকিয়ে আছে ড্রেনের মধ্যে...ভয়াবহ... 11