  • 2026 Holiday Calendar: কোন ছুটি কবে, কোন সময়ে বেড়াতে গেলে কম PL কাটা যাবে! নতুন বছরের তালিকা মিলিয়ে ছক কষে নিন...

Holiday Plan of 2026: ২০২৬ সালে যারা ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন, তাদের জন্য বিশাল সুযোগ। সাহিত্য সম্মেলন থেকে শুরু করে মরুভূমির মেলা—আগামী বছরের ক্যালেন্ডার ভারতের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি এবং বৈচিত্র্যে ভরপুর। ২০২৬ সালে আপনি যে ১০টি উৎসব ও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন, তার একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল। 

| Dec 29, 2025, 01:31 PM IST
1/13

জয়পুর লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল (জানুয়ারি)

ভারতের বৃহত্তম এবং সম্ভবত সবচেয়ে বিখ্যাত এই সাহিত্য উৎসব প্রতি বছর জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হয়। এটি রাজস্থানের রাজধানীতে বিশ্বের সেরা লেখক, চিন্তাবিদ, চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং দার্শনিকদের একত্রিত করে। বই প্রকাশ, প্যানেল আলোচনা, বিতর্ক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনার এই উৎসব বইপ্রেমীদের জন্য একটি অনন্য গন্তব্য। তারিখ: জয়পুর লিটারেচার ফেস্টিভ্যালের ১৯তম সংস্করণ অনুষ্ঠিত হবে ১৫-১৯ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত।  

2/13

গোয়া কার্নিভ্যাল (ফেব্রুয়ারি)

খ্রিস্টানদের 'লেন্ট' (Lent) ঋতুর ঠিক আগে সাধারণত ফেব্রুয়ারি মাসে গোয়ায় এই উৎসব পালন করা হয়। পর্তুগিজ ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে এবং বিখ্যাত রিও কার্নিভ্যালের আদলে এটি তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে 'ভিভা কার্নিভ্যাল' নামে পরিচিত এই উৎসব সঙ্গীত, নাচ, খাবার এবং বর্ণাঢ্য রোড-শোর এক জীবন্ত উদযাপন। তারিখ: ২০২৬ সালে এই কার্নিভ্যাল ১৪ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।  

3/13

রণ উৎসব (নভেম্বর ২০২৫ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

গুজরাটের কচ্ছ অঞ্চলের রণ উৎসব হলো সংস্কৃতি, কারুশিল্প এবং ধবধবে সাদা লবণ মরুভূমির সৌন্দর্যের এক জাঁকজমকপূর্ণ উদযাপন। শীতকাল জুড়ে চলা এই উৎসবে লোকসংগীত, লোকনৃত্য, হস্তশিল্পের বাজার, অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিটি এবং ঐতিহ্যবাহী খাবারের স্বাদ নেওয়া যায়। তারিখ: গুজরাট পর্যটন দপ্তরের মতে, রণ উৎসব ২৩ নভেম্বর ২০২৫ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত চলবে।

4/13

কোচি-মুজিরিস বিয়েনালে (ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে মার্চ ২০২৬)

এটি কেরালার কোচি শহরে অনুষ্ঠিত সমসাময়িক শিল্পের একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী। বিয়েনালের ষষ্ঠ সংস্করণে বিভিন্ন শৈল্পিক স্থাপনা (Installations), পারফরম্যান্স এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলো অন্বেষণ করা হয়। তারিখ: এটি ৩১ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত চলবে।

5/13

আন্তর্জাতিক পুষ্প প্রদর্শনী (মে)

সিকিমের গ্যাংটকে প্রতি বছর মে মাসে মাসব্যাপী এই মনোমুগ্ধকর পুষ্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ৫০০-এর বেশি বিরল প্রজাতির অর্কিড, ৩৬ প্রজাতির রডোডেনড্রন এবং ২৩ প্রজাতির বাঁশসহ আরও অনেক সুন্দর ফুল ও উদ্ভিদ প্রদর্শিত হয়। প্রতিযোগিতার পাশাপাশি এখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসও থাকে।  

6/13

হেমিস গোম্পা সাংস্কৃতিক উৎসব (জুন)

লাদাখের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ উৎসব এটি। তিব্বতি ক্যালেন্ডারের পঞ্চম মাসের ১০ম দিনে (গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে জুন/জুলাই) এটি পালন করা হয়। রঙিন মুখোশ নৃত্য (Mask Dance), ঐতিহ্যবাহী সংগীত এবং বিশাল 'থাংকা' (বৌদ্ধ চিত্রকর্ম) প্রদর্শনের জন্য এই উৎসব বিখ্যাত।  

7/13

নেহরু ট্রফি স্নেক বোট রেস (আগস্ট)

কেরালার আলাপ্পুঝার পুন্নমদা হ্রদে অনুষ্ঠিত এটি একটি বিখ্যাত জল-উৎসব। এখানে কয়েকশ মানুষের সম্মিলিত ছন্দে ঐতিহ্যবাহী গানের সাথে বিশাল বিশাল ‘চন্দন ভাল্লাম’ বা সর্প-নৌকা (Snake Boat) চালানো হয়। সাধারণত প্রতি বছর আগস্ট মাসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

8/13

জিরো মিউজিক ফেস্টিভ্যাল (সেপ্টেম্বর)

অরুণাচল প্রদেশের মনোরম জিরো উপত্যকায় অনুষ্ঠিত এটি ভারতের অন্যতম প্রশংসিত ইনডি (Indie) মিউজিক ইভেন্ট। ফোক, রক, ইলেকট্রনিক এবং ওয়ার্ল্ড মিউজিকের মিশেলে সাজানো এই চার দিনের উৎসবটি জিরো উপত্যকার আপাতানি উপজাতির মানুষেরা আয়োজন করেন। এটি সাধারণত সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে অনুষ্ঠিত হয়।

9/13

মাজুলি মিউজিক ফেস্টিভ্যাল (নভেম্বর/ডিসেম্বর)

আসামের ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর অবস্থিত বিশ্বের বৃহত্তম নদী দ্বীপ মাজুলিতে প্রতি বছর ভারতের বৃহত্তম ইনডি মিউজিক ফেস্টিভ্যালটি অনুষ্ঠিত হয়। লোকজ, শাস্ত্রীয় এবং সমসাময়িক শিল্পীদের পরিবেশনার মাধ্যমে এটি আসামের সমৃদ্ধ সংগীত ঐতিহ্য ও স্থানীয় কারুশিল্পকে তুলে ধরে।

10/13

হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল (ডিসেম্বর)

নাগাল্যান্ডের আইকনিক এই উৎসবকে বলা হয় 'উৎসবের উৎসব'। প্রতি বছর ডিসেম্বরের প্রথম ১০ দিন নাগাল্যান্ডের উপজাতীয় ঐতিহ্য, শিল্পকলা, খেলাধুলা, হস্তশিল্প এবং খাবার প্রদর্শনের জন্য এই আয়োজন করা হয়। এটি সারা বিশ্বের পর্যটকদের আকর্ষণ করে।  

11/13

জাতীয় এবং বিশেষ ছুটির দিন:

২৬ জানুয়ারি (সোমবার): প্রজাতন্ত্র দিবস ১৫ আগস্ট (শনিবার): স্বাধীনতা দিবস ২ অক্টোবর (শুক্রবার): মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন (গান্ধী জয়ন্তী) ২৫ ডিসেম্বর (শুক্রবার): বড়দিন (ক্রিসমাস)

12/13

প্রধান উৎসবসমূহ:

১৪ জানুয়ারি (বুধবার): মকর সংক্রান্তি / পোঙ্গল ৪ মার্চ (বুধবার): হোলি ২১ মার্চ (শনিবার): ঈদুল ফিতর (চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল) ৩ এপ্রিল (শুক্রবার): গুড ফ্রাইডে ১ মে (শুক্রবার): বুদ্ধ পূর্ণিমা / মে দিবস ২৭ মে (বুধবার): ঈদুল আযহা (কুরবানি ঈদ) (চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল) ২৬ জুন (শুক্রবার): মহরম (চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল) ২৬ আগস্ট (বুধবার): ঈদে মিলাদুন্নবী (চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল) ৪ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার): জন্মাষ্টমী ২০ অক্টোবর (মঙ্গলবার): দশেরা (বিজয়া দশমী) ৮ নভেম্বর (রবিবার): দীপাবলি (দিওয়ালি) ২৪ নভেম্বর (মঙ্গলবার): গুরু নানকের জন্মদিন

13/13

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দিন:

১ জানুয়ারি (বৃহস্পতিবার): ইংরেজি নববর্ষ ৩ মার্চ (মঙ্গলবার): হোলিকা দহন ২৬ মার্চ (বৃহস্পতিবার): রামনবমী ১৪ সেপ্টেম্বর (সোমবার): গণেশ চতুর্থী 

