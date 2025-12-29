2026 Holiday Calendar: কোন ছুটি কবে, কোন সময়ে বেড়াতে গেলে কম PL কাটা যাবে! নতুন বছরের তালিকা মিলিয়ে ছক কষে নিন...

2026 Holiday Calendar: কোন ছুটি কবে, কোন সময়ে বেড়াতে গেলে কম PL কাটা যাবে! নতুন বছরের তালিকা মিলিয়ে ছক কষে নিন...
Holiday Plan of 2026: ২০২৬ সালে যারা ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন, তাদের জন্য বিশাল সুযোগ। সাহিত্য সম্মেলন থেকে শুরু করে মরুভূমির মেলা—আগামী বছরের ক্যালেন্ডার ভারতের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি এবং বৈচিত্র্যে ভরপুর। ২০২৬ সালে আপনি যে ১০টি উৎসব ও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন, তার একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল।
জয়পুর লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল (জানুয়ারি)
ভারতের বৃহত্তম এবং সম্ভবত সবচেয়ে বিখ্যাত এই সাহিত্য উৎসব প্রতি বছর জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হয়। এটি রাজস্থানের রাজধানীতে বিশ্বের সেরা লেখক, চিন্তাবিদ, চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং দার্শনিকদের একত্রিত করে। বই প্রকাশ, প্যানেল আলোচনা, বিতর্ক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনার এই উৎসব বইপ্রেমীদের জন্য একটি অনন্য গন্তব্য। তারিখ: জয়পুর লিটারেচার ফেস্টিভ্যালের ১৯তম সংস্করণ অনুষ্ঠিত হবে ১৫-১৯ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত।
গোয়া কার্নিভ্যাল (ফেব্রুয়ারি)
খ্রিস্টানদের 'লেন্ট' (Lent) ঋতুর ঠিক আগে সাধারণত ফেব্রুয়ারি মাসে গোয়ায় এই উৎসব পালন করা হয়। পর্তুগিজ ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে এবং বিখ্যাত রিও কার্নিভ্যালের আদলে এটি তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে 'ভিভা কার্নিভ্যাল' নামে পরিচিত এই উৎসব সঙ্গীত, নাচ, খাবার এবং বর্ণাঢ্য রোড-শোর এক জীবন্ত উদযাপন। তারিখ: ২০২৬ সালে এই কার্নিভ্যাল ১৪ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
রণ উৎসব (নভেম্বর ২০২৫ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৬)
গুজরাটের কচ্ছ অঞ্চলের রণ উৎসব হলো সংস্কৃতি, কারুশিল্প এবং ধবধবে সাদা লবণ মরুভূমির সৌন্দর্যের এক জাঁকজমকপূর্ণ উদযাপন। শীতকাল জুড়ে চলা এই উৎসবে লোকসংগীত, লোকনৃত্য, হস্তশিল্পের বাজার, অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিটি এবং ঐতিহ্যবাহী খাবারের স্বাদ নেওয়া যায়। তারিখ: গুজরাট পর্যটন দপ্তরের মতে, রণ উৎসব ২৩ নভেম্বর ২০২৫ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত চলবে।
কোচি-মুজিরিস বিয়েনালে (ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে মার্চ ২০২৬)
আন্তর্জাতিক পুষ্প প্রদর্শনী (মে)
হেমিস গোম্পা সাংস্কৃতিক উৎসব (জুন)
নেহরু ট্রফি স্নেক বোট রেস (আগস্ট)
জিরো মিউজিক ফেস্টিভ্যাল (সেপ্টেম্বর)
মাজুলি মিউজিক ফেস্টিভ্যাল (নভেম্বর/ডিসেম্বর)
হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল (ডিসেম্বর)
জাতীয় এবং বিশেষ ছুটির দিন:
প্রধান উৎসবসমূহ:
১৪ জানুয়ারি (বুধবার): মকর সংক্রান্তি / পোঙ্গল ৪ মার্চ (বুধবার): হোলি ২১ মার্চ (শনিবার): ঈদুল ফিতর (চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল) ৩ এপ্রিল (শুক্রবার): গুড ফ্রাইডে ১ মে (শুক্রবার): বুদ্ধ পূর্ণিমা / মে দিবস ২৭ মে (বুধবার): ঈদুল আযহা (কুরবানি ঈদ) (চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল) ২৬ জুন (শুক্রবার): মহরম (চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল) ২৬ আগস্ট (বুধবার): ঈদে মিলাদুন্নবী (চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল) ৪ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার): জন্মাষ্টমী ২০ অক্টোবর (মঙ্গলবার): দশেরা (বিজয়া দশমী) ৮ নভেম্বর (রবিবার): দীপাবলি (দিওয়ালি) ২৪ নভেম্বর (মঙ্গলবার): গুরু নানকের জন্মদিন
অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দিন:
