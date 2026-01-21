English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Plane Crashes in Prayagraj: বিকট ভাবে দুলতে-দুলতে ভেঙে পড়ল প্লেন! মাঘ মেলার কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, জলায় ডুবল...

Plane Crashes in Prayagraj: বিকট ভাবে দুলতে-দুলতে ভেঙে পড়ল প্লেন! মাঘ মেলার কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, জলায় ডুবল...

Indian Army Trainee Plane Crashes in Prayagraj: প্রয়াগরাজে এখন মাঘমেলা চলছে। ভিড়ে ভিড়াক্কার শহর। এই পরিস্থিতিতে সেখানে ঘটে গেল ভয়াবহ দুর্ঘটনা। বায়ুসেনার একটি ট্রেনি এয়ারক্র্যাফ্ট ক্র্যাশ করেছে। রেসকিউ টিম সঙ্গে সঙ্গে স্পটে পৌঁছয়।

| Jan 21, 2026, 03:04 PM IST
1/7

প্রয়াগরাজে অমঙ্গল

মাঘ মেলার আবহে মহা অমঙ্গল। ভারতীয় বায়ুসেনার একটি ট্রেনি এয়ারক্র্যাফ্ট দুর্ঘটনার কবলে পড়ল প্রয়াগরাজে।

2/7

কলেজের পিছনে

কী ঘটেছিল? বাতাসে সহসা দুলতে থাকে বিমানটি। পরে এসে পড়ে একটি পুকুরে। একেবারে শহরের কেন্দ্রে। মাঘ মেলা চত্বর থেকে মাত্র ৩ কিমি দূরে, কে পি কলেজের ঠিক পিছনে। 

3/7

বিস্তীর্ণ জলাভূমি

উদ্ধারকারী দল দ্রুত এসে পৌঁছয় এবং দুই পাইলটকে সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে। একটি আর্মি হেলিকপ্টারও পৌঁছে যায় অকুস্থলে। সেখানে একটি বিস্তীর্ণ জলাভূমি ছিল। পানায় পানায় ভর্তি। এয়ারক্র্যাফ্টটির কাছে পৌঁছনোই যাচ্ছিল না! 

4/7

কতজন ছিলেন বিমানে?

প্যারাশুটের সাহায্যে বিমান থেকে ৩ জন লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসেন। একজন পুকুরে পড়ে আগাছায় আটকে যান। স্থানীয় মানুষজন তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার পেতে সাহায্য করেন। এখনও পরিষ্কার নয়, ঠিক কতজন বিমানে ছিলেন।

5/7

আকাশে বিকট শব্দ

স্থানীয় বাচ্চারা কেপি কলেজের কাছে ওই জলার ধারে খেলছিল। হঠাৎই ভয়াবহ বিকট শব্দ শুনতে পায় তারা। আকাশে মুখ তুলে কী ঘটেছে বুঝতে না বুঝতেই তারা দেখে, একটা বিমান এসে পড়ল জলায়। এবং আস্তে আস্তে সেটা জলে ডুবতে থাকে।

6/7

মাঘ মেলার ভিড়ে

এখন মাঘ মেলা চলছে। প্রয়াগরাজে বিপুল মানুষের ভিড়। এই রকম পরিস্থিতিতে এয়ারফোর্স টিম এবং লোকাল পুলিস টিম একযোগে ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

7/7

তদন্ত চলছে

দু'জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত সম্পূর্ণ হলে তবে জানানো হবে, ঠিক কী ঘটেছিল এবং কীভাবে! প্রাথমিক ভাবে শুধু জানা গিয়েছে, এটি ছিল এয়ারফোর্সের একটি মাইক্রোলাইট এয়ারক্র্যাফ্ট। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Budget 2026 Expectations: সস্তায় 'আপনা ঘর' এবার খুব সহজেই! প্রথমবার যারা বাড়ি কিনবেন, তাদের জন্য বাজেটে থাকছে দারুণ ৫ সুবিধা?

পরবর্তী অ্যালবাম

Budget 2026 Expectations: সস্তায় &#039;আপনা ঘর&#039; এবার খুব সহজেই! প্রথমবার যারা বাড়ি কিনবেন, তাদের জন্য বাজেটে থাকছে দারুণ ৫ সুবিধা?

Budget 2026 Expectations: সস্তায় 'আপনা ঘর' এবার খুব সহজেই! প্রথমবার যারা বাড়ি কিনবেন, তাদের জন্য বাজেটে থাকছে দারুণ ৫ সুবিধা?

Budget 2026 Expectations: সস্তায় 'আপনা ঘর' এবার খুব সহজেই! প্রথমবার যারা বাড়ি কিনবেন, তাদের জন্য বাজেটে থাকছে দারুণ ৫ সুবিধা? 8
Who is Ritika Giri: ২৮ বছরের ছোট! প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স না দিয়েই মেয়ের বয়সী তরুণীকে বিয়ে, কে এই মোহময়ী ঋতিকা?

Who is Ritika Giri: ২৮ বছরের ছোট! প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স না দিয়েই মেয়ের বয়সী তরুণীকে বিয়ে, কে এই মোহময়ী ঋতিকা?

Who is Ritika Giri: ২৮ বছরের ছোট! প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স না দিয়েই মেয়ের বয়সী তরুণীকে বিয়ে, কে এই মোহময়ী ঋতিকা? 8
Bomb Threat in Puri Temple: বোমায় উড়িয়ে দেওয়া হবে পুরীর জগন্নাথ মন্দির??? ভয়ংকর হুমকির আতঙ্কে ভয়ে নীল শ্রীক্ষেত্র...

Bomb Threat in Puri Temple: বোমায় উড়িয়ে দেওয়া হবে পুরীর জগন্নাথ মন্দির??? ভয়ংকর হুমকির আতঙ্কে ভয়ে নীল শ্রীক্ষেত্র...

Bomb Threat in Puri Temple: বোমায় উড়িয়ে দেওয়া হবে পুরীর জগন্নাথ মন্দির??? ভয়ংকর হুমকির আতঙ্কে ভয়ে নীল শ্রীক্ষেত্র... 7
Hiran Chatterjee Second Marriage Controversy: ৯০ লাখি ফ্ল্যাট, একাধিক ব্যাংকে বিনিয়োগ,বাজারে ১ কোটির উপর ঋণ-ই! হিরণের মোট সম্পত্তির পরিমাণ কত কোটি? &#039;স্ত্রী&#039; অনিন্দিতার-ই বা কত?

Hiran Chatterjee Second Marriage Controversy: ৯০ লাখি ফ্ল্যাট, একাধিক ব্যাংকে বিনিয়োগ,বাজারে ১ কোটির উপর ঋণ-ই! হিরণের মোট সম্পত্তির পরিমাণ কত কোটি? 'স্ত্রী' অনিন্দিতার-ই বা কত?

Hiran Chatterjee Second Marriage Controversy: ৯০ লাখি ফ্ল্যাট, একাধিক ব্যাংকে বিনিয়োগ,বাজারে ১ কোটির উপর ঋণ-ই! হিরণের মোট সম্পত্তির পরিমাণ কত কোটি? 'স্ত্রী' অনিন্দিতার-ই বা কত? 10