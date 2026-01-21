Plane Crashes in Prayagraj: বিকট ভাবে দুলতে-দুলতে ভেঙে পড়ল প্লেন! মাঘ মেলার কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, জলায় ডুবল...

Plane Crashes in Prayagraj: বিকট ভাবে দুলতে-দুলতে ভেঙে পড়ল প্লেন! মাঘ মেলার কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, জলায় ডুবল...
Indian Army Trainee Plane Crashes in Prayagraj: প্রয়াগরাজে এখন মাঘমেলা চলছে। ভিড়ে ভিড়াক্কার শহর। এই পরিস্থিতিতে সেখানে ঘটে গেল ভয়াবহ দুর্ঘটনা। বায়ুসেনার একটি ট্রেনি এয়ারক্র্যাফ্ট ক্র্যাশ করেছে। রেসকিউ টিম সঙ্গে সঙ্গে স্পটে পৌঁছয়।
1/7
প্রয়াগরাজে অমঙ্গল
2/7
কলেজের পিছনে
3/7
বিস্তীর্ণ জলাভূমি
4/7
কতজন ছিলেন বিমানে?
5/7
আকাশে বিকট শব্দ
6/7
মাঘ মেলার ভিড়ে
7/7
তদন্ত চলছে
