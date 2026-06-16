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PM Kisan Installment Date Announced: আর মাত্র... এই 'ডেটেই' অ্যাকাউন্টে ঢুকবে টাকা! PM Kisan যোজনার ২৩তম কিস্তির দিন ঘোষণা

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 16, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:42 PM IST
 PM-Kisan যোজনা কী? ৯ কোটিরও বেশি যোগ্য কৃষক শেষ কিস্তির সুবিধা পেয়েছেন। টাকা পাওয়ার জন্য বেশ কিছু নিয়ম আছে। কাদের টাকা আটকে যেতে পারে ও কেন?

PM Kisan 23rd Installment Date Announced: PM-Kisan যোজনা কী? ৯ কোটিরও বেশি যোগ্য কৃষক শেষ কিস্তির সুবিধা পেয়েছেন। টাকা পাওয়ার জন্য বেশ কিছু নিয়ম আছে। কাদের টাকা আটকে যেতে পারে ও কেন?

 

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জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  অবশেষে অপেক্ষার অবসান। ঘোষণা হয়ে গেল তারিখ।  PM Kisan যোজনার ২৩তম কিস্তির টাকা দেওয়ার দিন ঘোষণা করল সরকার। কবে আসবে অ্যাকাউন্টে টাকা? 

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সরকার জানিয়েছে, ২০ জুন PM Kisan যোজনার ২৩তম কিস্তির টাকা কৃষকদের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে। যোগ্য কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ২,০০০ টাকা করে দেবে সরকার। আর মাত্র ৩ দিন পরই অ্যাকাউন্টে ঢুকবে টাকা।

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প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরেই জল্পনা চলছিল যে কবে আসবে পরবর্তী কিস্তির টাকা? শোনা যাচ্ছিল যে জুনের শেষ দিকে আসতে পারে ২৩তম টাকা। এবার সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে দিন-তারিখ ঘোষণা করে দিল। 

 

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এর আগে ১৩ মার্চ গুয়াহাটি থেকে পিএম কিষাণ যোজনার ২২তম কিস্তির টাকা চালু করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৯ কোটিরও বেশি যোগ্য কৃষক এই কিস্তির সুবিধা পেয়েছিলেন।

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আপনার অ্যাকাউন্টে ২,০০০ টাকা ঢুকবে কিনা, কীভাবে দেখবেন? অনলাইনে সহজেই আপনি আপনার স্ট্যাটাস চেক করতে পারবেন। PM-Kisan-এর সরকারি ওয়েবসাইটে যান। সেখানে Farmers Corner-এ ক্লিক করে Know Your Status অপশনে যান। এরপর নিজের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও ক্যাপচা কোড দিন। তাহলেই আপনি আপনার সব স্ট্যাটাস দেখতে পারবেন।

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PM-Kisan যোজনা কী? এই প্রকল্পের আওতায় যোগ্য কৃষকদের প্রতি বছর ৬,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। বছরে তিনটি সমান কিস্তিতে এই টাকা দেওয়া হয়। অর্থাৎ প্রতি কিস্তিতে ২,০০০ টাকা করে সরাসরি কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠায় কেন্দ্র। 

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তবে টাকা পাওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত আছে। সেই শর্ত বা নিয়ম না মানলে আটকে যেতে পারে টাকা। যেমন, e-KYC খুব গুরুত্বপূর্ণ ৷ সেইসঙ্গে Farmer ID না থাকলে, আধার ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সিডিং সম্পূর্ণ না হলে, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর বা IFSC কোডে ভুল থাকলে এবং জমির তথ্য আপডেট না থাকলে আটকে যেতে পারে টাকা ৷

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যদি কোনও কারণে আপনার আগের কিস্তি বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, তবে নতুন করে আবেদন প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার পর, আপনি আবার টাকা পেয়ে যাবেন।

TAGS:
PM Kisan Installment Date Announced

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