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PM Kisan: কৃষক বন্ধুর পরিবর্তে বাংলায় চালু হচ্ছে PM-Kisan, কত টাকা সাহায্য পাবেন রাজ্যের চাষিরা?

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 15, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:58 PM IST

PM Kisan will replace Krishak Bandhu in Bengal: কৃষক বন্ধুর উপভোক্তাদের তালিকা যাচাইয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাচাইয়ের পর সমস্ত যোগ্য উপভোক্তাকে প্রধানমন্ত্রী কিষান প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

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জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় কৃষক বন্ধুর পরিবর্তে চালু হতে চলেছে PM-Kisan। এমনই জল্পনা। কী এই PM-Kisan প্রকল্প? PM-Kisan প্রকল্প চালু হলে কী সুবিধা মিলবে চাষিদের? কত টাকা আর্থিক সহায়তা মিলবে? জেনে নিন।

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রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকার জানিয়েছে, কৃষক বন্ধু প্রকল্প বন্ধ করে সমস্ত যোগ্য কৃষকদের কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি যোজনার (PM-Kisan) আওতায় আনা হবে ৷ 

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বৃহস্পতিবার নবান্নে কৃষিমন্ত্রী দুধ কুমার মণ্ডল বলেন,কৃষক বন্ধু প্রকল্পে অনেক অযোগ্য এবং অস্তিত্বহীন ব্যক্তি সুবিধা পাচ্ছেন। তাই উপভোক্তাদের তালিকা যাচাইয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাচাইয়ের পর সমস্ত যোগ্য উপভোক্তাকে প্রধানমন্ত্রী কিষান প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

 

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বর্তমানে কৃষক বন্ধু প্রকল্পে এক একর বা তার বেশি জমির মালিক কৃষকরা বছরে ১০,০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকেন। আর এক একরের কম জমির ক্ষেত্রে  ন্যূনতম ৪,০০০ টাকা বার্ষিক আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।

 

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বর্তমানে এই প্রকল্পে প্রায় ১.১৪ কোটি উপভোক্তা নথিভুক্ত রয়েছেন। এখন রাজ্যে কৃষকের সংখ্যা প্রায় ৭২ লক্ষ। আর এই বৈষম্যের জেরেই উঠছে প্রশ্ন। এখন কৃষক বন্ধু চালাতে বছরে রাজ্য সরকারের খরচা হয় ৮,০০০ কোটির বেশি। 

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যদি কৃষক বন্ধু বন্ধ হয়ে রাজ্যে কৃষকদের জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষান প্রকল্প চালু হয় তবে রাজ্যের উপর থেকে বিশাল আর্থিক চাপ কমবে। কারণ সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে আর কোনও খরচ বহন করতে হবে না প্রকল্পের জন্য। তখন প্রকল্পের সমস্ত অর্থ কেন্দ্র সরকার বহন করবে।

TAGS:
PM KISAN

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