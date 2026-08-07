'ক’জন যোগা করেন, হাত তুলুন', NCPI সাংসদের সঙ্গে বৈঠকে 'জোভিয়াল' মুডে মোদী!

Narendra Modi meeting with NCPI MPs: সূত্রের খবর, এদিন NCPI সাংসদের বাংলার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে বার্তা দেন মোদী। সঙ্গে সংসদের আরও বেশি উপস্থিতি পরামর্শ।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিন কয়েক আগে দিল্লিতে গিয়ে NCPI সাংসদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সংসদে NDA-র বৈঠকেও দেখা গিয়েছে সুদীপ, কাকলি, শতাব্দী। এবার বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
দিল্লিতে ব্রেকফাস্ট মিট। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে এবার খোদ মোদীর সঙ্গে বৈঠকে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্য়ায়, কাকলি ঘোষদস্তিদার, শতাব্দী রায়রা। NCPI সাংসদের বিশেষ পরামর্শ দিলেন প্রধানমন্ত্রী।
দিন কয়েক আগে দিল্লিতে গিয়ে NCPI সাংসদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সংসদে NDA-র বৈঠকেও দেখা গিয়েছে সুদীপ, কাকলি, শতাব্দী।
আজ, শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে প্রাতঃরাশ বৈঠকে আমন্ত্রিত ছিলেন বিজেপি ও NDA-র শরিকদলের সাংসদরা। সেখানেও উপস্থিত ছিলেন NCPI সাংসদরা।
কী হল বৈঠকে? সূত্রের খবর, এদিন NCPI সাংসদের বাংলার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে বার্তা দেন মোদী। সঙ্গে সংসদের আরও বেশি উপস্থিতি পরামর্শ।
বৈঠক থেকে বেরিয়ে সুদীপ বন্দ্যাপাধ্যায় বলেন, 'খুব ভাল বৈঠক হয়েছে। দেশের পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে উনি খুবই আগ্রহী। কারা যোগা করেন জানতে চেয়েছেন। ক’জন যোগা করেন, হাত তুলতে বলেছিলেন৷ খুব জোভিয়াল মুডে ছিলেন'৷
রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, ' বললেন, আপনারা ভাল করে কাজ করুন৷৷ আমি খুব সাধারণ ভাবে বড় হয়েছি৷ আমাদের উদ্দেশ্য দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া৷ বলেন, ৪০ বছর পেরলেই প্রত্যেকদিন যোগা করুন। বছরে একবার মেডিক্যাল টেস্ট করান। শরীরের যত্ন নিন'।