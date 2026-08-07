Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /ক’জন যোগা করেন, হাত তুলুন, NCPI সাংসদের সঙ্গে বৈঠকে জোভিয়াল মুডে মোদী!

'ক’জন যোগা করেন, হাত তুলুন', NCPI সাংসদের সঙ্গে বৈঠকে 'জোভিয়াল' মুডে মোদী!

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 07, 2026, 07:42 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 07:42 PM IST

Narendra Modi meeting with NCPI MPs:  সূত্রের খবর, এদিন NCPI সাংসদের বাংলার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে বার্তা দেন মোদী। সঙ্গে সংসদের আরও বেশি উপস্থিতি পরামর্শ।

 

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  দিন কয়েক আগে দিল্লিতে গিয়ে NCPI সাংসদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সংসদে NDA-র বৈঠকেও দেখা  গিয়েছে সুদীপ, কাকলি, শতাব্দী। এবার বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

1/6

দিল্লিতে ব্রেকফাস্ট মিট। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে এবার খোদ মোদীর সঙ্গে বৈঠকে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্য়ায়, কাকলি ঘোষদস্তিদার, শতাব্দী রায়রা। NCPI সাংসদের বিশেষ পরামর্শ দিলেন প্রধানমন্ত্রী।

2/6

দিন কয়েক আগে দিল্লিতে গিয়ে NCPI সাংসদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সংসদে NDA-র বৈঠকেও দেখা  গিয়েছে সুদীপ, কাকলি, শতাব্দী।

 

3/6

আজ, শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে প্রাতঃরাশ বৈঠকে আমন্ত্রিত ছিলেন বিজেপি ও NDA-র শরিকদলের সাংসদরা। সেখানেও উপস্থিত ছিলেন NCPI সাংসদরা।

 

4/6

কী হল বৈঠকে? সূত্রের খবর, এদিন NCPI সাংসদের বাংলার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে বার্তা দেন মোদী। সঙ্গে সংসদের আরও বেশি উপস্থিতি পরামর্শ।

 

5/6

বৈঠক থেকে বেরিয়ে সুদীপ বন্দ্যাপাধ্যায় বলেন, 'খুব ভাল বৈঠক হয়েছে। দেশের পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে উনি খুবই আগ্রহী। কারা যোগা করেন জানতে চেয়েছেন। ক’জন যোগা করেন, হাত তুলতে বলেছিলেন৷ খুব জোভিয়াল মুডে ছিলেন'৷

 

6/6

রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, ' বললেন, আপনারা ভাল করে কাজ করুন৷৷ আমি খুব সাধারণ ভাবে বড় হয়েছি৷ আমাদের উদ্দেশ্য দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া৷ বলেন, ৪০ বছর পেরলেই প্রত্যেকদিন যোগা করুন। বছরে একবার মেডিক্যাল টেস্ট করান। শরীরের যত্ন নিন'।

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সোশ্যাল মিডিয়ায় জনসংযোগে জোর, সাংসদের হাতে 'মার্কশিট' ধরালেন মোদী!
2
3
4
5