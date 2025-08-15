English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

PM Modi Delivers 103-Minute Independence Day Speech: লালকেল্লায় লিখলেন ইতিহাস, একাই সব রেকর্ড ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন নমো, যা করলেন তা কোনও প্রধানমন্ত্রী পারেননি!

PM Modi Delivers 103-Minute Independence Day Speech: প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদী ইতিহাস লিখলেন, তিনি যে রেকর্ড করলেন, তা এর আগে দেশের কোনও প্রধানমন্ত্রী করতে পারেননি!  

| Aug 15, 2025, 02:07 PM IST
1/6

লালকেল্লায় ইতিহাস লিখলেন মোদী!

Modi Wrote History At The Red Fort!

ভারতের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় ইতিহাস লিখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী! শুক্রবার ১০৩ মিনিটের ভাষণ দিলেন তিনি। একাই সব রেকর্ড ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন নমো,ভারতের ইতিহাসে প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘতম ভাষণে লেখা হল তাঁরই নাম। 

2/6

মোদীর ৯৮ মিনিটের ভাষণ

Modi 98-Minute Speech

মোদী গত বছর ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসে ৯৮ মিনিটের ভাষণ দিয়ে রেকর্ড করেছিলেন, এদিন নিজের রেকর্ড নিজে ভেঙে তৈরি করলেন নতুন রেকর্ড। ২০২৪ সালের আগে মোদীর দীর্ঘতম স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ ছিল ২০১৬ সালে। সেবার ৯৬ মিনিটের ভাষণ দিয়েছিলেন। আবার তাঁর ক্ষুদ্রতম ভাষণ ছিল ২০১৭ সালে। সেবার ৫৬ মিনিট বক্তৃতা দিয়েছিলেন।    

3/6

গান্ধীর রেকর্ড ভেঙে দিলেন মোদী

Modi Broke Indira Gandhi's Record

টানা ১২ বার স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ দিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর রেকর্ড ভেঙে দিলেন মোদী। ইন্দিরা ১১ বার স্বাধনীতা দিবসের ভাষণ দিয়েছিলেন। শীর্ষে রয়েছেন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। পরপর ১৭ বার স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ দেওয়ার রেকর্ড রয়েছে তাঁর।

4/6

২০১৪-তে মোদী

Modi In 2014

মোদী ২০১৪ সালে তাঁর প্রথম স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ দিয়েছিলেন, যার মেয়াদ ছিল ৬৫ মিনিট। তার পরের বছর মোদী ৮৮ মিনিট ভাষণ দেন। ২০১৮ সালে মোদী ৮৩ মিনিটের ভাষণ দিয়েছিলেন। ২০১৯ সালে, তিনি প্রায় ৯২ মিনিটের বক্তব্য রেখেছিলেন। তারপরের বছর যা ছিল ৯০ মিনিটের। ২০২১ সালে মোদীর স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ ছিল ৮৮ মিনিটের। ২০২২ সালে যা কমে ৭৪ মিনিট হয়। ২০২৩ সালে আবার ৯০ মিনিটের বক্তব্য রেখেছিলেন মোদী।  

5/6

নেহেরু-গুজরাল

Jawaharlal Nehru And IK Gujral

মোদীর আগে ১৯৪৭ সালে নেহেরু এবং ১৯৯৭ সালে আই কে গুজরাল যথাক্রমে ৭২ এবং ৭১ মিনিটের দীর্ঘতম বক্তৃতা দিয়েছিলেন। নেহেরু সালে ১৯৫৪ এবং ইন্দিরা ১৯৬৬ সালে ১৪ মিনিটের বক্তৃতা দিয়েছিলেন। রেকর্ড বলছে যা ক্ষুদ্রতম স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ।  

6/6

মনমোহন সিং ও অটল বিহারী বাজপেয়ী

Manmohan Singh and Atal Bihari Vajpayee

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং অটল বিহারী বাজপেয়ীরও স্বাধীনতা দিবসে ছোট বক্তব্য রাখার নজির রয়েছে। ২০১২ এবং ২০১৩ সালে মনমোহন মাত্র ৩২ এবং ৩৫ মিনিটের ভাষণ দিয়েছিলেন। ২০০২ এবং ২০০৩ সালে অটল বিহারীর বক্তৃতাগুলি আরও ছোট ছিল। যার মেয়াদ ছিল ২৫ এবং ৩০ মিনিটের।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Bus Accident: স্বাধীনতা দিবসের সকালেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা! দুমড়ে-মুচড়ে খোলনলচে বেরিয়ে গেল বাসের! ৪৫ জন যাত্রীর...

পরবর্তী অ্যালবাম

Bus Accident: স্বাধীনতা দিবসের সকালেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা! দুমড়ে-মুচড়ে খোলনলচে বেরিয়ে গেল বাসের! ৪৫ জন যাত্রীর...

Bus Accident: স্বাধীনতা দিবসের সকালেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা! দুমড়ে-মুচড়ে খোলনলচে বেরিয়ে গেল বাসের! ৪৫ জন যাত্রীর...

Bus Accident: স্বাধীনতা দিবসের সকালেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা! দুমড়ে-মুচড়ে খোলনলচে বেরিয়ে গেল বাসের! ৪৫ জন যাত্রীর... 7
Ajker Rashifal | Horoscope Today: চোট পেতে পারেন কর্কট, অকারণ তর্কে জড়িয়ে ক্ষতি সিংহের, পড়ুন রাশিফল

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চোট পেতে পারেন কর্কট, অকারণ তর্কে জড়িয়ে ক্ষতি সিংহের, পড়ুন রাশিফল

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চোট পেতে পারেন কর্কট, অকারণ তর্কে জড়িয়ে ক্ষতি সিংহের, পড়ুন রাশিফল 12
Premanand Maharaj on Janmashtami: জন্মাষ্টমীর রাতে এই কাজটি করলেই মুহূর্তে মুছে যাবে বিগত ১০০ জন্মের জমে থাকা পাপ! বলছেন স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ...

Premanand Maharaj on Janmashtami: জন্মাষ্টমীর রাতে এই কাজটি করলেই মুহূর্তে মুছে যাবে বিগত ১০০ জন্মের জমে থাকা পাপ! বলছেন স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ...

Premanand Maharaj on Janmashtami: জন্মাষ্টমীর রাতে এই কাজটি করলেই মুহূর্তে মুছে যাবে বিগত ১০০ জন্মের জমে থাকা পাপ! বলছেন স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ... 7
Dooars River: আতঙ্কের ডুয়ার্স, স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল পড়ুয়ারা, হঠাত্‍-ই নদীতে...

Dooars River: আতঙ্কের ডুয়ার্স, স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল পড়ুয়ারা, হঠাত্‍-ই নদীতে...

Dooars River: আতঙ্কের ডুয়ার্স, স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল পড়ুয়ারা, হঠাত্‍-ই নদীতে... 8