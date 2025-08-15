PM Modi Delivers 103-Minute Independence Day Speech: লালকেল্লায় লিখলেন ইতিহাস, একাই সব রেকর্ড ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন নমো, যা করলেন তা কোনও প্রধানমন্ত্রী পারেননি!

PM Modi Delivers 103-Minute Independence Day Speech: লালকেল্লায় লিখলেন ইতিহাস, একাই সব রেকর্ড ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন নমো, যা করলেন তা কোনও প্রধানমন্ত্রী পারেননি!
লালকেল্লায় ইতিহাস লিখলেন মোদী!
মোদীর ৯৮ মিনিটের ভাষণ
গান্ধীর রেকর্ড ভেঙে দিলেন মোদী
২০১৪-তে মোদী
মোদী ২০১৪ সালে তাঁর প্রথম স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ দিয়েছিলেন, যার মেয়াদ ছিল ৬৫ মিনিট। তার পরের বছর মোদী ৮৮ মিনিট ভাষণ দেন। ২০১৮ সালে মোদী ৮৩ মিনিটের ভাষণ দিয়েছিলেন। ২০১৯ সালে, তিনি প্রায় ৯২ মিনিটের বক্তব্য রেখেছিলেন। তারপরের বছর যা ছিল ৯০ মিনিটের। ২০২১ সালে মোদীর স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ ছিল ৮৮ মিনিটের। ২০২২ সালে যা কমে ৭৪ মিনিট হয়। ২০২৩ সালে আবার ৯০ মিনিটের বক্তব্য রেখেছিলেন মোদী।
নেহেরু-গুজরাল
মনমোহন সিং ও অটল বিহারী বাজপেয়ী
