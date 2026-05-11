Modi emphasized WFH: জ্বালানি সংকট: দেশজুড়ে এখনই ওয়ার্ক ফ্রম হোম শুরুর আবেদন মোদীর- সঙ্গে আরও ৮ নির্দেশ

Modi emphasized WFH: জ্বালানি সংকট: দেশজুড়ে এখনই ওয়ার্ক ফ্রম হোম শুরুর আবেদন মোদীর- সঙ্গে আরও ৮ নির্দেশ
PM Modi 9 Tips to save fuel in global crisis: ইরান যুদ্ধের কারণে পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা। অবরুদ্ধ হরমুজ প্রণালী। বিশ্বজুড়েই জ্বালানি সংকট। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বজুড়ে আরও বাড়তে পারে তেলের দাম। জ্বালানির সরবরাহে সমস্যা আরও গুরুতর হতে পারে। এই সংকট মোকাবিলায় জ্বালানি সাশ্রয়ের উদ্দেশে হায়দরাবাদে এক ভাষণে দেশবাসীর উদ্দেশে ৯টি গুরুত্বপূর্ণ 'টিপস' দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যারমধ্যে অন্যতম হচ্ছে ওয়ার্ক ফ্রম হোম।
ওয়ার্ক ফর্ম হোম
অনলাইন মিটিং ও ভিডিও কনফারেন্স
গণপরিবহনে জোর
কার-পুল ব্যবহার করুন
ইলেকট্রিক গাড়ির ব্যবহার
বিদেশ ভ্রমণে রাশ টানুন
সোনা কেনা কমানো
পণ্য পরিবহণে রেলপথের বেশি ব্যবহার
পেট্রোল, ডিজেল ও গ্যাসের সংযত ব্যবহার
