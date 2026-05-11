Modi emphasized WFH: জ্বালানি সংকট: দেশজুড়ে এখনই ওয়ার্ক ফ্রম হোম শুরুর আবেদন মোদীর- সঙ্গে আরও ৮ নির্দেশ

PM Modi 9 Tips to save fuel in global crisis: ইরান যুদ্ধের কারণে পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা। অবরুদ্ধ হরমুজ প্রণালী। বিশ্বজুড়েই জ্বালানি সংকট। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বজুড়ে আরও বাড়তে পারে তেলের দাম। জ্বালানির সরবরাহে সমস্যা আরও গুরুতর হতে পারে। এই সংকট মোকাবিলায় জ্বালানি সাশ্রয়ের উদ্দেশে হায়দরাবাদে এক ভাষণে দেশবাসীর উদ্দেশে ৯টি গুরুত্বপূর্ণ 'টিপস' দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যারমধ্যে অন্যতম হচ্ছে ওয়ার্ক ফ্রম হোম।

| May 11, 2026, 11:48 AM IST
ওয়ার্ক ফর্ম হোম

Work From Home

প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশবাসীর কাছে আবেদন করেছেন, জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় যেখানে সম্ভব সেখানে করোনাকালের মতো Work From Home করুন। এতে একদিকে যেমন যাতায়াত কম হবে, তেমনই পেট্রোল-ডিজেলের ব্যবহারও কমবে।  

অনলাইন মিটিং ও ভিডিও কনফারেন্স

Online Meetings and Video Conferences

জ্বালানি খরচ কমাতে প্রধানমন্ত্রী মোদী অনলাইন মিটিং ও ভিডিও কনফারেন্সের উপর জোর দিয়েছেন। মোদীর স্পষ্ট বার্তা, এতে সময় ও জ্বালানি, দুই-ই বাঁচবে।  

গণপরিবহনে জোর

Use Public Transport Metro-Bus

মোদী বলছেন, নিজের গাড়ির বদলে মেট্রো ও বাসের মতো গণপরিবহন বেশি ব্যবহার করুন। তাতে জ্বালানি খরচ কমবে।  

কার-পুল ব্যবহার করুন

Use Carpool

প্রধানমন্ত্রী জ্বালানি সাশ্রয়ের উদ্দেশে কার পুল ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর কথায়, একসঙ্গে একাধিক মানুষ যদি একটি গাড়িতে যায়, তবে একদিকে যেমন রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা কমবে- তেমনই জ্বালানি সাশ্রয় হবে।  

ইলেকট্রিক গাড়ির ব্যবহার

Choose Electric Vehicles

ইলেকট্রিক ভেহিকল বা EV ব্যবহার বাড়ানোর কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। ইলেক্ট্রিক স্কুটার, গাড়ি ব্যবহারে তেলের উপর নির্ভরতা কমবে। যা প্রকারন্তরে আমদানি তেলের উপর নির্ভরতা কমিয়ে 'আত্মনির্ভর' করে তুলবে।   

বিদেশ ভ্রমণে রাশ টানুন

Postpone Foreign Travel and destination wedding

বিদেশে ঘুরতে যাওয়া বা ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ের মতো প্ল্যানিং এক বছরের জন্য আপাত স্থগিত রাখার কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদীর কথায়, এতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় হবে।  

সোনা কেনা কমানো

Stop unnecessary Gold Purchases

এই মুহূর্তে অপ্রয়োজনীয় সোনা কেনা বন্ধের আর্জি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। ভারত প্রতি বছর বিপুল পরিমাণে সোনা আমদানি করে থাকে। মোদী বলছেন, 'অন্তত এক বছর সোনার গহনা কিনবেন না।'  

পণ্য পরিবহণে রেলপথের বেশি ব্যবহার

Move Goods by Rail

পণ্য পরিবহণের জন্য রেলপথ বেশি ব্যবহার করুন। শিল্পোদ্যোগী ও ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে এমনটাই বার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলছেন, রাস্তার বদলে রেলপথে পণ্য পরিবহণ বাড়ান, এতে ডিজেলের ব্যবহার কম হবে।  

পেট্রোল, ডিজেল ও গ্যাসের সংযত ব্যবহার

Use Petrol, Diesel and Gas rationally

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সর্বশেষ পরামর্শ, বর্তমান পরিস্থিতিতে জ্বালানি অপচয় না করে জ্বালানি সাশ্রয়ের উদ্দেশে, খুব হিসেব করে পেট্রোল-ডিজেল ও গ্যাস ব্যবহার করা জরুরি। দেশের প্রতিটি নাগরিকেরই দায়িত্ব এটি।  

