Gold Import Cost Forex Logic Explained: সোনা আমদানিতে কোন বছরে কত খরচ? মানুষ সোনা কেনা কমালে দেশের কত কোটি টাকা সাশ্রয় হবে? রইল ব্যালেন্স শিট

Gold Import Cost Forex Logic Explained: সোনা আমদানিতে কোন বছরে কত খরচ? মানুষ সোনা কেনা কমালে দেশের কত কোটি টাকা সাশ্রয় হবে? রইল ব্যালেন্স শিট

Why PM Modi urges to stop unnecessary gold purchase explained: IAF ২০২৬ সালে ভারতের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট ৮৪.৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে বলে সতর্ক করেছে। যা মোট জিডিপির প্রায় ২ শতাংশ। কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট বাড়ার মানেই হল, দেশে ডলার আসার চেয়ে বাইরে ডলার চলে যাওয়া।

| May 11, 2026, 06:56 PM IST
সোনা আমদানি কমালে কীভাবে সাশ্রয়?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বৈদেশিক মুদ্রা খরচে রাশ টানতে অপ্রয়োজনীয় সোনা কেনার উপর লাগাম টানতে আর্জি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। কারণ, যত বেশি সোনা কেনা, তত বেশি সোনা আমদানি। আর এই সোনা আমদানি করতে গিয়ে ভারতের প্রায় ৭২ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়ে থাকে। 

তাই দেশের মানুষ যদি কম সোনা কেনে, তবে সোনা আমদানি করতে হবে কম। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা খরচও হবে কম। চলুন একনজরে দেখা যাক, ২০২১ সাল থেকে ২০২৬-এর মে মাস পর্যন্ত ভারতের আমদানি সোনার পরিমাণ। 

পরিসংখ্যান বলছে, ২০২১ সালে ভারতের আমদানিকৃত সোনা পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ১০৬৮ টন। এরপর ২০২২ সালে ৭১৩ টন, ২০২৩ সালে ৭৪৪ টন, ২০২৪ সালে ৮১২ টন, ২০২৫ সালে ৬৪০ টন। আর ২০২৬ সালে এখনও পর্যন্ত ১৮৬ টন। 

এবার চলুন দেখা যাক, বিদেশ থেকে এই পরিমাণ সোনা আমদানি করতে গিয়ে কত টাকা খরচ হয়েছে ভারতের। হিসেব বলছে, ২০২৫-২৬ সালে সোনা আমদানিতে খরচ হয়েছে সবচেয়ে বেশি, ৬.০১ লাখ কোটি টাকা।

২০২০-২১ সালে সোনা আমদানিতে খরচ ২.৮৭ লাখ কোটি, ২০২১-২২ সালে ৩.৮৩ লাখ কোটি, ২০২২-২৩ সালে ২.৯১ লাখ কোটি, ২০২৩-২৪ সালে ৩.৭৯ লাখ কোটি ও ২০২৪-২৫ সালে ৪.৮৪ লাখ কোটি টাকা।

অর্থাৎ, প্রতি বছর সোনা আমদানি উত্তরোত্তর বৈদেশিক মুদ্রা খরচ বেড়েছে। সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয় হল, আমদানিকৃত সোনার পরিমাণ কম হলেও, আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম বাড়ার কারণে সোনা আমদানিতে খরচ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। 

এখন ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ভাঁড়ারে রয়েছে প্রায় ৬৯০.৬৯ বিলিয়ন ডলার। রিজার্ভ ব্যাংকের দেওয়া তথ্য বলছে, ফেব্রুয়ারিতে এই বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ প্রায় ৭২৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছিল। কিন্তু তারপর এপ্রিলে তা আবার নেমে ৬৯১ বিলিয়ন ডলারে পড়ে যায়।

এদিকে আইএমএফ ইতিমধ্যেই ২০২৬ সালে ভারতের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট বেড়ে ৮৪.৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে বলে সতর্ক করেছে। যা কিনা জিডিপির প্রায় ২ শতাংশ। এই CAD বাড়ার মানে হচ্ছে, দেশে ডলার আসার চেয়ে বাইরে ডলার চলে যাওয়া।

যে ডলার খরচের বড় কারণই হল সোনা কেনা। পরিসংখ্যান বলছেন, ভারত ২০২৬ অর্থবর্ষে প্রায় ৭২ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সোনা বিদেশ থেকে আমদানি করেছে। যা কিনা আগের বছরের থেকে ২৪ শতাংশ বেশি।

এই পরিস্থিতিতে দেশের মানুষ যদি এক বছরের জন্য সোনা কেনা ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেয় তাহলে, বিদেশে থেকে সোনা আমদানি ৩০-৪০ শতাংশ কমলেও ২০-২৫ বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় হতে পারে।

৫০% সোনা আমদানি কম হলেই ফলে ৩৬ বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় হতে পারে। যা কিনা ২০২৬ সালের ভারতের সম্ভাব্য কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিটের অর্ধেক। অর্থাৎ, এক বছর সোনা না কিনলে সরাসরি কয়েক হাজার কোটি ভারতের ডলারের বাইরে যাওয়া কমে যেতে পারে।

এখন মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনার কারণে যখন অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলারের বেশি দাঁড়িয়েছে, আর ভারত যেখানে তার তেলের চাহিদার ৮৮ শতাংশ আমদানি করে থাকে, তখন এই ডলার সাশ্রয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা।

