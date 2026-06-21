/রেড রোডে প্রধানমন্ত্রীর অন্য রূপ! দক্ষ যোগ শিক্ষকের ভূমিকায় মোদী, ঘুরে ঘুরে নিজেই শেখালেন আসন

Narendra Modi International Yoga Day 2026 Celebration: ১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। সারা বিশ্ব আজ এই উৎসবে মেতে উঠেছে। এই উপলক্ষে কলকাতার রেড রোডের ঐতিহাসিক প্রাঙ্গণে এক বিশাল যোগ উৎসবের আয়োজন করা হয়। প্রথমবার কলকাতায় এই যোগ দিবস পালিত হচ্ছে। এই আয়োজনে প্রধান আকর্ষণ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে রেড রোডে এক মেগা যোগ উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধান আকর্ষণ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
এই ঐতিহাসিক আয়োজনে অংশ নিতে পেরে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করে মোদী বলেন, '২১ জুন বিশ্বের সবথেকে বড় উত্সবের দিন।' তাঁর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রায় ৩৫ হাজার সাধারণ মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এই যোগাভ্যাস কর্মসূচিতে অংশ নেন।
অনুষ্ঠানের শুরুতেই যোগের গুরুত্ব তুলে ধরে এক অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, যোগ কেবল শারীরিক সুস্থতাই নিশ্চিত করে না, বরং মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখারও এক অনন্য পথ দেখায়।
গীতার প্রসঙ্গ টেনে তিনি উল্লেখ করেন, যোগ মানুষকে একে অপরের সঙ্গে জুড়ে রাখে। কলকাতার মানুষের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে মোদী বলেন, কলকাতাবাসী দারুণ উদ্দীপনার সঙ্গে এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে এই উৎসবকে স্বাগত জানিয়েছে।
তিনি আরও বলেন, যোগ দিবসে আজ গোটা দেশ এক হয়েছে। এই যোগ দিবস সবাইকে একসূত্রে জুড়েছে। জুড়ে থাকাই হল যোগের মূল ভাব এবং সবাইকে জুড়ে দেয় এই যোগ।
প্রধানমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, গীতায় যোগের কথা বলেছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর মতে, যোগ শুধুমাত্র একটি ব্যায়াম নয়। এটি আসলে শরীর ও মনের মেলবন্ধন। এটি আমাদের সুস্থ জীবনযাপন এবং ভেতরের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। যোগ কোনও শ্রমের সাধনা নয়, এটি মানব জীবনের চেতনার প্রকাশ। যোগ আমাদের জীবনের ভারসাম্য শেখায়। আজ রেড রোডে সবার এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে তিনি সত্যিই প্রশংসনীয় বলে উল্লেখ করেন।
যোগাভ্যাসকে জীবনের অঙ্গ করার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যোগ কোনও বয়সে সীমাবদ্ধ নয়। এটি ছোটদের জন্য যেমন দরকারী, তেমনই বয়সকালে সুস্থ থাকতেও দারুণ সাহায্য করে। তাই আসুন, আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যোগকে গ্রহণ করি। একে শুধু এক দিনের অনুষ্ঠানের মধ্যে আটকে রাখবেন না। যোগকে জীবনের অংশ বানিয়ে তুলুন। সমাজ সুস্থ ও সুন্দর থাকলে দেশও ভালো থাকবে।'
বক্তব্য শেষ হওয়ার পর মূল যোগাভ্যাস শুরু হয়। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নিজে যোগাসন করেন।
শুধু তাই নয়, তিনি একজন দক্ষ যোগ শিক্ষকের ভূমিকা নেন। তিনি রেড রোডের মাঠ ঘুরে ঘুরে দেখেন।
সাধারণ মানুষ সঠিকভাবে আসন করছেন কি না, তা খতিয়ে দেখেন। অনেককে হাত ধরে আসন ঠিক করে দিতে এবং সাহায্য করতেও দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীকে।
মোদীর এই আন্তরিক রূপ দেখে উপস্থিত সবাই দারুণ উৎসাহিত হন।