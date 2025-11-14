English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bihar Election Result 2025: বাংলা জয়ের পথ প্রশস্ত করল বিহার, এভাবেই জঙ্গলরাজ উপড়ে ফেলা হবে: মোদী

Bihar Election Result 2025: 'এক সময়ে বিহারে ভোটকেন্দ্রে প্রকাশ্যে হিংসা হত। আগে বহু জায়গায় পুনর্নির্বাচন হত।  আগে বিহারে মাওবাদী রাজও ছিল। নকশাল এলাকায় ৩টের পর আর ভোট করা যেত না। কিন্তু জঙ্গলরাজ সরতেই বিহার স্বাভাবিক হয়েছে'।   

| Nov 14, 2025, 09:59 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বঙ্গ বিজেপির নেতাদের সুর এবার খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গলায়! বললেন, 'বাংলা জয়ের পথ প্রশস্ত করল বিহার। বিহারের মতো বাংলা থেকেও জঙ্গলরাজ উপড়ে ফেলা হবে'।

বিহারে গেরুয়াঝড়। বিধানসভা ভোটে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে নীতীশ কুমারই। মুখ থুবড়ে পড়ল বিরোধীদের  'মহাগঠবন্ধন'।  জয় নিশ্চিত হতে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিহারবাসীকে শুভেচ্ছা জানান মোদী।   

সন্ধেয় দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে পৌঁছন তিনি। 

 মোদী বলেন, 'বিহারে বিরাট জয়। বিশ্বাস অটুট। জঙ্গলরাজ নিয়ে কিছু বললে আরজেডি-র নয়, কংগ্রেসের গায়ে লাগত। বিহারে কংগ্রেস আর ফিরবে না। এম আর ওয়াই ফর্মুলায় বিহারে জয়। বিহারে সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে এনডিএ'।   

মোদীর আরও বক্তব্য, 'এক সময়ে বিহারে ভোটকেন্দ্রে প্রকাশ্যে হিংসা হত। আগে বহু জায়গায় পুনর্নির্বাচন হত।  আগে বিহারে মাওবাদী রাজও ছিল। নকশাল এলাকায় ৩টের পর আর ভোট করা যেত না। কিন্তু জঙ্গলরাজ সরতেই বিহার স্বাভাবিক হয়েছে'। 

তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের কটাক্ষ, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিহার জয়ের অতি উচ্ছ্বাসে বাংলার জয় করবেন বলে যে ধরনের মন্তব্য করছেন। জেনে রেখে দিন সে গুড়ে বালি! বিজেপি বাংলার জয় করবে! এই কথাটি কি জানেন, কথা হচ্ছে কুঁচোর শখ হয় চিত্‍ হয়ে শোওয়ার। আর গামচার ইচ্ছা হয় ধোপার বাড়ি যাওয়ার'। 

কুণাল বলেন, 'বিহার আপনারা যে রসায়নে পেয়েছেন, বাংলার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। আর যে ধরনের অভিযোগ বিহার নিয়ে আসছে, তৃণমূল কংগ্রেস এখানে তার মোকাবিলার সমস্তরকম আয়োজন করেছে। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে উন্নয়ন। কাজ চলছে। মানুষ খুশি। সংহতি, সম্প্রীতি, ঐক্য। সেই সঙ্গে বাংলার প্রতি বিজেপির ঘৃণা, টাকা বন্ধ করে দেওয়া। বাংলার ভাষাকে অপমান। পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবন দুর্বিসহ করে দেওয়া।  বাংলায় কথা বললে বাংলার মেয়েকে বাংলাদেশে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া। বাংলার মানুষকে বিজেপি ঘৃণা করে'।

