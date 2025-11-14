Bihar Election Result 2025: বাংলা জয়ের পথ প্রশস্ত করল বিহার, এভাবেই জঙ্গলরাজ উপড়ে ফেলা হবে: মোদী

Bihar Election Result 2025: বাংলা জয়ের পথ প্রশস্ত করল বিহার, এভাবেই জঙ্গলরাজ উপড়ে ফেলা হবে: মোদী
Bihar Election Result 2025: 'এক সময়ে বিহারে ভোটকেন্দ্রে প্রকাশ্যে হিংসা হত। আগে বহু জায়গায় পুনর্নির্বাচন হত। আগে বিহারে মাওবাদী রাজও ছিল। নকশাল এলাকায় ৩টের পর আর ভোট করা যেত না। কিন্তু জঙ্গলরাজ সরতেই বিহার স্বাভাবিক হয়েছে'।
বিহার জয়ে বার্তা মোদীর!
বিহার জয়ে বার্তা মোদীর!
বিহার জয়ে বার্তা মোদীর!
বিহার জয়ে বার্তা মোদীর!
বিহার জয়ে বার্তা মোদীর!
বিহার জয়ে বার্তা মোদীর!
কুণাল বলেন, 'বিহার আপনারা যে রসায়নে পেয়েছেন, বাংলার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। আর যে ধরনের অভিযোগ বিহার নিয়ে আসছে, তৃণমূল কংগ্রেস এখানে তার মোকাবিলার সমস্তরকম আয়োজন করেছে। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে উন্নয়ন। কাজ চলছে। মানুষ খুশি। সংহতি, সম্প্রীতি, ঐক্য। সেই সঙ্গে বাংলার প্রতি বিজেপির ঘৃণা, টাকা বন্ধ করে দেওয়া। বাংলার ভাষাকে অপমান। পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবন দুর্বিসহ করে দেওয়া। বাংলায় কথা বললে বাংলার মেয়েকে বাংলাদেশে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া। বাংলার মানুষকে বিজেপি ঘৃণা করে'।
