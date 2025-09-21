PM Narendra Modi: আবার কোনও বড় ঘোষণা! বিকেল ৫টায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ প্রধানমন্ত্রীর

PM Narendra Modi: আবার কোনও বড় ঘোষণা! বিকেল ৫টায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ প্রধানমন্ত্রীর
সাম্প্রতিক কালে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক মোটেই ভালো যাচ্ছে না। ভারতীয় পণ্যের উপরে ৫০ শতাংশ কর বসিয়েছে আমেরিকা। পাশাপাশি H1B ভিসা নিয়ে বড় পদক্ষেপ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। সেখানে ভিসা ফি প্রায় ১ লাখ ডলার করে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইচওয়ানবি ভিসায় বহু ভারতীয় আমেরিকায় বড় বড় চাকরি করেন। তাদের নিয়ে কোনও ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী করেন কিনা সেটাই দেখার।
