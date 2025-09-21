English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
PM Narendra Modi: আবার কোনও বড় ঘোষণা! বিকেল ৫টায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ প্রধানমন্ত্রীর

PM Narendra Modi: সাম্প্রতিক কালে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক মোটেই ভালো যাচ্ছে না। ভারতীয় পণ্যের উপরে ৫০ শতাংশ কর বসিয়েছে আমেরিকা  

Sep 21, 2025, 01:33 PM IST
প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিলেই বড় কোনও ঘোষণার কথা মনে পড়ে যায় দেশবাসীর। একবার আচমকা ভাষণ দিয়ে তিনি নোট বাতিল করেছিলেন। করোনার সময়ে একবার লকডাউন ঘোষণা করেছিলেন। সেরকমই কিছু ঘটতে চলেছে আজ? 

বিকেল ৫টায় ভাষণ

রবিবার বিকেল পাঁচটায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কী নিয়ে তিনি কথা বলবেন তা পিএমও-র তরফে কিছু বলা হয়নি। ফলে ফের নতুন কিছু প্রধামন্ত্রী ঘোষণা করেন কিনা সেটাই দেখার।

জিএসটি

আগামিকাল ২২ সেপ্টেম্বর থেকে লাগু হচ্ছে জিএসটির নতুন হার। ৪ ধাপের জিএসটি থেকে কমিয়ে সরকার এখন ২ রকম জিএসটি নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। এখন থেকে জিএসটির হার হবে ৫-১৮ শতাংশ। ফলে এনিয়ে প্রধানমন্ত্রী বড় কোনও ঘোষণা করেন কিনা, নবরাত্রির আগে সেটাই দেখার।

আমেরিকা

সাম্প্রতিক কালে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক মোটেই ভালো যাচ্ছে না। ভারতীয় পণ্যের উপরে ৫০ শতাংশ কর বসিয়েছে আমেরিকা। পাশাপাশি H1B ভিসা নিয়ে বড় পদক্ষেপ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। সেখানে ভিসা ফি প্রায় ১ লাখ ডলার করে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইচওয়ানবি ভিসায় বহু ভারতীয় আমেরিকায় বড় বড় চাকরি করেন। তাদের নিয়ে কোনও ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী করেন কিনা সেটাই দেখার।

নোটবন্দি

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে নোটবন্দির কথা ঘোষণা করেন। বাতিল হয় ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট। ২০১৯ সালের ১২ মার্চ প্রধানমন্ত্রী বালাকোটে এয়ারস্টচ্রাইকের কথা ঘোষণা করেন।  

লকডাউন

২০২০ সালের ২৪ মার্চ লকডাউনের কথা ঘোষণা করেন। মে মাসে লকডাউন শিথিল করার ঘোষণাও করেছিলেন জাতির উদ্দেশে ভাষণে। এবছর ১২ মে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে কথা বলেন। ভারতীয় সেনা কীভাবে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ঢুকে ৯টি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়ে এসেছিল, সে কথা জানান প্রধানমন্ত্রী। তাহলে এবার কী?  

