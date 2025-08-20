East West Metro Innaguration: শুক্রবার মেট্রোপথে জুড়ে যাচ্ছে হাওড়া-শিয়ালদহ-সেক্টর ফাইভ, কবে যাত্রী পরিষেবা শুরু, ভাড়া কত...

East West Metro Innaguration: শুক্রবার মেট্রোপথে জুড়ে যাচ্ছে হাওড়া-শিয়ালদহ-সেক্টর ফাইভ, কবে যাত্রী পরিষেবা শুরু, ভাড়া কত...
East West Metro Innaguration: এদিন আরও দুটি লাইনে ট্রেন চলাচলের আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী
ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো
শুক্রবারে প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে উদ্বোধন হতে চলেছে ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত পথ। আর এর ফলেই একেবারে সোজা হাওড়া ময়দান থেকে মেট্রোতে চেপে গঙ্গার তলা দিয়ে এসপ্ল্যানেড, শিয়ালদহ হয়ে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া যাবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পরে এই পরিষেবা কবে ব্যবহার করতে পারবেন সাধারণ মানুষ?-তথ্য-শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়
কবে যাত্রী পরিষেবা
দক্ষিণেশ্বর থেকে সেক্টর ফাইভ
হাওড়া ময়দান-সেক্টর ফাইভ ভাড়া
আরও ২ লাইনে ট্রেন চলাচলের সূচনা
দমদম বিমানবন্দর রুটে ভাড়া
