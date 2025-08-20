English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
East West Metro Innaguration: শুক্রবার মেট্রোপথে জুড়ে যাচ্ছে হাওড়া-শিয়ালদহ-সেক্টর ফাইভ, কবে যাত্রী পরিষেবা শুরু, ভাড়া কত...

East West Metro Innaguration: এদিন আরও দুটি লাইনে ট্রেন চলাচলের আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী

| Aug 20, 2025, 09:19 AM IST
1/6

ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো

ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো

শুক্রবারে প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে উদ্বোধন হতে চলেছে ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত পথ। আর এর ফলেই একেবারে সোজা হাওড়া ময়দান থেকে মেট্রোতে চেপে গঙ্গার তলা দিয়ে এসপ্ল্যানেড, শিয়ালদহ হয়ে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া যাবে।  কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পরে এই পরিষেবা কবে ব্যবহার করতে পারবেন সাধারণ মানুষ?-তথ্য-শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়  

2/6

কবে যাত্রী পরিষেবা

কবে যাত্রী পরিষেবা

সূত্রের খবর, মেট্রো কর্তৃপক্ষ চাইছেন উদ্বোধনের দিনই এই যাত্রাপথ সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দিতে। যাতে সেদিন থেকেই তারা হাওড়া ময়দান থেকে ট্রেনে চেপে সোজা সেক্টর ফাইভ পৌঁছতে পারেন। -তথ্য-শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়

3/6

দক্ষিণেশ্বর থেকে সেক্টর ফাইভ

দক্ষিণেশ্বর থেকে সেক্টর ফাইভ

অথবা শহীদ ক্ষুদিরাম কিংবা দক্ষিণেশ্বর থেকে ট্রেনে এসে এসপ্ল্যানেডে নেমে তারপর সেখান থেকে ট্রেন বদল করে সোজা সেক্টর ফাইভ পৌঁছতে পারেন। -তথ্য-শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়

4/6

হাওড়া ময়দান-সেক্টর ফাইভ ভাড়া

হাওড়া ময়দান-সেক্টর ফাইভ ভাড়া

ইতিমধ্যেই এই রুটের ভাড়া স্থির রয়েছে । হাওড়া ময়দান থেকে কেউ যদি সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যেতে চান তাকে ৩০ টাকা দিয়ে টিকিট কাটতে হবে। -তথ্য-শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়

5/6

আরও ২ লাইনে ট্রেন চলাচলের সূচনা

আরও ২ লাইনে ট্রেন চলাচলের সূচনা

এদিন মোট আরও দুটি লাইনে ট্রেন চলাচলের আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী। সেগুলি হল নিউ গড়িয়া থেকে রুবি মোড়। এবং নোয়াপাড়া থেকে জয় হিন্দ অর্থাৎ দমদম বিমানবন্দর পর্যন্ত ইয়েলো লাইন ট্রেন চলাচল সূচনা হচ্ছে। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

6/6

দমদম বিমানবন্দর রুটে ভাড়া

দমদম বিমানবন্দর রুটে ভাড়া

জয় হিন্দ থেকে হাওড়া ময়দান ভায়া নোয়াপাড়া - এসপ্ল্যানেড ভাড়া ৫০ টাকা। জয় হিন্দ থেকে এসপ্ল্যানেড ভায়া নোয়াপাড়া ৪০ টাকা। জয় হিন্দ থেকে সেক্টর ফাইভ ভায়া নোয়াপাড়া - এসপ্ল্যানেড ৭০ টাকা। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

