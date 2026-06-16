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Free Electricity Scheme: কারেন্ট বিলের টেনশন শেষ, মাসে ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত সম্পূর্ণ ফ্রি! বাংলায় কবে চালু এই প্রকল্প? মুখ্যমন্ত্রীর বড় ঘোষণা

Written BySoumita Khan
Published: Jun 16, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:55 PM IST

PM Surya Ghar Yojana: যে সমস্ত পরিবারে প্রতি মাসে ৩০০ ইউনিট বা তার কম বিদ্যুৎ খরচ হয়, সোলার প্যানেল বসানোর পর তাদের পকেটের খরচ প্রায় থাকবেই না। আবেদন করার পুরো নিয়মটি অনলাইনের মাধ্যমে হয়।

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জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিন দিন বিদ্যুতের বিল যেভাবে বাড়ছে, তাতে সাধারণ মানুষের পকেটে টান পড়ছে। এই সমস্যার সমাধান করতে কেন্দ্রীয় সরকার একটি দারুণ প্রকল্প নিয়ে এসেছে। এর নাম 'পিএম সূর্য ঘর' বা বিনামূল্যে বিদ্যুৎ প্রকল্প। 

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এই প্রকল্পের আসল উদ্দেশ্য হল দেশের ১ কোটি বাড়ির ছাদে সোলার প্যানেল (সৌরবিদ্যুৎ) বসানো। এর ফলে একদিকে যেমন বিদ্যুতের বিল এক ধাক্কায় অনেক কমে যাবে, অন্যদিকে পরিবেশের ক্ষতিও কম হবে।

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ইতোমধ্যেই দেশের ২৬ লক্ষেরও বেশি পরিবার এই সুবিধা পেয়েছেন। খুব তাড়াতাড়ি পশ্চিমবঙ্গের মানুষও এর পুরো লাভ তুলতে পারবেন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, পিএম সূর্য ঘর প্রকল্পের লাভ পেতে চলেছেন বাংলার মানুষ। ইতোমধ্যেই জনকল্যাণ শিবিরগুলোতে একাধিক পিএম প্রকল্পে আবেদনের জন্য শুরু হয়েছে ফর্ম ফিল আপ। এরই মধ্যে এই প্রকল্পের খুঁটিনাটি জেনে নেওয়া যাক---

এই প্রকল্পের বড় সুবিধাগুলো কী কী?4/10

এই প্রকল্পের বড় সুবিধাগুলো কী কী?

এই সোলার প্যানেল আপনার বাড়ির জন্য নিজেই বিদ্যুৎ তৈরি করবে। ফলে প্রতি মাসের বিল অনেক কমে যাবে। যাদের বাড়িতে মাসে ৩০০ ইউনিট বা তার কম বিদ্যুৎ খরচ হয়, তাদের বিল প্রায় শূন্য বা জিরো হয়ে যেতে পারে।

এই প্রকল্পের বড় সুবিধাগুলো কী কী?5/10

এই প্রকল্পের বড় সুবিধাগুলো কী কী?

আপনার বাড়িতে প্যানেল থেকে যে বিদ্যুৎ তৈরি হবে, তা যদি আপনার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হয়, তবে সেই বাড়তি বিদ্যুৎ আপনি সরকারের কাছে বিক্রি করে টাকা আয় করতে পারবেন।

এই প্রকল্পের বড় সুবিধাগুলো কী কী?6/10

এই প্রকল্পের বড় সুবিধাগুলো কী কী?

প্যানেল বসানোর শুরুর খরচ দেওয়ার জন্য সরকার খুব কম সুদে (মাত্র ৭% হারে) ব্যাংক থেকে লোনের ব্যবস্থাও করে দিচ্ছে। এর জন্য কোনো সম্পত্তি বন্ধক রাখতে হবে না।

সরকার কত টাকা সাহায্য (ভর্তুকি) দেবে?7/10

সরকার কত টাকা সাহায্য (ভর্তুকি) দেবে?

ছাদে সৌরবিদ্যুৎ বসানোর জন্য সরকার নিজের তরফ থেকে বড় অঙ্কের টাকা সাহায্য করছে, যাকে ভর্তুকি বলা হয়। এই টাকা সরাসরি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে আসবে। আপনি যদি ২ কিলোওয়াট পর্যন্ত ক্ষমতার প্যানেল বসান, তবে খরচের ৬০% টাকা সরকার দেবে। এর চেয়ে বড় অর্থাৎ ৩ কিলোওয়াট পর্যন্ত প্যানেল বসালে সর্বোচ্চ ৭৮,০০০ টাকা পর্যন্ত সরকারি সাহায্য পাওয়া যাবে।

কারা আবেদন করতে পারবেন?8/10

কারা আবেদন করতে পারবেন?

১. আবেদনকারীকে অবশ্যই ভারতের নাগরিক হতে হবে। ২. নিজের একটি বাড়ি থাকতে হবে এবং তার ছাদে প্যানেল বসানোর মতো ফাঁকা জায়গা থাকতে হবে। ৩. বাড়িতে একটি বৈধ বিদ্যুতের কানেকশন (বিল) থাকতে হবে।

কীভাবে আবেদন করবেন?9/10

কীভাবে আবেদন করবেন?

আবেদন করার পুরো নিয়মটি অনলাইনের মাধ্যমে হয়-- স্টেপ ১: প্রথমে এই প্রকল্পের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে (জাতীয় পোর্টাল) যেতে হবে। সেখানে নিজের রাজ্য, বিদ্যুৎ কোম্পানির নাম, গ্রাহক নম্বর (Consumer Number) এবং মোবাইল নম্বর দিয়ে নাম রেজিস্টার করতে হবে।

স্টেপ ২: বিদ্যুৎ কোম্পানি থেকে অনুমতি মেলার পর, সরকারের তালিকাভুক্ত যেকোনও দোকান বা কোম্পানির থেকে সোলার প্যানেলটি নিজের ছাদে বসিয়ে নিতে হবে।

কীভাবে আবেদন করবেন?10/10

কীভাবে আবেদন করবেন?

স্টেপ ৩: প্যানেল বসানো হয়ে গেলে সরকারি অফিসাররা এসে তা পরীক্ষা করবেন এবং লাইনের সঙ্গে জুড়ে দেবেন।

স্টেপ ৪: সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে, পরীক্ষা করার মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে সরকারি সাহায্যের (ভর্তুকির) টাকা সরাসরি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

TAGS:
PM Surya Ghar Yojana

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