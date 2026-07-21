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বিদ্যুত্‍ বিলে ৭৮ হাজার টাকা পর্যন্ত ভর্তুকি! বাংলায় এবার 'পিএম সূর্যঘর', কীভাবে আবেদন করবেন?

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 21, 2026, 09:33 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:33 PM IST

PM Surya Ghar Yojana:  মুখ্যমন্ত্রী  জানিয়েছেন,  'ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করতে পারেন। ১০০ ইউনিটে ৩০ হাজার, ২০০ ইউনিট এর ক্ষেত্রে ৬০ হাজার, ৩০০ ইউনিট এর ক্ষেত্রে ৭৮ হাজার ভর্তুকি পাবেন।

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জি ২৪ ঘণ্টা ডিডিটাল ব্যুরো: বিদ্য়ুত্‍ বিলে বিরাট সাশ্রয়। বাংলায় এবার কেন্দ্রের 'পিএম সূর্যঘর' প্রকল্প! নবান্ন ঘর থেকে প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই প্রকল্পের নাম নথিভুক্ত করলেই ভর্তুকি দেবে রাজ্য। প্রথম পর্যায়ে  ১৮০০ উপভোক্তার ঘরে পৌঁছে যাবে সৌর বিদ্যুত্‍।

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পালাবদলের কেন্দ্রের একে পর একে প্রকল্প চালু হচ্ছে বাংলায়। যেমন, আয়ুষ্মান ভারত, অন্নপূর্ণা ভান্ডার।

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তালিকায় আরও একটি প্রকল্প। আজ, নবান্ন থেকে সভাঘর থেকে 'পিএম সূর্যঘর' প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

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মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'গোটা দেশে এই কর্মসূচি সাফল্য লাভ করেছে। মহারাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি হয়েছে, ২৬ লক্ষ। আগের সরকার এই কর্মসূচি গ্রহণ করেনি। তাই ভর্তুকি পায়নি'।

 

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মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করতে পারেন। ১০০ ইউনিটে ৩০ হাজার, ২০০ ইউনিট এর ক্ষেত্রে ৬০ হাজার, ৩০০ ইউনিট এর ক্ষেত্রে ৭৮ হাজার ভর্তুকি পাবেন। আমরা বাজেটে এসসি-এসটিদের জন্য আলাদা ১০০ ইউনিটে আরও ৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে ভর্তুকি হিসাবে। প্রভিশন রেখেছি'।

 

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মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অতি দ্রুত আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষদের সাবসিডি বা আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। প্রকল্পটি পরিবেশ বান্ধব। ১৮১০ পরিবার এই সূর্য ঘরে যুক্ত হচ্ছে। জেলায় জেলায় যুক্ত হয়েছেন।।আরও যুক্ত হন।প্রধানমন্ত্রীর এই স্বপ্নের প্রকল্পের পশ্চিমবঙ্গে জনপ্রিয় করবে রাজ্য সরকার'।

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 মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'আমাদের ১ লক্ষ ইউনিট দেওয়া হয়েছে ৩১-এ মার্চ ২০২৭ এর মধ্যে। আমরা আবেদন করেছি এর থেকে বেশি যাতে সূর্য ঘর পৌঁছে দিতে পারি। প্রধানমন্ত্রীর যে স্কিম তা দ্রুত কার্যকর করছি, আমরা এই ইভেন্টটা এই জন্য করলাম যাতে আরও পরিবার এগিয়ে আসতে পারে'।

 

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