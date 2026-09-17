/৩০ লক্ষ মানুষের জন্য বড় সুযোগ, বাংলায় বিশ্বকর্মা যোজনা চালু! জানুন কারা পাবেন সুবিধা

PM Vishwakarma Scheme Benefits: ইতিমধ্যেই দেশে প্রায় ৩০ লক্ষ কারিগর নথিভুক্ত হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে প্রকল্পটি ২০২৬ সালের মে মাসে চালু হওয়ার পর এখনও পর্যন্ত ৩,০০০ জন তিন-ধাপের যাচাই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে নথিভুক্ত হয়েছেন। আগামী এক বছরে বাংলার আরও ২ লক্ষ কারিগরকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার লক্ষ্য রয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন ১৭ সেপ্টেম্বরেই পশ্চিমবঙ্গে PM Vishwakarma Yojana-এর আনুষ্ঠানিক সূচনা। কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে প্রকল্পের তৃতীয় বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠানও হচ্ছে। উপস্থিত থাকার কথা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের একাধিক প্রতিনিধির।
২০২৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর চালু হয়েছিল PM Vishwakarma Yojana। তিন বছরে দেশের ৩০ লক্ষ কারিগর ও শিল্পী এই প্রকল্পে নথিভুক্ত হয়েছেন। প্রায় ২৪.৫০ লক্ষ উপভোক্তা বেসিক স্কিল ট্রেনিংও সম্পূর্ণ করেছেন।
২০২৬ সালের মে মাসে পশ্চিমবঙ্গে প্রকল্পটি চালু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৩,০০০ জন তিন-ধাপের যাচাই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে নথিভুক্ত হয়েছেন। আগামী এক বছরে বাংলার আরও ২ লক্ষ কারিগর ও শিল্পীকে প্রকল্পের আওতায় আনার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।
হাতে-কলমে কাজ করা ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সী স্বনিযুক্ত কারিগর ও শিল্পীরা আবেদন করতে পারেন। কাঠমিস্ত্রি, নৌকা নির্মাতা, কামার, কুমোর, স্বর্ণকার, মুচি, রাজমিস্ত্রি, দর্জি, নাপিত, ধোপা, মালা প্রস্তুতকারক-সহ ১৮টি ঐতিহ্যবাহী পেশা এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে
শুধু প্রশিক্ষণ নয়, রয়েছে PM Vishwakarma Certificate ও ID Card, বিনামূল্যে দক্ষতা প্রশিক্ষণ, ১৫,০০০ পর্যন্ত টুলকিট ইনসেনটিভ এবং কম সুদে ঋণের সুবিধা। ঋণ দুই ধাপে সর্বোচ্চ ৩ লক্ষ পর্যন্ত হতে পারে। ডিজিটাল লেনদেন ও বাজারজাতকরণেও সহায়তার ব্যবস্থা রয়েছে।
এই প্রকল্পে আবেদন করা যায় Common Service Centre বা CSC-এর মাধ্যমে। আবেদনকারীর তথ্য প্রথমে স্থানীয় স্তরে যাচাই হয়, এরপর জেলা স্তরের যাচাই ও স্ক্রিনিং কমিটির অনুমোদন লাগে। যোগ্য কারিগরদের জন্য কলকাতার বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে সার্টিফিকেট, ঋণের নথি ও টুলকিট বিতরণের ব্যবস্থাও রয়েছে।