/টোটোর চাকায় ব্রেক কষল প্রশাসন! পুজোর আগে হাইওয়ে যানজটমুক্ত করতে বড় পদক্ষেপ

জাতীয় সড়কে টোটো চলাচল বন্ধে কড়া জলপাইগুড়ি পুলিস। সোমবার সকাল থেকেই রাস্তায় নেমে পুলিস কড়া নজরদারি চালাচ্ছে। গোশালা মোড়সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে বেশ কিছু টোটো আটক করা হয়েছে।
প্রদ্যুত দাস: পুজোর মুখে কড়া জলপাইগুড়ি হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিস। সোমবার সকাল থেকেই টোটো নিয়ন্ত্রণে রাস্তায় ট্রাফিক পুলিসের অফিসারেরা। আটক একাধিক টোটো।
জাতীয় সড়কে টোটো চলাচল বন্ধে কড়া নজরদারি জলপাইগুড়ি ট্রাফিক পুলিসের।
সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জাতীয় সড়কে টোটো চলাচল রুখতে কড়া পদক্ষেপ জলপাইগুড়ি ট্রাফিক পুলিসের। সোমবার সকাল থেকেই জাতীয় সড়কজুড়ে টোটো চলাচলের উপর নজরদারি চালাচ্ছেন হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিস, অন্যান্য পুলিস আধিকারিক এবং সিভিক ভলান্টিয়াররা।
রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে জাতীয় সড়কে বেআইনিভাবে টোটো চলাচল বন্ধ করতে বিভিন্ন এলাকায় চলছে নজরদারি। এদিন জলপাইগুড়ির গোশালা মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে জাতীয় সড়কে চলাচলকারী বেশ কয়েকটি টোটো আটক করে হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিস।
জাতীয় সড়কে টোটো চলাচলের ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা এবং যানজটের সমস্যা তৈরি হতে পারে। সেই কারণে সরকারি নির্দেশিকা মেনে জাতীয় সড়কে টোটো চলাচল বন্ধ রাখতে পুলিসের এই তৎপরতা বলে জানা গিয়েছে।