Bongaon Police: বাড়িতে বসে এক ক্লিকেই তদন্তের লাইভ আপডেট! পুজোর মুখে বড় উদ্যোগ পুলিসের...
Bangoan Police: মামলার তদন্ত কোন পর্যায়ে রয়েছে? কেউ কি গ্রেপ্তার হল? চার্জশিট জমা পড়ল? বিচার কি শুরু হয়েছে? এইসব তথ্য জানতে অনেকসময়ই থানায় চক্কর কাটতে হয় অভিযোগকারীকে। এবার সেই ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি।
বাড়িতে বসে এক ক্লিকেই তদন্ত লাইভ আপডেট!
