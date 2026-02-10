English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Humayun Kabir: ভোটের আগে বিরাট ধাক্কা, মাদক মামলায় পরিবারের একের পর এক সম্পত্তি ফ্রিজ হুমায়ূনের

Humayun Kabir: ভোটের আগে বিরাট ধাক্কা, মাদক মামলায় পরিবারের একের পর এক সম্পত্তি ফ্রিজ হুমায়ূনের

Humayun Kabir: হুমায়ূন কবীরের অভিযোগ, তাঁকে রাজনৈতিকভাবে কায়দা করতে পারছে না সরকার। তাই তাঁকে প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে এরকম পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে

| Feb 10, 2026, 03:42 PM IST
বড় ধাক্কা

বড় ধাক্কা

নতুন দল খুলেছেন। আগামিকাল মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদের নির্মাণ শুরু করার কথা হুমায়ূনের। তার আগেই বড় ধাক্কা হুমায়ূন কবীরের। মাদক মামলায় তাঁর মেয়ের শ্বশুর অর্থাত্ বেয়াই শরিফুল ইসলামের মোট ১৪ সম্পত্তি ফ্রিজ করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ওইসব সম্পত্তির মোট মূল্য ১০ কোটি ৭৩ লাখ টাকারও বেশি। মঙ্গলবার সকালে এরকমই বেশ কয়েকটি সম্পত্তি ফ্রিজ করল পুলিস। -তথ্য-পিয়ালী মিত্র

হুমায়ূনের মেয়ের সম্পত্তি

হুমায়ূনের মেয়ের সম্পত্তি

লালগোলা থানা থেকে কিছুটা দূরে একটি দোকান রয়েছে। সেটির নাম রোহিত কিরণ এন্টারপ্রাইজ। সেই দোকানের সামনে টাঙিয়ে দেওয়ার হল দোকান ফ্রিজ করার অর্ডার সম্বলিত বোর্ড। সম্পত্তিটি রয়েছে হুমায়ূন কবীরের মেয়ে নাজমা সুলতানার নামে। ওই বোর্ড লেখা হয়েছে এনডিপিএস আইনে ওই সম্পত্তিটি ফ্রিজ করা হল।  আজ ওই বোর্ড টাঙানোর সময়ে উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। গতকাল থেকেই শরিফুল ইসলামের একের পর এক সম্পত্তি ফ্রিজ করার কাজ শুরু হয়েছিল। গতাকাল একটি বাড়ি, স্কুল বিল্ডিং ফ্রিজ করা হয়েছিল। -তথ্য-পিয়ালী মিত্র

মাদক মামলা

মাদক মামলা

পুলিস সূত্রে খবর, ২০২৫ সালের মার্চ মাসে এনডিপিএস আইনে লালগোলা থানায় হেরোইন পাচারের একটি অভিযোগ দায়ের হয়। সেই মামলায় নাম জড়ায় হুমায়ূন কবীরের বেয়াই শরিফুল ইসলামের। সেই মামলার সূত্র ধরে বেশকিছু সম্পত্তির খোঁজ পায় পুলিস।  অনুমান করা হয়েছিল মাদক পাচারের টাকায় ওইসব সম্পত্তি কেনা হয়েছিল। এনিয়ে তদন্ত শুরু হয়। সেই তদন্ত শেষ হওয়ার রিপোর্ট জমা পড়ে আদালতে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে মোট ১৪টি সম্পত্তি ফ্রিজ করার নির্দেশ দেয় আদালত। -তথ্য-পিয়ালী মিত্র

কী কী সম্পত্তি

কী কী সম্পত্তি

ওইসব সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে স্কুল, বাড়ি, দোকান, গাড়ি রয়েছে। সবেমিলিয়ে ওইসব সম্পত্তির মূল্য ১০ কোটি ৭৩ লাখ টাকারও বেশি। ওইসব সম্পত্তির মধ্যে শরিফুল ইসলাম, তাঁর ছেলে অর্থাত্ হুমায়ূনের জামাই রাইহান ও মেয়ে নাজমার সম্পত্তি রয়েছে। -তথ্য-পিয়ালী মিত্র

হুমায়ূনের অভিযোগ

হুমায়ূনের অভিযোগ

হুমায়ূন কবীরের অভিযোগ, তাঁকে রাজনৈতিকভাবে কায়দা করতে পারছে না সরকার। তাই তাঁকে প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে এরকম পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। পুলিস সূত্রে খবর, মাদক মামলায় যখন শুনানি হয়েছিল তখন শরিফুল ওইসব সম্পত্তির উত্স নিয়ে কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। তার পরই ওইসব সম্পত্তি ফ্রিজ করা হয়। এখন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওইসব সম্পত্তির খালি করে দিতে হবে। -তথ্য-পিয়ালী মিত্র

পুলিসের বক্তব্য

পুলিসের বক্তব্য

ওইসব সম্পত্তি নিতে তদন্তের ব্যাপারে জেলা পুলিস সুপার ধৃতিমান সরকার বলেছিলেন, মাদক পাচারের অর্থ যদি অন্যভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা আমরা খতিয়ে দেখব। যেখানে মনে হবে মাদক বিক্রির টাকা অন্য কোথাও ডাইভার্ট করা হয়েছে তাহলে আমরা কড়া হাতে তার ব্যবস্থা নেব। মোট ১৪টি  অস্থাবর সম্পত্তি ফ্রিজ করার অর্ডার পেয়েছি। পাশাপাশি ১৫টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও ২টি গাড়ি ফ্রিজ করার অর্ডার রয়েছে। -তথ্য-পিয়ালী মিত্র

