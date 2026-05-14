/Dilip Mondal: বাড়ি না ফাইভ স্টার রিসর্ট: পৈলানে TMC বিধায়কের বাড়িতে পুলিস, কিন্তু কোথায় দিলীপ?

Bishnupur TMC MLA Controversy: ভোটের রেজাল্ট আউটের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় উস্কানিমূলক মন্তব্য বিষ্ণুপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের। তারপরই FIR দায়ের। বৃহস্পতিবার সকালেই বিধায়কের বাড়িতে পুলিসের হানা। কিন্তু বিধায়ক কোথায়?
অয়ন ঘোষাল: সোশ্যাল মিডিয়ায় বেলাগাম হুমকি। এফআইআর দায়ের করার পর বৃহস্পতিবার রাজ্যের প্রাক্তন পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী এবং বিষ্ণুপুর কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের পৈলানের বাড়িতে পুলিস। এলাকা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য।
দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের জয়ী তৃণমূল প্রার্থী দিলীপ মণ্ডলের বিরুদ্ধে উঠেছে গুরুতর অভিযোগ। বেলাগাম ভাষায় হুমকি দিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক বলে প্রকাশ্যে আসে অভিযোগ। দিলীপ মণ্ডলের ফেসবুক পোস্ট। সেখানে তৃণমূল প্রার্থী দিলীপ মণ্ডলকে বলতে শোনা গিয়েছিল,' অনেক সংযম দেখিয়েছি আমরা। ১৫ বছর শান্তিতে রেখেছিলাম। আর হবে না।’
তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের হুমকির সেই ভিডিয়ো ঘিরে বিতর্ক দানা বেঁধেছিল। FIR দায়ের করার পর আজ তৃণমূল বিধায়কের পৈলানের বাড়িতে পুলিস।
গতকাল তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় দায়ের হয়েছিল FIR। ২টি জামিন অযোগ্য ধারা-সহ মোট ৪টি ধারায় রুজু হয়েছিল মামলা।
আইনত পদক্ষেপ নেওয়া হবে, গতকালই জানানো হয়েছিল ডায়মন্ড হারবার পুলিস জেলার তরফে।
সেইমতো পৈলানের বাড়িতে পৌঁছায় পুলিস। দিলীপ মণ্ডলের বাড়ি ঢুকে চক্ষু চড়কগাছ। বাড়ি না পাঁচতারা হোটেল। কী নেই সেখানে!
বিরাট এলাকা জুড়ে বিধায়কের বাড়ি, সঙ্গে বাগান বাড়ি। ভিতরে সুইমিং পুল। আছে বাহারি ফোয়ারা, সাজানো লনে দোলনা, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, ময়ূরের মূর্তি।
কিন্তু শপথ নিয়ে আর পৈলানের বাড়িতে ফেরেননি বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল। খবর পুলিস সূত্রে।