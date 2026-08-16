/বামদুর্গ চুরমার করা ৫ বারের বিধায়ক থেকে ডেপুটি স্পিকার! আশিসের রাজনৈতিক অধ্যায়ের মর্মান্তিক অবসান

Former WB Deputy Speaker Asish Banerjee Death: তিনি রামপুরহাট বিধানসভার পাঁচবারের বিধায়ক ছিলেন। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর তিনি স্কুল শিক্ষামন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, আয়ূসমন্ত্রী ছিলেন। ডেপুটি স্পিকার হয়ে তিনি এবার বিজেপি প্রার্থী ধ্রুব সাহার কাছে পরাজিত হন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাড়ির লাগোয়া দলীয় কার্যালয়ে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার রামপুরহাটের পাঁচবারের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক ও বিধানসভার প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রবিবার সকালে এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোক ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিস সেখান থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে।
রাজনীতিতে দীর্ঘ পথ চললেও এলাকার মানুষের কাছে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ দিন পর্যন্ত 'মাস্টারমশাই' নামেই পরিচিত ছিলেন। বীরভূমের ভূমিপুত্র আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেন তিনি। ছাত্রাবস্থা থেকে রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন আশিসবাবু। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন তিনি। এরপরে তিনি রামপুরহাট কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন। রাজনীতির ময়দানে থাকলেও শিক্ষকতার সুনামের কারণে দলমত নির্বিশেষে সশ্রদ্ধ স্থান পেতেন তিনি।
রামপুরহাটের পাঁচবারের বিধায়ক: ২০০১ সালে বামদুর্গে তৃণমূলের টিকিটে প্রথম জয়। এরপর ২০০৬, ২০১১, ২০১৬ এবং ২০২১- টানা পাঁচবার রামপুরহাট কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন।
তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর তিনি স্কুল শিক্ষামন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, আয়ূসমন্ত্রী ছিলেন। ২০১৪ সাল থেকে বিভিন্ন সময় আয়ুর্বেদ ও অল্টারনেটিভ মেডিসিন, বায়োটেকনোলজি এবং কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলান। ২০২১ সালের ২ জুলাই থেকে ২০২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার ছিলেন।
অনুব্রত মণ্ডলের অনুপস্থিতিতে বীরভূম জেলায় দলের সংগঠন ধরে রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং পরবর্তীকালে জেলা তৃণমূল কোর কমিটির দায়িত্বে আসেন।
২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ধ্রুব সাহার কাছে পরাজিত হন আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির ওপর ভরসা থাকলেও এই ভরাডুবির পর রাজনীতি থেকে দূরত্ব তৈরি করতে শুরু করেন তিনি। জুন মাসে জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যানের পদ এবং জুলাই মাসে কোর কমিটির সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি।
ঘনিষ্ঠদের মতে, সাম্প্রতিককালে তাঁর বিরুদ্ধে রামপুরহাট পুরসভা ও তারাপীঠ উন্নয়ন পর্ষদে দুর্নীতির কিছু অভিযোগ তোলা হচ্ছিল। আজীবন নিজের পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি বজায় রাখা প্রবীণ এই শিক্ষক-নেতা নিজের গায়ে দুর্নীতির কালি ছিটে যাওয়া মানতে পারেননি। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন তিনি।