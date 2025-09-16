Kerala Horror: ডেটিং অ্যাপে আলাপ, নেতা-আমলা-সহ ১৪ পারভার্টের নৃশংস কদর্যতার শিকার ক্লাস টেনের পড়ুয়া...

Kerala Horror: ডেটিং অ্যাপে আলাপ, নেতা-আমলা-সহ ১৪ পারভার্টের নৃশংস কদর্যতার শিকার ক্লাস টেনের পড়ুয়া...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একজন রাজনীতিবিদ, দুজন সরকারি কর্মচারী এবং একজন ফুটবল কোচসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে এক কিশোরকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। তারা একটি গে ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে ওই কিশোরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। এই ঘটনায় কেরালা পুলিস মোট ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে।
কেরালার কিশোরকে যৌন নির্যাতন
কেরালার এক কিশোরকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল একদল যুবকের বিরুদ্ধে। কাসারগড় জেলার ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ধৃতদের মধ্যে দু’জন সরকারি কর্মীও রয়েছেন। পুলিস সূত্রে খবর, ১৪ জন যুবক দু’বছর ধরে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ওই কিশোরের উপর যৌন নির্যাতন চালান বলে অভিযোগ উঠেছে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে এখনও তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিস।
যেভাবে পরিচয়:
ঘটনার স্থান:
ঘটনা প্রকাশ:
আইনি পদক্ষেপ:
তদন্ত:
