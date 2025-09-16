English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Kerala Horror: ডেটিং অ্যাপে আলাপ, নেতা-আমলা-সহ ১৪ পারভার্টের নৃশংস কদর্যতার শিকার ক্লাস টেনের পড়ুয়া...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একজন রাজনীতিবিদ, দুজন সরকারি কর্মচারী এবং একজন ফুটবল কোচসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে এক কিশোরকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। তারা একটি গে ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে ওই কিশোরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। এই ঘটনায় কেরালা পুলিস মোট ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে।

| Sep 16, 2025, 07:13 PM IST
1/7

কেরালার কিশোরকে যৌন নির্যাতন

কেরালার এক কিশোরকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল একদল যুবকের বিরুদ্ধে। কাসারগড় জেলার ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ধৃতদের মধ্যে দু’জন সরকারি কর্মীও রয়েছেন। পুলিস সূত্রে খবর, ১৪ জন যুবক দু’বছর ধরে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ওই কিশোরের উপর যৌন নির্যাতন চালান বলে অভিযোগ উঠেছে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে এখনও তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিস।

2/7

যেভাবে পরিচয়:

পুলিস জানিয়েছে, ওই কিশোর দুই বছর আগে একটি গে ডেটিং অ্যাপ ডাউনলোড করেছিল। অভিযুক্তরা সেই অ্যাপের মাধ্যমেই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে।

3/7

ঘটনার স্থান:

কাসারগড়, কান্নুর, কোঝিকোড় এবং এরনাকুলাম জেলার বিভিন্ন স্থানে এবং কিশোরটির নিজের বাড়িতেও এই যৌন নির্যাতন চালানো হয়েছে।  

4/7

ঘটনা প্রকাশ:

কিশোরটির মা একদিন বাড়িতে ফিরে এক ব্যক্তিকে তাদের বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে দেখে সন্দেহ করেন। পরে তিনি তার ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে পুরো ঘটনাটি বেরিয়ে আসে। এরপর মা সঙ্গে সঙ্গে একটি শিশু সহায়তাকেন্দ্রে যোগাযোগ করেন, যারা পুলিশকে জানায়।

5/7

আইনি পদক্ষেপ:

 পুলিস ওই কিশোরের বয়ানের ভিত্তিতে POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) Act, 2012-এর অধীনে ১৬ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ১৪টি পৃথক মামলা দায়ের করেছে।

6/7

তদন্ত:

এই ঘটনার তদন্তের জন্য পুলিশের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (Special Investigation Team) গঠন করা হয়েছে। এই দলের নেতৃত্বে রয়েছেন একজন ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট এবং চারজন ইন্সপেক্টর।   

7/7

কেরালার কিশোরকে যৌন নির্যাতন

কাসারগড় জেলার ৮টি মামলার তদন্ত এই দল করবে। বাকি ৬টি মামলা কোঝিকোড় এবং কান্নুর জেলায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

