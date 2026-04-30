Poll of Polls Bengal Exit Poll 2026: ৫:২ এ বেঙ্গল ম্যাচ জিতে নেবে বিজেপি? নাকি মিলবে একমাত্র 'অড ওয়ান আউটে'র পূর্বাভাস? কী বলছে বাংলার 'পোল অফ পোলস'?

Poll of Polls Bengal Maha Exit Poll 2026: মতদান শেষ। এবার রায় ঘোষণার পালা। এসআইআর বিতর্কের আবহে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন এবার আক্ষরিক অর্থেই ছিল নির্বাচন কমিশনের কাছে অ্যাসিড টেস্ট। প্রথম ও দ্বিতীয়, দুই দফাতেই রেকর্ট ভোটের হার নিয়ে সেই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ কমিশন। এবার বাংলার ভোটে ঝরেনি কোনও রক্ত। হয়নি বোমাবাজি। চলেনি গোলাগুলিও। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই প্রথম শান্তিপূর্ণ ভোট দেখল বাংলা। কমিশন একেবারে ফুল মার্কস, ১০০-এ ১০০। 

| Apr 30, 2026, 01:45 PM IST
বাংলার 'পোল অফ পোলস' মহা এগজিট পোল, ২০২৬

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটগ্রহণ সম্পন্ন। এবার রায় ঘোষণার পাল। ৪ মে ক্ল্যাইম্যাক্স। সেদিনই জানা যাবে বাংলার মানুষ কার পক্ষে রায় দিল? পরিবর্তন না পুনরাগমন? তার আগে এখন চলছে শুধুই হিসেব-নিকেশের পালা। 

ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এজেন্সির বুথ ফেরত সমীক্ষা সামনে এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ৫টি সমীক্ষায় এগিয়ে বিজেপি। আর ২টি বলছে, বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকারেই আস্থা রাখবে। একটিতে ত্রিশঙ্কুর আভাস।

এখন নির্বাচনী ইতিহাস বলছে, অনেক ক্ষেত্রেই এই ধরনের বুথফেরত বা প্রাক নির্বাচনী জনমত সমীক্ষা মেলে না। তবে আবার মিলে যাওয়ার কিছু উদাহরণও রয়েছে। এবার দেখার ২০২৬-এ কী হয়? কোন বুথ ফেরত সমীক্ষা মেলে?

২৯৪ আসনের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ১৪৮টি আসন। ২০২১ সালে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল তৃণমূল। আর বিজেপি পেয়েছিল ৭৭টি আসন। চলুন দেখা যাক, এবার কোন সমীক্ষা কী বলছে?

ম্যাট্রিজের বুথফেরত সমীক্ষা বলছে, এগিয়ে বিজেপি, পিছিয়ে তৃণমূল। পরিবর্তনের পক্ষে বাংলা। পশ্চিমবঙ্গে এবার ১৪৬ থেকে ১৬১টি আসন পেতে চলেছে বিজেপি। আর তৃণমূল পাবে ১২৫ থেকে ১৪০টি আসন। বাকিরা ৬ থেকে ১০টি আসন পেতে পারে।

চাণক্য স্ট্র্যাটেজি বলছে, পশ্চিমবঙ্গে এবার বিজেপি ১৫০ পেরিয়ে যাবে। ১৫০ থেকে ১৬০টি আসন পেতে পারে তারা। ওদিকে তৃণমূলের ঝুলিতে যাবে ১৩০ থকে ১৪০টি আসন। বাম-কংগ্রেস শূন্য পাবে বলে দাবি। 

পি-মার্কের সমীক্ষা বলছে, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি এগিয়ে। বাংলায় ১৫০ থেকে ১৭৫টি আসনে জিততে পারে বিজেপি। আর তৃণমূল পেতে পারে ১১৮ থেকে ১৩৮টি আসন। অন্যদের ঝুলি শূন্য।

প্রজা পোলও সমীক্ষায় বিজেপিকেই এগিয়ে রেখেছে। একেবারে ২০০-র গন্ডি পার করে ১৭৮ থেকে ২০৮টি আসনে এগিয়ে রাখা হয়েছে বিজেপিকে। তৃণমূল ৮৫ থেকে ১১০টি আসন পেতে পারে বলে দাবি। অন্য দলগুলির ক্ষেত্রে এই হিসেব ০ থেকে ৫। 

পোল ডায়েরির সমীক্ষাও বলছে, পশ্চিমবঙ্গে এবার বিজেপি সরকার গঠন করতে চলেছে! ১৪২ থেকে ১৭১টি আসন পেতে পারে বিজেপি। আর তৃণমূল পেতে পারে ৯৯ থেকে ১২৭টি আসন। অন্যরা ৫-৯ আসনে জেতার সম্ভাবনা।

তবে পিপল্‌স পাল্‌স কিন্তু বলছে সমীক্ষায় তৃণমূল এগিয়ে। তৃণমূল পাবে ১৭৮ থেকে ১৮৯টি আসন। আর বিজেপি পাবে ৯৫ থেকে ১১০টি আসন। কংগ্রেস ১টি আর বামেরা একটি।

জনমত পোলসের সমীক্ষাতেও তৃণমূলকে এগিয়ে রাখা হয়েছে। জনমত পোলস দাবি করেছে, ২০০ পার করবে তৃণমূল। ১৯৫ থেকে ২০৫টি আসন পেয়ে চতুর্থবারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি পাবে ৮০ থেকে ৯০টি আসন। কংগ্রেস ১-৩ আর বামেরা ০-১।

জেভিসির সমীক্ষায় আবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ইঙ্গিত। সমীক্ষায় তৃণমূলকে ১৩১ থেকে ১৫২টি আসনে এগিয়ে রাখা হয়েছে। ওদিকে সমীক্ষা বলছে, বিজেপিও পেতে পারে ১৩৮ থেকে ১৫৯টি আসন। কংগ্রেস ০-২।

এখন বিভিন্ন বুথফেরত সমীক্ষায় বিজেপির জয়ের পূর্বাভাস মেলায় গেরুয়া শিবিরের অন্দরমহলে খুশির হাওয়া। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন, "এই সমীক্ষা কেবল ইঙ্গিতমাত্র, বাস্তব ফলাফল এর চেয়েও ভালো হবে। মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিয়েছে। মানুষ পরিবর্তন চায়।"

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস এই বুথফেরত সমীক্ষাকে সরাসরি খারিজ করে দিয়েছে। তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় এবং ডেরেক ও'ব্রায়েন ২০২১ -এর বুথফেরত সমীক্ষারব কথা মনে করিয়ে দিয়ে দাবি করেছেন, সাইলেন্ট ভোটার এবং মহিলাদের ভোট তৃণমূলের দিকেই থাকবে।

কিন্তু বাম-কংগ্রেসকে কোনও সমীক্ষাই সেভাবে মার্কস না দেওয়ায়, স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের মুখে রাজ্যে তৃতীয় শক্তির অস্তিত্ব। অনেকেই বলছেন, বাংলার রাজনীতি কার্যত দ্বিমুখী লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। তবে এই এগজিন পোল মেলে না চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়, তা জানার জন্য ৪ঠা মে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

Strong Room Security: ঠিক কতটা সুরক্ষিত স্ট্রং রুম? কতটা সুরক্ষিত EVM-বন্দি প্রার্থীভাগ্য? হাতে গরম প্রমাণ ছবিতে দেখুন

