Zee News Bengali
  • Poonam Pandey meets Premananda Maharaj: মডেল থেকে সাধ্বী! বৃন্দাবনে প্রেমানন্দ মহারাজের চরণে পুনম পাণ্ডে, প্রার্থনার মাঝেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন গ্ল্যামগার্ল...

Poonam Pandey Vrindavan visit: গ্ল্যামার জগতের চাকচিক্য ছেড়ে বৃন্দাবনের অলিতে-গলিতে ধরা দিলেন অভিনেত্রী ও মডেল পুনম পাণ্ডে। কোনো ফিল্মি প্রমোশন বা লাইমলাইট নয়, বরং ভক্তি আর চোখের জলে এক অন্য পুনমকে দেখল নেটপাড়া।   

| Feb 24, 2026, 09:40 PM IST
1/9

পুনম পাণ্ডে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিনোদন জগতের বিতর্কিত ইমেজের বাইরে বেরিয়ে এক আধ্যাত্মিক সফরে বৃন্দাবনে ধরা দিলেন পুনম পাণ্ডে।   

2/9

পুনম পাণ্ডে

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি, রবিবার উত্তরপ্রদেশের এই পুণ্যভূমিতে আধ্যাত্মিক গুরু প্রেমানন্দ মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি।   

3/9

পুনম পাণ্ডে

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গেছে, মন্দিরে প্রার্থনা করার সময় আবেগপ্রবণ হয়ে ডুকরে কাঁদছেন অভিনেত্রী।  

4/9

পুনম পাণ্ডে

পুনম জানান, তিনি এবং তাঁর মা দীর্ঘদিন ধরে প্রেমানন্দ মহারাজজির সৎসঙ্গ এবং উপদেশ অনুসরণ করেন। মহারাজজির বাণী তাঁদের পরিবারে মানসিক শান্তি ও স্বচ্ছতা নিয়ে এসেছে।   

5/9

পুনম পাণ্ডে

পুনমের কথায়, "মহারাজজি যখন কথা বলেন, মনে হয় কোনো উচ্চতর শক্তি তাঁর মাধ্যমে যোগাযোগ করছে। তাঁর বার্তার মধ্যে যে পবিত্রতা ও আত্মসমর্পণ রয়েছে, তা সরাসরি অন্তরে গিয়ে পৌঁছায়।"  

6/9

পুনম পাণ্ডে

সফর চলাকালীন মহারাজজির 'সভা'য় পুনমের একটি প্রশ্ন আলোচনার জন্য নির্বাচিত হয়েছিল। কিন্তু আধ্যাত্মিক গুরুর শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি সেটির উত্তর দিতে পারেননি। তাতে যদিও বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই অভিনেত্রীর। বরং বৃন্দাবনের ইতিবাচক শক্তিতে তিনি মুগ্ধ।   

7/9

পুনম পাণ্ডে

পুনম বলেন, "বৃন্দাবনে কেউ কাউকে নমস্কার করে না, সবাই বলে 'রাধে রাধে'। এই ধ্বনি এক আলাদা স্পন্দন তৈরি করে। এখানকার পবিত্র পরিবেশে মনে হয় যেন সময় থমকে দাঁড়িয়েছে।"  

8/9

প্রেমানন্দ মহারাজের চরণে পুনম পাণ্ডে

আগামী এপ্রিলে আবারও মায়ের সঙ্গে বৃন্দাবন যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে পুনমের। জীবনের নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এই মানসিক প্রশান্তিটুকুকেই এখন আঁকড়ে ধরতে চাইছেন তিনি।   

9/9

প্রেমানন্দ মহারাজের চরণে পুনম পাণ্ডে

পেশাদার জীবনে পুনমকে শেষবার ওটিটি প্ল্যাটফর্মের 'হানিমুন স্যুইট রুম নম্বর ৯১১'-এ দেখা গিয়েছিল। সম্প্রতি নিজর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে ব্যাপক ট্রোলের মুখে পড়েন পুনম।

