Poonam Pandey Ramlila Row: অ্যাডাল্ট স্টার পুনম পাণ্ডে এবার দশেরার দোদোমা! রামলীলায় সাজবেন মন্দোদরী...

Poonam Pandey Ramlila Row: রামলীলায় রাবণের স্ত্রী মন্দোদরীর চরিত্রে অভিনয় করবেন পুনম পাণ্ডে। এই খবর ছড়িয়ে পড়া মাত্রই তুমুল বিতর্কের ঝড় ওঠে নেটপাড়া। বহু সাধু-সন্তরা এই বিষয়ে ব্যাপক আপত্তি প্রকাশ করেছেন।

| Sep 20, 2025, 05:08 PM IST
রামলীলায় পুনম পাণ্ডে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের বিতর্কে পুনম পাণ্ডে। এবার নাকি দিল্লির লব কুশ রামলীলায় মন্দোদরী চরিত্রে অভিনয় করবেন স্টান্ট কুইন পুনম। এই নিয়েই উঠেছে বিতর্কের ঝড়।

রামলীলায় পুনম পাণ্ডে

পুনম পাণ্ডে তাঁর সাহসী ইমেজ এবং অদ্ভুত স্টান্টের জন্য পরিচিত। অভিনেত্রীকে রামলীলায় রাখার বিষয় নিয়ে নেটপাড়ায় তুমুল তর্ক-বিতর্কের চলছে।

রামলীলায় পুনম পাণ্ডে

সাধু-সন্ত সমাজের অনেকেই এই নিয়ে প্রকাশ্যে আপত্তি জানাচ্ছেন। ভোপালে আসা কম্পিউটার বাবা এই বিষয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। রামলীলার কমিটির সভাপতিকে তিনি বলেন, 'রামচরিতমানসে ভগবান শ্রী রামের লীলা তাঁর চরিত্র ও আদর্শের উপর ভিত্তি করে। তাই চরিত্র নির্বাচনের সময় সংযম ও শালীনতা বজায় রাখা জরুরি।'

রামলীলায় পুনম পাণ্ডে

কম্পিউটার বাবা আরও বলেন, 'এত বছর রামলীলা করার পরও সভাপতি ঠিক বোঝেননি কোন চরিত্রে কাকে বসানো উচিত। আমরা বলছি না যে পুনম পাণ্ডেকে একেবারে বাদ দিতে হবে। কিন্তু তাঁর জন্য উপযুক্ত চরিত্র বেছে নিতে হবে। তাঁকে মন্দোদরীর পরিবর্তে শূর্পণখার চরিত্রে নেওয়া হোক। যাঁর স্বভাব যেমন, তাঁর জন্য তেমন চরিত্রই ঠিক। মন্দোদরী কেন? শূর্পণখা দিন। চরিত্র নির্বাচন হওয়া উচিত চরিত্রের প্রকার অনুযায়ী।'

রামলীলায় পুনম পাণ্ডে

তিনি আরও বলেন, 'রামলীলা আমাদের সনাতন সংস্কৃতির একটি প্রাচীন ঐতিহ্য। এর চরিত্র নির্বাচন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করা উচিত, যাতে দর্শকের অনুভূতিতে আঘাত না লাগে। যদি এমন নাটক চলতেই থাকে, তবে এক সময় বাধ্য হয়ে রামলীলা বন্ধ করতে হবে।' কম্পিউটার বাবা সভাপতি সাহেবকে বুদ্ধিমত্তা ও বিচার-বিবেচনার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান, যেন সবাই তাঁদের প্রাপ্য সম্মান পায়।

রামলীলায় পুনম পাণ্ডে

এমনকী বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-ও এই বিষয়ে রামলীলা কমিটিকে একটি চিঠি দিয়ে আপত্তি জানিয়েছে।

রামলীলায় পুনম পাণ্ডে

কমিটির সভাপতি বলেন, 'যদি পুনম পাণ্ডে এই চরিত্রে অভিনয় করেন, তাহলে তা তাঁর জীবন এবং তাঁর অনুরাগীদের উপর ভালো প্রভাব ফেলবে।'

রামলীলায় পুনম পাণ্ডে

তাঁর মতে, এর ফলে পুনম পাণ্ডের মনোভাবও বদলাতে পারে। তবে সাধু ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিরোধিতার পর রামলীলা কমিটি এই সিদ্ধান্ত আবার ভাবছে।

রামলীলায় পুনম পাণ্ডে

রামায়ণে লক্ষ্মণের চরিত্রে অভিনয় করা সুনীল লাহরিও এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এই রামলীলা ২১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে।

