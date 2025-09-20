Poonam Pandey Ramlila Row: অ্যাডাল্ট স্টার পুনম পাণ্ডে এবার দশেরার দোদোমা! রামলীলায় সাজবেন মন্দোদরী...

Poonam Pandey Ramlila Row: অ্যাডাল্ট স্টার পুনম পাণ্ডে এবার দশেরার দোদোমা! রামলীলায় সাজবেন মন্দোদরী...
Poonam Pandey Ramlila Row: রামলীলায় রাবণের স্ত্রী মন্দোদরীর চরিত্রে অভিনয় করবেন পুনম পাণ্ডে। এই খবর ছড়িয়ে পড়া মাত্রই তুমুল বিতর্কের ঝড় ওঠে নেটপাড়া। বহু সাধু-সন্তরা এই বিষয়ে ব্যাপক আপত্তি প্রকাশ করেছেন।
কম্পিউটার বাবা আরও বলেন, 'এত বছর রামলীলা করার পরও সভাপতি ঠিক বোঝেননি কোন চরিত্রে কাকে বসানো উচিত। আমরা বলছি না যে পুনম পাণ্ডেকে একেবারে বাদ দিতে হবে। কিন্তু তাঁর জন্য উপযুক্ত চরিত্র বেছে নিতে হবে। তাঁকে মন্দোদরীর পরিবর্তে শূর্পণখার চরিত্রে নেওয়া হোক। যাঁর স্বভাব যেমন, তাঁর জন্য তেমন চরিত্রই ঠিক। মন্দোদরী কেন? শূর্পণখা দিন। চরিত্র নির্বাচন হওয়া উচিত চরিত্রের প্রকার অনুযায়ী।'
তিনি আরও বলেন, 'রামলীলা আমাদের সনাতন সংস্কৃতির একটি প্রাচীন ঐতিহ্য। এর চরিত্র নির্বাচন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করা উচিত, যাতে দর্শকের অনুভূতিতে আঘাত না লাগে। যদি এমন নাটক চলতেই থাকে, তবে এক সময় বাধ্য হয়ে রামলীলা বন্ধ করতে হবে।' কম্পিউটার বাবা সভাপতি সাহেবকে বুদ্ধিমত্তা ও বিচার-বিবেচনার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান, যেন সবাই তাঁদের প্রাপ্য সম্মান পায়।
