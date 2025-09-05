English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kunickaa Sadanand on Casting Couch: 'আমাকে ঘরে ডেকে প্রযোজক বলে, ক্ষুধার্ত সিংহকে মাংস খাওয়াও', রাজি না হতেই বড় ব্যানারের ছবি থেকে বাদ কণিকা...

Kunickaa Sadanand: কণিকা সদানন্দ, নব্বইয়ের দশকে প্রচুর ছবিতে পার্শ্ব চরিত্রে নজর কেড়েছেন তিনি। দর্শকমহলে জনপ্রিয়তাও ছিল তাঁর। একসময় সাফল্যের স্বাদ পেলেও, তাঁর ফিল্মি কেরিয়ারের পথ মোটেই সহজ ছিল না। তিনি জানান, একটি বড় সিনেমার জন্য তাঁকে সিলেক্ট করা হয়েছিল, সব কথাবার্তাও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরে তাঁকে সেই ভূমিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়, কারণ তিনি শুতে রাজি হননি।

| Sep 05, 2025, 03:35 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিগ বসের ঘরে যাঁরা যাঁর এখন লাইমলাইটে, তার মধ্যে অন্যতম অভিনেত্রী কণিকা সদানন্দ।   

নব্বইয়ের দশকে প্রচুর ছবিতে পার্শ্ব চরিত্রে নজর কেড়েছেন তিনি। দর্শকমহলে জনপ্রিয়তাও ছিল তাঁর। একসময় সাফল্যের স্বাদ পেলেও, তাঁর ফিল্মি কেরিয়ারের পথ মোটেই সহজ ছিল না।   

অভিনেত্রী জানান যে কাস্টিং কাউচের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর যে কারণে তাঁকে একাধিক সিনেমার সুযোগ হারাতে হয়েছে।  

এক সাক্ষাৎকারে কণিকা তাঁর জীবনের একটি মর্মান্তিক কিছু ঘটনা প্রকাশ্যে আনেন।   

তিনি জানান, একটি বড় সিনেমার জন্য তাঁকে সিলেক্ট করা হয়েছিল, সব কথাবার্তাও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরে তাঁকে সেই ভূমিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়, কারণ তিনি শুতে রাজি হননি।  

কণিকা বলেন, "আমি যখন সাইনিং অ্যামাউন্ট নিতে তাঁদের অফিসে যাই, তখন আমাকে বলা হয় যে আমাকে অন্য একজন দিয়ে বদল করা হচ্ছে। কারণ আমি তাঁদের শর্ত মানতে রাজি হইনি।"   

বর্ষীয়ান অভিনেত্রী আরও জানান, একজন মহিলা প্রযোজক তাঁকে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন।   

কণিকা সেই ভয়াবহ স্মৃতি স্মরণ করে বলেন, প্রযোজক তাঁকে বলেছিলেন, "আমি সঙ্গে দুটো ক্ষুধার্ত সিংহ নিয়ে যাচ্ছি, তাই তাদের এক টুকরো মাংস খাওয়াতে হবে।"  

এই মন্তব্যে কণিকা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। যখন ছবিটি তাঁর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়, তখন তিনি আরও বেশি মর্মাহত হন।   

বর্তমানে কণিকা সদানন্দ বিগ বস-এর ঘরে দর্শকদের প্রিয় হয়ে উঠেছেন। প্রবীণ এই অভিনেত্রী বিগ বস সিজন ১৯-এর প্রথম ক্যাপ্টেন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তবে ঘরের মধ্যে অন্যান্য প্রতিযোগীদের সঙ্গে ঝামেলার কারণে তাঁকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

