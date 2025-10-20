English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Popular Actress: বাথরুম থেকে উদ্ধার লক্ষ লক্ষ টাকা! আদালতে উত্তমের নায়িকার দাবি, 'দেহব্যবসা করে কামিয়েছি'...

Untold story of Popular actress: ঘটনাটি ১৯৭৮ সালের। হঠাৎই আয়কর দফতরের কর্তারা হানা দেন মুম্বইয়ের অভিনেত্রীর বাড়িতে। তল্লাশি চালানোর সময় তাঁর বাথরুম থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ১২ লক্ষ নগদ টাকা। এই মামলায় ঘটে সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনা, যা বলিউডের ইতিহাসে অন্যতম বিস্ফোরক মুহূর্ত হিসেবে পরিচিত।

| Oct 20, 2025, 06:22 PM IST
1/10

বলিউডের অজানা গল্প

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আলো ঝলমলে গ্ল্যামার জগতের আড়ালে লুকিয়ে থাকা অন্ধকারের গল্প সবসময়ই সাধারণ মানুষকে কৌতূহলী করে তোলে। পর্দা আর বাস্তবের ফারাক নিয়ে নানা প্রশ্ন জাগে মনে। এমনই এক বিস্ফোরক ঘটনা ঘটেছিল বলিউডের একসময়ের এক নম্বর নায়িকার জীবনে, যা শুনে স্তম্ভিত হয়েছিল গোটা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি।

2/10

বলিউডের অজানা গল্প

'দেহ ব্যবসা করে কামিয়েছি সব টাকা!'—আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলেছিলেন অভিনত্রী। ঘটনাটি ১৯৭৮ সালের। হঠাৎই আয়কর দফতরের কর্তারা হানা দেন মুম্বইয়ের অভিনেত্রীর বাড়িতে।

3/10

বলিউডের অজানা গল্প

তল্লাশি চালানোর সময় তাঁর বাথরুম থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ১২ লক্ষ নগদ টাকা। সেই সময় এই বিপুল পরিমাণ অর্থের উৎস বা হিসাব অভিনেত্রী দেখাতে পারেননি। 

4/10

বলিউডের অজানা গল্প

এই ঘটনা আদালত পর্যন্ত গড়ায়। সেখানেই ঘটে সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনা, যা বলিউডের ইতিহাসে অন্যতম বিস্ফোরক মুহূর্ত হিসেবে পরিচিত।

5/10

বলিউডের অজানা গল্প

দেশের এক নম্বর অভিনেত্রী আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিচারকের সামনে চিৎকার করে বলে ওঠেন— "এই সব টাকা আমি দেহ ব্যবসা করেই কামিয়েছি!"আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিচারকের সামনে চিৎকার করে বলে ওঠেন— **"এই সব টাকা আমি দেহ ব্যবসা করেই কামিয়েছি!"

6/10

বলিউডের অজানা গল্প

বলিউডের এক নম্বর নায়িকার মুখে এমন মন্তব্য শুনে রীতিমতো বিস্ফোরণ ঘটেছিল। কেউ বিশ্বাস করতে পারেননি, যে অভিনেত্রী কঠোর পরিশ্রম ও মেধা দিয়ে এই জায়গায় পৌঁছেছেন, তিনি প্রকাশ্যে এমন স্বীকারোক্তি দিতে পারেন! 

7/10

বলিউডের অজানা গল্প

এই মন্তব্যের পর তাঁর ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হয় এবং হাত থেকে ফসকে যায় বেশ কিছু বড় ছবি। তাঁর সফল কেরিয়ারে নেমে আসে এক গভীর অন্ধকার।

8/10

বলিউডের অজানা গল্প

পরে জানা যায়, অভিনেত্রীর বাবা ছিলেন মুম্বাইয়ের একজন নামকরা আইনজীবী। মনে করা হয়, বাবার পরামর্শেই তিনি আদালতে এমন মিথ্যা বয়ান দিয়েছিলেন। সম্ভবত তিনি ভেবেছিলেন, এই ধরনের বিতর্কিত মন্তব্য করলে হয়তো আইন তাঁকে রেহাই দেবে বা শাস্তি কম হবে— অর্থাৎ 'সাত খুন মাফ' হয়ে যাবে।

9/10

বলিউডের অজানা গল্প

তবে তাঁর এই কৌশল ব্যর্থ হয়। আদালত তাঁর এই মন্তব্যকে গ্রহণ করেনি। শেষ পর্যন্ত তাঁকে মোটা অঙ্কের জরিমানা দিয়ে মুক্তি পেতে হয়। কিন্তু এই মিথ্যা মন্তব্য যে তাঁর কেরিয়ারের জন্য কতটা ধ্বংসাত্মক হতে পারে, তা হয়তো অভিনেত্রী ও তাঁর বাবা আন্দাজ করতে পারেননি। গ্ল্যামার জগতের পর্দার পেছনের এই অন্ধকার গল্পটি আজও বলিউডকে নাড়িয়ে দেয়।

10/10

বলিউডের অজানা গল্প

এই গল্প ষাট ও সত্তরের দশকে বলিউড কাঁপানো অভিনেত্রী মালা সিনহার। সেই সময় তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত নায়িকাদের মধ্যে অন্যতম। রাজ কাপুর, দেব আনন্দ, ধর্মেন্দ্র থেকে শুরু করে উত্তম কুমারের মতো দিকপাল অভিনেতাদের বিপরীতে তাঁর অভিনয় মুগ্ধ করেছে দর্শককে। বাংলা ছবি 'সাথী হারা' বা 'পৃথিবী আমারে চাই' তাঁকে এনে দিয়েছিল বিশেষ জনপ্রিয়তা। কিন্তু এমন সফল নায়িকার জীবনের এক অপ্রত্যাশিত অধ্যায় আজও বলিউডের ইতিহাসে একটি কালো দাগ।

