Popular Actress: বাথরুম থেকে উদ্ধার লক্ষ লক্ষ টাকা! আদালতে উত্তমের নায়িকার দাবি, 'দেহব্যবসা করে কামিয়েছি'...

Popular Actress: বাথরুম থেকে উদ্ধার লক্ষ লক্ষ টাকা! আদালতে উত্তমের নায়িকার দাবি, 'দেহব্যবসা করে কামিয়েছি'...
Untold story of Popular actress: ঘটনাটি ১৯৭৮ সালের। হঠাৎই আয়কর দফতরের কর্তারা হানা দেন মুম্বইয়ের অভিনেত্রীর বাড়িতে। তল্লাশি চালানোর সময় তাঁর বাথরুম থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ১২ লক্ষ নগদ টাকা। এই মামলায় ঘটে সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনা, যা বলিউডের ইতিহাসে অন্যতম বিস্ফোরক মুহূর্ত হিসেবে পরিচিত।
তবে তাঁর এই কৌশল ব্যর্থ হয়। আদালত তাঁর এই মন্তব্যকে গ্রহণ করেনি। শেষ পর্যন্ত তাঁকে মোটা অঙ্কের জরিমানা দিয়ে মুক্তি পেতে হয়। কিন্তু এই মিথ্যা মন্তব্য যে তাঁর কেরিয়ারের জন্য কতটা ধ্বংসাত্মক হতে পারে, তা হয়তো অভিনেত্রী ও তাঁর বাবা আন্দাজ করতে পারেননি। গ্ল্যামার জগতের পর্দার পেছনের এই অন্ধকার গল্পটি আজও বলিউডকে নাড়িয়ে দেয়।
এই গল্প ষাট ও সত্তরের দশকে বলিউড কাঁপানো অভিনেত্রী মালা সিনহার। সেই সময় তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত নায়িকাদের মধ্যে অন্যতম। রাজ কাপুর, দেব আনন্দ, ধর্মেন্দ্র থেকে শুরু করে উত্তম কুমারের মতো দিকপাল অভিনেতাদের বিপরীতে তাঁর অভিনয় মুগ্ধ করেছে দর্শককে। বাংলা ছবি 'সাথী হারা' বা 'পৃথিবী আমারে চাই' তাঁকে এনে দিয়েছিল বিশেষ জনপ্রিয়তা। কিন্তু এমন সফল নায়িকার জীবনের এক অপ্রত্যাশিত অধ্যায় আজও বলিউডের ইতিহাসে একটি কালো দাগ।
