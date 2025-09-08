English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Popular Actress Navya Nair: মাথায় জুঁই ফুলের মালা! বিমানবন্দরে লক্ষাধিক টাকা জরিমানা দিতে হল অভিনেত্রীকে...

Navya Nair: বিমানবন্দরে ভয়ংকর অভিজ্ঞতা জনপ্রিয় অভিনেত্রী নব্যার। ওনামে মাথায় দিয়েছিলেন জুঁই ফুলের মালা। আর সেই মালার কারণেই ১.১৪ লাখ টাকা জরিমানা দিতে হল মালয়ালম অভিনেত্রী নব্যা নায়ারকে। কিন্তু কেন? কোন আইন ভেঙেছেন তিনি?

| Sep 08, 2025, 08:12 PM IST
1/8

নব্য়া নায়ার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাথায় একগোছা জুঁই ফুল আর সেই কারণেই ১.১৪ লাখ টাকা জরিমানা দিতে হল মালয়ালম অভিনেত্রী নব্যা নায়ারকে।   

2/8

নব্য়া নায়ার

মেলবোর্ন বিমানবন্দরে প্রবেশ করার সময় অভিনেত্রীর ব্যাগে পাওয়া যায় ১৫ সেন্টিমিটার লম্বা এক গোছা জুঁই ফুল, যা সেখানে নিষিদ্ধ। অস্ট্রেলিয়ার কঠোর জৈব নিরাপত্তা (biosecurity) আইন অনুযায়ী, কোনো ধরনের গাছপালা, ফুল বা জৈব উপাদান বিনা অনুমতিতে দেশে আনা দণ্ডনীয় অপরাধ।  

3/8

নব্য়া নায়ার

নব্যা নায়ার কেরালার মালয়ালি অ্যাসোসিয়েশন অফ ভিক্টোরিয়ার আয়োজিত ওনাম উদযাপনে অংশ নিতে অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলেন। মেলবোর্ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁকে আটকে দেওয়া হয়।   

4/8

নব্য়া নায়ার

তাঁর ব্যাগ থেকে ১৫ সেন্টিমিটার লম্বা একটি জুঁই ফুলের মালা বা 'গাজরা' পাওয়া যায়। এরপর তাকে AUD ১,৯৮০ (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১.১৪ লক্ষ টাকা) জরিমানা করা হয়।  

5/8

নব্য়া নায়ার

নব্যা একটি অনুষ্ঠানে এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে লেখেন, "আমি এখানে আসার আগে আমার বাবা আমার জন্য জুঁই ফুল কিনেছিলেন। তিনি সেটিকে দু'ভাগে কেটে আমাকে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কোচি থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত যাত্রায় একটি পরে নিতে, কারণ ততক্ষণে এটি শুকিয়ে যাবে। আর দ্বিতীয়টি আমার হাতে রাখতে যাতে সিঙ্গাপুর থেকে মেলবোর্ন যাওয়ার পথে সেটি পরতে পারি। আমি সেই মালাটি আমার ক্যারি ব্যাগে রেখেছিলাম।"  

6/8

নব্য়া নায়ার

অভিনেত্রী আরও বলেন, "আমি যা করেছি তা আইনের পরিপন্থী। আমি না জেনেই ভুলটি করেছি। তবে অজ্ঞতা কোনো অজুহাত হতে পারে না। ১৫ সেন্টিমিটারের একটি জুঁই ফুলের মালার জন্য আমাকে AUD ১,৯৮০ জরিমানা দিতে বলা হয়েছিল। ভুল তো ভুলই, যদিও তা ইচ্ছাকৃত ছিল না। তারা আমাকে বলেছিল, ২৮ দিনের মধ্যে জরিমানা দিতে হবে।"  

7/8

নব্য়া নায়ার

দু'বার কেরালা রাজ্য চলচ্চিত্র পুরস্কারে সেরা অভিনেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন নব্যা। ২০০১ সালে সিবি মালয়িল পরিচালিত 'ইশতম' সিনেমার মাধ্যমে তার অভিনয় জীবন শুরু হয়।   

8/8

নব্য়া নায়ার

মালায়ালাম, তামিল এবং কন্নড় ভাষায় নির্মিত 'নন্দানাম', 'মাজহাথুল্লিক্কিলুক্কাম', 'কুঞ্জিকুনান', 'কল্যাণারামান', 'ভেলিথিরা', 'আম্মাকিলিক্কুদু', 'গ্রামোফোন', 'পট্টনাথিল সুন্দরান', 'জালোৎসবম', 'চথিক্কথা চন্থু', 'আঝাগিয়া থিয়ে', 'পান্ডিপ্পাদা', 'সাইরা' এবং 'কান্নে মাদাঙ্গুকা' এর মতো অনেক হিট ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন।

