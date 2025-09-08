Popular Actress Navya Nair: মাথায় জুঁই ফুলের মালা! বিমানবন্দরে লক্ষাধিক টাকা জরিমানা দিতে হল অভিনেত্রীকে...

Popular Actress Navya Nair: মাথায় জুঁই ফুলের মালা! বিমানবন্দরে লক্ষাধিক টাকা জরিমানা দিতে হল অভিনেত্রীকে...
Navya Nair: বিমানবন্দরে ভয়ংকর অভিজ্ঞতা জনপ্রিয় অভিনেত্রী নব্যার। ওনামে মাথায় দিয়েছিলেন জুঁই ফুলের মালা। আর সেই মালার কারণেই ১.১৪ লাখ টাকা জরিমানা দিতে হল মালয়ালম অভিনেত্রী নব্যা নায়ারকে। কিন্তু কেন? কোন আইন ভেঙেছেন তিনি?
নব্যা একটি অনুষ্ঠানে এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে লেখেন, "আমি এখানে আসার আগে আমার বাবা আমার জন্য জুঁই ফুল কিনেছিলেন। তিনি সেটিকে দু'ভাগে কেটে আমাকে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কোচি থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত যাত্রায় একটি পরে নিতে, কারণ ততক্ষণে এটি শুকিয়ে যাবে। আর দ্বিতীয়টি আমার হাতে রাখতে যাতে সিঙ্গাপুর থেকে মেলবোর্ন যাওয়ার পথে সেটি পরতে পারি। আমি সেই মালাটি আমার ক্যারি ব্যাগে রেখেছিলাম।"
মালায়ালাম, তামিল এবং কন্নড় ভাষায় নির্মিত 'নন্দানাম', 'মাজহাথুল্লিক্কিলুক্কাম', 'কুঞ্জিকুনান', 'কল্যাণারামান', 'ভেলিথিরা', 'আম্মাকিলিক্কুদু', 'গ্রামোফোন', 'পট্টনাথিল সুন্দরান', 'জালোৎসবম', 'চথিক্কথা চন্থু', 'আঝাগিয়া থিয়ে', 'পান্ডিপ্পাদা', 'সাইরা' এবং 'কান্নে মাদাঙ্গুকা' এর মতো অনেক হিট ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন।
