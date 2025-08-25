English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Joy Banerjee Death: ৮ দিন টানা ভেন্টিলেশনে! সোমেই শেষ লড়াই, ৬৩ বছরেই প্রয়াত অভিনেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়...

Popular Actor Death: চলে গেলেন নব্বই দশকের জনপ্রিয় অভিনেতা ও বিজেপি নেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ১৫ অগাস্ট তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৭ অগাস্ট দেওয়া হয় ভেন্টিলেশনে।তবে শেষরক্ষা হল না জয়ের। রয়ে গেলেন দ্বিতীয় স্ত্রী অঙ্কিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মা। 

| Aug 25, 2025, 03:33 PM IST
1/10

প্রয়াত জয়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রয়াত নব্বই দশকের জনপ্রিয় অভিনেতা ও বিজেপি নেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ । 

2/10

প্রয়াত জয়

বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে সোমবার সকালে ১১টা ৩০ মিনিটে প্রয়াত হন অভিনেতা। 

3/10

প্রয়াত জয়

জানা যায়, দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন তিনি। ভুগছিলেন তীব্র শ্বাসকষ্ট জনিত অসুস্থতা, COPD-র সঙ্গে চলছিল লড়াই। 

4/10

প্রয়াত জয়

গত ১৫ অগাস্ট তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৭ অগাস্ট দেওয়া হয় ভেন্টিলেশনে।তবে শেষরক্ষা হল না জয়ের। রয়ে গেলেন দ্বিতীয় স্ত্রী অঙ্কিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মা। 

5/10

প্রয়াত জয়

ছোটবেলা থেকেই অভিনয়ের প্রতি তাঁর টান ছিল। দেবশ্রী রায়ের বিপরীতে অভিনয়ে পা রাখেন তিনি। 

6/10

প্রয়াত জয়

নয়ের দশকে পরিচালক অঞ্জন চৌধুরীর হীরক জয়ন্তী ছবি বক্স অফিসে তাঁকে সাফল্য এনে দেয়। 

7/10

প্রয়াত জয়

জনপ্রিয় ছিল জয় ও চুমকি চৌধুরীর জুটি। তবে শুধু পর্দায় নয়, পর্দার পিছনেও চুমকী চৌধুরীর প্রেমে পড়েছিলেন জয়। তবে সেই সম্পর্ক টেকেনি। 

8/10

প্রয়াত জয়

জয় বিয়ে করেছিলেন তৃণমূল কাউন্সিলার ও অভিনেত্রী অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যয়কে, তবে সেই বিয়েও টেকেনি। 

9/10

প্রয়াত জয়

একটা সময়ের পর অভিনয় থেকে দূরে সরে যান অভিনেতা। পা রাখেন রাজনীতিতে। ২০১৪ ও ২০১৯ বীরভূম ও উলুবেড়িয়া লোকসভায় বিজেপির প্রার্থী ছিলেন জয়। তবে জিততে পারেননি।

10/10

প্রয়াত জয়

জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য। ২০২১ সালের নভেম্বরে, অভিনেতা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন যে তিনি আর বিজেপির প্রতিনিধিত্ব করবেন না।   

