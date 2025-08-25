Joy Banerjee Death: ৮ দিন টানা ভেন্টিলেশনে! সোমেই শেষ লড়াই, ৬৩ বছরেই প্রয়াত অভিনেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়...

Joy Banerjee Death: ৮ দিন টানা ভেন্টিলেশনে! সোমেই শেষ লড়াই, ৬৩ বছরেই প্রয়াত অভিনেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়...
Popular Actor Death: চলে গেলেন নব্বই দশকের জনপ্রিয় অভিনেতা ও বিজেপি নেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ১৫ অগাস্ট তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৭ অগাস্ট দেওয়া হয় ভেন্টিলেশনে।তবে শেষরক্ষা হল না জয়ের। রয়ে গেলেন দ্বিতীয় স্ত্রী অঙ্কিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মা।
1/10
প্রয়াত জয়
photos
TRENDING NOW
3/10
প্রয়াত জয়
4/10
প্রয়াত জয়
5/10
প্রয়াত জয়
7/10
প্রয়াত জয়
8/10
প্রয়াত জয়
9/10
প্রয়াত জয়
10/10
প্রয়াত জয়
photos