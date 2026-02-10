English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Social Media Influencer Death: সহজসরল গ্রাম্য ভিডিয়ো বানিয়ে খ্যাতি! আচমকাই স্বেচ্ছায় জীবনকে টাটা বলে চলে গেলেন চব্বিশের ঝকঝকে তরুণী...

Social Media Influencer Death: সহজসরল গ্রাম্য ভিডিয়ো বানিয়ে খ্যাতি! আচমকাই স্বেচ্ছায় জীবনকে টাটা বলে চলে গেলেন চব্বিশের ঝকঝকে তরুণী...

Chinnu Pappu Death: ভাড়া বাড়িতে আত্মঘাতী জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সর। ২ লক্ষাধিক ফলোয়ার থাকা এই তারকা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যার কারণে বেশ কিছুদিন ধরে মানসিক চাপে ছিলেন। পুলিস তাঁর মোবাইল ফোন ও অন্যান্য জিনিসপত্র পরীক্ষা করে মৃত্যুর সঠিক কারণ খতিয়ে দেখছে।

| Feb 10, 2026, 01:27 PM IST
1/8

আত্মঘাতী জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সরের রহস্যমৃত্যু। ইনফ্লুয়েন্সর ২৪ বছরের চিনু পাপ্পুকে গত সোমবার ২ ফেব্রুয়ারি ভাড়া বাড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। চিনু পাপ্পুর আসল নাম কে. রেশমা। পুলিসের ধারণা, তিনি আত্মহত্যা করেছেন।  

2/8

আত্মঘাতী জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সর

চিনু পাপ্পু তাঁর ছোট ছোট ভিডিয়ো বা রিলের মাধ্যমে গ্রাম্য জীবন, খাবার এবং স্থানীয় সংস্কৃতির কথা তুলে ধরতেন। ৯ ফেব্রুয়ারি, সোমবার দুপুরে তাঁর ভাই রথীশ তাঁকে ঘরের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

3/8

আত্মঘাতী জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সর

জানা গিয়েছে, চিনু খুব কম বয়সে তিনি ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বৈবাহিক জীবন সুখের ছিল না।   

4/8

আত্মঘাতী জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সর

কয়েক মাস আগে স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয় এবং ডিভোর্সের মামলা চলছিল। তাঁর একটি চার বছরের ছোট ছেলে রয়েছে।   

5/8

আত্মঘাতী জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সর

চিনুর অনুগামীরা বলছেন, পর্দায় তাকে সবসময় হাসিখুশি দেখা গেলেও ভেতরে ভেতরে তিনি হয়তো খুব মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন।  

6/8

আত্মঘাতী জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সর

পুলিস একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা করেছে। কর্মকর্তাদের মতে, বাইরে থেকে কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি, তাই প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা মনে হচ্ছে।   

7/8

আত্মঘাতী জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সর

আসল কারণ জানতে চিনুর মোবাইল ফোন পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষা করা হচ্ছে।  

8/8

আত্মঘাতী জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সর

কেরালার এক সাধারণ গ্রাম থেকে উঠে আসা চিনুর ইনস্টাগ্রামে ২ লাখেরও বেশি ফলোয়ার ছিল। মানুষ তার আঞ্চলিক ভাষা ও সহজ-সরল জীবনযাপন পছন্দ করত। মৃত্যুর ৬ দিন আগেও তিনি তার শেষ ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন। চিনুর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে তাঁর ভক্তরা শোক প্রকাশ করেন।                                                                               আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...  iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১ কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭ ২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

