Social Media Influencer Death: সহজসরল গ্রাম্য ভিডিয়ো বানিয়ে খ্যাতি! আচমকাই স্বেচ্ছায় জীবনকে টাটা বলে চলে গেলেন চব্বিশের ঝকঝকে তরুণী...

Social Media Influencer Death: সহজসরল গ্রাম্য ভিডিয়ো বানিয়ে খ্যাতি! আচমকাই স্বেচ্ছায় জীবনকে টাটা বলে চলে গেলেন চব্বিশের ঝকঝকে তরুণী...
Chinnu Pappu Death: ভাড়া বাড়িতে আত্মঘাতী জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সর। ২ লক্ষাধিক ফলোয়ার থাকা এই তারকা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যার কারণে বেশ কিছুদিন ধরে মানসিক চাপে ছিলেন। পুলিস তাঁর মোবাইল ফোন ও অন্যান্য জিনিসপত্র পরীক্ষা করে মৃত্যুর সঠিক কারণ খতিয়ে দেখছে।
কেরালার এক সাধারণ গ্রাম থেকে উঠে আসা চিনুর ইনস্টাগ্রামে ২ লাখেরও বেশি ফলোয়ার ছিল। মানুষ তার আঞ্চলিক ভাষা ও সহজ-সরল জীবনযাপন পছন্দ করত। মৃত্যুর ৬ দিন আগেও তিনি তার শেষ ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন। চিনুর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে তাঁর ভক্তরা শোক প্রকাশ করেন। আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১ কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭ ২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
