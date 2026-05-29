Sayoni Chakraborty Death: 'আমি আর মাঠে যাবোই না'! শেষ পোস্টের ক্যাপশনেই লুকিয়ে ছিল মৃত্যুর ক্লু? জনপ্রিয় ভ্লগার সায়নীর রহস্যমৃত্যু

Written BySoumita Khan Updated bySoumita Khan
Published: May 29, 2026, 10:43 AM IST|Updated: May 29, 2026, 10:52 AM IST

Sayoni Chakraborty Death: হুগলির বাসিন্দা সায়নী এবং তাঁর মা মলি চক্রবর্তীর তৈরি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় লাখো মানুষের মন জয় করত। তাঁদের পোষ্য গোরু ‘সুন্দরী’ এবং অন্যান্য অবলা প্রাণীদের নিয়ে তৈরি ভ্লগ নিমেষেই ভাইরাল হত। সায়নীর এই আকস্মিক ও মর্মান্তিক চলে যাওয়ায় স্তব্ধ নেটপাড়া।

জনপ্রিয় ভ্লগারের রহস্যমৃত্যু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিদিন শুধু পজিটিভ বার্তা। ফেসবুক খুললেই যাঁর হাসিমুখ আর আদরের পোষ্য গোরু 'সুন্দরী'-র খুনসুটি দেখে মন ভালো হয়ে যেত লাখ লাখ নেটিজেনদের। সেই প্রাণবন্ত জনপ্রিয় ভ্লগারের চরম পদক্ষেপ। সোশ্যাল মিডিয়ার অত্যন্ত জনপ্রিয় মুখ এবং পশুপ্রেমী ভ্লগার সায়নী চক্রবর্তীর রহস্যমৃত্যু। 

জানা গিয়েছে, আত্মঘাতী হয়েছেন সায়নী। বৃহস্পতিবার সকালে বাড়িতেই ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় সায়নীকে। পুলিস এসে মৃতদেহ হাসপাতালে নিয়ে যায়। গতকালই চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ময়না তদন্ত হয় মৃতদেহের। হুগলির মগড়া গজঘন্টা দে পাড়ার বাসিন্দা সায়নী। 

সায়নীর মৃত্যু যেন এখনও মেনে নিতে পারছে না একাংশ। রীতিমতো হাহাকার পড়ে গিয়েছে নেটপাড়ায়। সদ্যই আইন নিয়ে পড়াশোনা (LLB) শেষ করা সায়নী কেন আচমকা এই চরম পদক্ষেপ নিলেন, তা নিয়ে রহস্যের কালো মেঘ।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান, দীর্ঘদিন ধরে কোনও গভীর মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন সায়নী। আর সেই অবসাদ থেকেই তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি। এর পেছনে কোনও সম্পর্কের টানাপোড়েন ছিল নাকি অন্য কোনও মানসিক চাপ, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস।

পরিবার সূত্রে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, মৃত্যুর ঠিক আগের দিনও সায়নী নিজের পেজে পোষ্যদের নিয়ে ভিডিয়ো আপলোড করেছিলেন। শেষে ভিডিয়ো পোস্টে ক্যাপশনে লেখা, 'আমি আর মাঠে যাবোই না'।

সায়নীর মৃত্যুর খবরের মাঝেই উঠে আসছে কয়েকদিন আগের একটি বিতর্কিত ঘটনা। সম্প্রতি নৈহাটির বড়মার মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে চূড়ান্ত হেনস্থার শিকার হতে হয়েছিল সায়নী এবং তাঁর মাকে। মন্দিরের অব্যবস্থা এবং ছবি তোলা নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁদের বচসা হয়। মন্দির চত্বর থেকেই ফেসবুক লাইভ করে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন সায়নী।

 

 

 

 

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...  iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১ কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭ ২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

সেই ভিডিয়ো নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমুল বিতর্ক ও কটাক্ষের ঝড় বয়ে যায়। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটায় সায়নীর অনুগামীরা গভীরভাবে শোকাহত। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।

 

