Antara Mitra Wedding Photo: সাবেকি সাজে সাত পাকে বাঁধা পড়লেন অন্তরা মিত্র, রইল বিয়ের ছবি...

Antara Mitra Wedding Photo: সাবেকি সাজে সাত পাকে বাঁধা পড়লেন অন্তরা মিত্র, রইল বিয়ের ছবি...
Antara Mitra Marriage: সংগীতের দুনিয়ায় তাঁর যাতায়াত হলেও মন দিয়েছে আইটি প্রফেশনালকে। মঙ্গলবার কলকাতায় বিয়ে করলেন বলিউডের জনপ্রিয় গায়িকা এবং জি বাংলা 'সারেগামাপা'-এর অন্যতম বিচারক অন্তরা মিত্র। রইল বিয়ের ছবি।
1/10
অন্তরার বিয়ের ছবি
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
10/10
