Antara Mitra Wedding Photo: সাবেকি সাজে সাত পাকে বাঁধা পড়লেন অন্তরা মিত্র, রইল বিয়ের ছবি...

Antara Mitra Marriage: সংগীতের দুনিয়ায় তাঁর যাতায়াত হলেও মন দিয়েছে আইটি প্রফেশনালকে। মঙ্গলবার কলকাতায় বিয়ে করলেন বলিউডের জনপ্রিয় গায়িকা এবং জি বাংলা 'সারেগামাপা'-এর অন্যতম বিচারক অন্তরা মিত্র। রইল বিয়ের ছবি। 

| Nov 26, 2025, 02:39 PM IST
1/10

অন্তরার বিয়ের ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ে করলেন বলিউডের জনপ্রিয় গায়িকা এবং জি বাংলা 'সারেগামাপা'-এর অন্যতম বিচারক অন্তরা মিত্র। মঙ্গলবার রাতেই সাত পাকে বাঁধা পড়েন গায়িকা।   

2/10

অন্তরার বিয়ের ছবি

কলকাতার বাইপাস সংলগ্ন রাজকুটীরে বসেছে তাঁদের বিয়ের জমকালো আসর।  

3/10

অন্তরার বিয়ের ছবি

একেবারে সাবেকি সাজেই ধরা দিলেন গায়িকা। পরনে ছিল লাল বেনারসি।   

4/10

অন্তরার বিয়ের ছবি

বেনারসির সঙ্গে ম্য়াচিং করে অন্তরা পরেছিলেন সোনার গয়না। মাথায় শোলার মুকুট, কপালে চন্দনে অন্তরার সাজ ছিল সাবেকি কনের মতোই।   

5/10

অন্তরার বিয়ের ছবি

কাকে বিয়ে করছেন গায়িকা, তা জানতে উত্‍সুক অনুরাগীরা। নিয়ম মেনে সোমবার মিটেছে আইবুড়ো ভাত। এখন প্রশ্ন হল কার গলায় মালা দিচ্ছেন অন্তরা। হবু বরের নাম শৌর্য।   

6/10

অন্তরার বিয়ের ছবি

সংগীত জগতের মানুষ নন শৌর্য। তিনি আইটি প্রফেশনাল। কাজের সূত্রে বেঙ্গালুরুতে থাকেন। পারিবারিক ও ব্যক্তিগত পরিসরে ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের উপস্থিতিতে এই বিবাহ পর্ব সম্পন্ন হচ্ছে।  

7/10

অন্তরার বিয়ের ছবি

বাঙালির চিরাচরিত সাবেকি রীতি মেনেই হচ্ছে বিয়ের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান। বিয়ের সকালে অন্তরাকে দেখা গিয়েছিল চিরায়ত লাল পাড় সাদা শাড়িতে। মাথায় শোলার মুকুট, গায়ে সোনার গয়না এবং হাতে শাঁখা-পলা পরে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সম্পূর্ণ বাঙালি কনে।   

8/10

অন্তরার বিয়ের ছবি

বরের বাড়ি থেকে গায়ে হলুদের তত্ত্ব আসতেই স্বয়ং কনে বাইরে এসে সবটা তদারকি করেন। বিয়ের পর্ব মিটতেই নবদম্পতি কিছুদিনের জন্য মধুচন্দ্রিমায় পাড়ি দিচ্ছেন। সেই কারণে আগামী কিছুদিন জি বাংলার 'সারেগামাপা'-এর মঞ্চে অন্তরাকে বিচারকের ভূমিকায় দেখা যাবে না।   

9/10

অন্তরার বিয়ের ছবি

তবে মধুচন্দ্রিমা শেষে তিনি আবার খুব শীঘ্রই মঞ্চে ফিরবেন বলে খবর।  

10/10

অন্তরার বিয়ের ছবি

মছলন্দপুরের মেয়ে অন্তরার উত্থান শুরু হয় 'ইন্ডিয়ান আইডল' রিয়েলিটি শো-এর মাধ্যমে। এরপর মুম্বইতে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর সুরকার প্রীতমের হাত ধরে প্লেব্যাক গানের দুনিয়ায় প্রবেশ করেন তিনি। বলিউডে তাঁর হিট গানের তালিকায় রয়েছে 'গেরুয়া' এবং 'শাড়ি কা ফলস সা'। টলিউডে তাঁর জনপ্রিয় গান রয়েছে। 

