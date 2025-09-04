Monali Thakur Divorce: পেশার কারণে দু'জন থাকেন দুই দেশে, দূরত্বের কারণেই ৮ বছরের সংসার ভাঙছে মোনালির!
Monali Thakur: ২০১৭ সালে মুম্বইয়ে খুব ঘরোয়াভাবে বিয়ে করেছিলেন মোনালি ও মাইক। বিয়ের ৮ বছর পর বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা, এমনটাই খবর। ইতোমধ্যেই মোনালি ইনস্টাগ্রামে তাঁর স্বামীকে আনফলো করেছেন এবং তাঁর প্রোফাইল থেকে বিয়ের ছবিগুলো মুছে দিয়েছেন।
