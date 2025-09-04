English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Monali Thakur Divorce: পেশার কারণে দু'জন থাকেন দুই দেশে, দূরত্বের কারণেই ৮ বছরের সংসার ভাঙছে মোনালির!

Monali Thakur: ২০১৭ সালে মুম্বইয়ে খুব ঘরোয়াভাবে বিয়ে করেছিলেন মোনালি ও মাইক। বিয়ের ৮ বছর পর বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা, এমনটাই খবর। ইতোমধ্যেই মোনালি ইনস্টাগ্রামে তাঁর স্বামীকে আনফলো করেছেন এবং তাঁর প্রোফাইল থেকে বিয়ের ছবিগুলো মুছে দিয়েছেন।

| Sep 04, 2025, 07:00 PM IST
1/9

মোনালির ডিভোর্স!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গায়িকা মোনালি ঠাকুর এবং তাঁর স্বামী মাইক রিখটারের সম্পর্কে ফাটল ধরেছে, এমনটাই শোনা যাচ্ছে।   

2/9

মোনালির ডিভোর্স!

২০১৭ সালে মুম্বইয়ে খুব ঘরোয়াভাবে বিয়ে করেছিলেন এই দম্পতি। কিন্তু এবার শোনা যাচ্ছে তাঁদের বিচ্ছেদের খবর।  

3/9

মোনালির ডিভোর্স!

দম্পতির ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি সংবাদমাধ্যমে জানায়, “এই কয়েক বছরে তাঁদের মধ্যে অনেক কিছু বদলে গেছে; এখন আর কেউ তাদের দম্পতি হিসেবে কথা বলে না। দূরত্বের কারণে বিয়েতে এমন পরিণতি সাধারণত হয়েই থাকে।”  

4/9

মোনালির ডিভোর্স!

ইতোমধ্যেই মোনালি ইনস্টাগ্রামে তাঁর স্বামীকে আনফলো করেছেন এবং তাঁর প্রোফাইল থেকে বিয়ের ছবিগুলো মুছে দিয়েছেন।  

5/9

মোনালির ডিভোর্স!

সুইজারল্যান্ডের রেস্তোরাঁ মালিক মাইকও মোনালিকে ফলো করছেন না এবং তাঁর অ্যাকাউন্টটি প্রাইভেট করে দিয়েছেন, যা ব্রেকআপের গুঞ্জনকে আরও উসকে দিয়েছে।   

6/9

মোনালির ডিভোর্স!

সূত্রের দাবি, “হ্যাঁ, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অবশ্যই একটি খারাপ লক্ষণ। হতে পারে তিনি সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করছেন এবং এটিই ঠিক।”  

7/9

মোনালির ডিভোর্স!

এই দম্পতি তাঁদের বিয়ের খবর তিন বছর ধরে গোপন রেখেছিলেন এবং মোনালি ২০২০ সালের জুন মাসে তাঁদের বিয়ের খবর প্রকাশ্যে এনেছিলেন।   

8/9

মোনালির ডিভোর্স!

মোনালি একবার তাঁদের বিয়েকে তাঁদের ভালোবাসার “একটি সাধারণ, বাস্তব এবং নাটকীয় উদযাপন” হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন।  

9/9

মোনালির ডিভোর্স!

কিছুদিন আগেই বাংলায় শো করতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন মোনালি। এবার প্রকাশ্যে আসছে বিচ্ছেদের খবর। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

GST Rates on Tobacco: জিএসটি সংস্কারে নেশাসামগ্রীতে গরিব-বড়লোক ভাগ... সস্তা হচ্ছে বিড়ি, দামী সিগারেট-গুটখা!

পরবর্তী অ্যালবাম

GST Rates on Tobacco: জিএসটি সংস্কারে নেশাসামগ্রীতে গরিব-বড়লোক ভাগ... সস্তা হচ্ছে বিড়ি, দামী সিগারেট-গুটখা!

GST Rates on Tobacco: জিএসটি সংস্কারে নেশাসামগ্রীতে গরিব-বড়লোক ভাগ... সস্তা হচ্ছে বিড়ি, দামী সিগারেট-গুটখা!

GST Rates on Tobacco: জিএসটি সংস্কারে নেশাসামগ্রীতে গরিব-বড়লোক ভাগ... সস্তা হচ্ছে বিড়ি, দামী সিগারেট-গুটখা! 7
GST 2.0 Sin Tax: জিএসটি ২.০-এ চমক! বসছে &#039;পাপ কর&#039;... তারপরেও সস্তা হচ্ছে মার্সিডিজ-BMW! কীভাবে?

GST 2.0 Sin Tax: জিএসটি ২.০-এ চমক! বসছে 'পাপ কর'... তারপরেও সস্তা হচ্ছে মার্সিডিজ-BMW! কীভাবে?

GST 2.0 Sin Tax: জিএসটি ২.০-এ চমক! বসছে 'পাপ কর'... তারপরেও সস্তা হচ্ছে মার্সিডিজ-BMW! কীভাবে? 7
GST on Life and Health Insurance: ১,২৩,৩৬,৪৭,৮০,০০০ টাকা ক্ষতি সত্ত্বেও &#039;জিরো&#039; GST হেল্থ ইনসিওরেন্সে! স্বাস্থ্যবিমায় প্রিমিয়াম কমছে... মধ্যবিত্তের মহা-লাভ...

GST on Life and Health Insurance: ১,২৩,৩৬,৪৭,৮০,০০০ টাকা ক্ষতি সত্ত্বেও 'জিরো' GST হেল্থ ইনসিওরেন্সে! স্বাস্থ্যবিমায় প্রিমিয়াম কমছে... মধ্যবিত্তের মহা-লাভ...

GST on Life and Health Insurance: ১,২৩,৩৬,৪৭,৮০,০০০ টাকা ক্ষতি সত্ত্বেও 'জিরো' GST হেল্থ ইনসিওরেন্সে! স্বাস্থ্যবিমায় প্রিমিয়াম কমছে... মধ্যবিত্তের মহা-লাভ... 8
GST on Medicine: অবশেষে GST গুঁতো মুক্ত ক্যানসার চিকিত্‍সা! বিরাট সস্তা হচ্ছে ৩৩ জরুরি ওষুধ, তালিকা দেখুন...

GST on Medicine: অবশেষে GST গুঁতো মুক্ত ক্যানসার চিকিত্‍সা! বিরাট সস্তা হচ্ছে ৩৩ জরুরি ওষুধ, তালিকা দেখুন...

GST on Medicine: অবশেষে GST গুঁতো মুক্ত ক্যানসার চিকিত্‍সা! বিরাট সস্তা হচ্ছে ৩৩ জরুরি ওষুধ, তালিকা দেখুন... 8