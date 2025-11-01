Tv actor Riju Biswas: একাধিক মহিলাকে চ্যাটে 'কুপ্রস্তাব' ঋজুর! 'শাড়ি পরে ভালো লাগে, কথাটা অশ্লীল?' প্রশ্ন অভিনেতার...
Popular Actor Riju Biswas: ঋজুর বিরুদ্ধে 'কুপ্রস্তাব' দেওয়ায় অভিযোগের ঝড়! 'শাড়ি পরে ভালো লাগে, কথাটা অশ্লীল?' প্রশ্ন ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেতার। অভিযোগকারিনীদের বিরুদ্ধে মানহানি মামলার হুঁশিয়ারি!
গত কয়েক মাস ধরে ব্যক্তিগত কারণে স্টুডিও পাড়া থেকে দূরে থাকা ঋজু বসুর এই বিতর্ক কাজের ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলছে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, "আমার মা ক্যান্সারে আক্রান্ত। মায়ের ট্রিটমেন্টের জন্য টাকা দরকার। অনেক দিন কাজ করিনি। আবার নতুন করে সকলকে কাজের কথা বলছি। তার মাঝে যদি এসব হয়, তা হলে কাজ পেতেও তো সমস্যা হবে।"
