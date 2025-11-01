Tv actor Riju Biswas: একাধিক মহিলাকে চ্যাটে 'কুপ্রস্তাব' ঋজুর! 'শাড়ি পরে ভালো লাগে, কথাটা অশ্লীল?' প্রশ্ন অভিনেতার...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Popular Actor Riju Biswas: ঋজুর বিরুদ্ধে 'কুপ্রস্তাব' দেওয়ায় অভিযোগের ঝড়! 'শাড়ি পরে ভালো লাগে, কথাটা অশ্লীল?' প্রশ্ন ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেতার। অভিযোগকারিনীদের বিরুদ্ধে মানহানি মামলার হুঁশিয়ারি!

| Nov 01, 2025, 04:10 PM IST
1/10

অভিযোগের ঝড়!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা ঋজু বিশ্বাসের (Riju Biswas) বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক মহিলাকে মেসেজে হয়রানি ও 'কুপ্রস্তাব' দেওয়ার মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে। 

2/10

অভিযোগের ঝড়!

'বউ কথা কও' খ্যাত এই অভিনেতার বিরুদ্ধে অভিযোগের সূত্রপাত করেন এক উঠতি মডেল, যিনি ঋজুর সঙ্গে কথোপকথনের স্ক্রিনশট এবং ফোন নম্বর সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করেন। 

3/10

অভিযোগের ঝড়!

এরপর একে একে আরও বেশ কয়েকজন মহিলা—যাঁদের মধ্যে মডেল, অভিনেত্রী ও কলেজ পড়ুয়ারাও রয়েছেন—মেসেঞ্জারে অভিনেতার পাঠানো একই ধরনের মেসেজের স্ক্রিনশট শেয়ার করেন।

4/10

অভিযোগের ঝড়!

অভিযোগের তির ধেয়ে আসতেই সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মুখ খুলেছেন ঋজু বিশ্বাস। তাঁর দাবি, তিনি কোনও ভুল বা অশ্লীল মেসেজ করেননি। তিনি বলেন, "আমি তো কাউকে কোনও অশ্লীল মেসেজ করিনি। সোশাল মিডিয়ায় একে অপরকে মেসেজ করতে পারে না!”

5/10

অভিযোগের ঝড়!

ভাইরাল হওয়া স্ক্রিনশটগুলিতে মূলত মহিলাদের 'শাড়িতে ভালো লাগছে' বলে প্রশংসা করার মেসেজ দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে অভিনেতা জোর দিয়ে বলেন, "মিথ্যা কথা আমি বলি না, বলতেও চাই না। শাড়িতে ভাল লাগছে বলা কি খুব অন্য়ায়ের কথা? কয়েকদিন আগে তো আমি আমার মাকেও এই কথা বলেছি।" 

6/10

অভিযোগের ঝড়!

ঋজু আরও দাবি করেন, এটি ছিল কেবলই প্রশংসা, এর মধ্যে কোনও নোংরামি বা অশ্লীলতা ছিল না। ঋজু স্বীকার করেছেন যে তিনি নিজেই মেসেজগুলি পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রোফাইল হ্যাক হয়নি। তাঁর কথায়, "আমি নিজেই মেসেজ করেছি। কিন্তু খারাপ কিছু বলেছি বলে তো আমার মনে হচ্ছে না।"

7/10

অভিযোগের ঝড়!

অভিনেতা জানিয়েছেন, এই সাফাই দিয়েই তিনি থেমে থাকবেন না। যে মডেল তাঁর ফোন নম্বরসহ চ্যাটটি প্রথম প্রকাশ করে অভিযোগ এনেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে ঋজু ইতিমধ্যেই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিনেতার দাবি, এর ফলেই ওই মডেল পোস্টটি ডিলিট করতে বাধ্য হয়েছেন। 

8/10

অভিযোগের ঝড়!

পাশাপাশি, সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর দিকে যেভাবে অভিযোগের তির এসেছে, সেই কারণে তিনি ওই অভিযোগকারিণী মডেলের বিরুদ্ধে মানহানির মামলাও করবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

9/10

অভিযোগের ঝড়!

গত কয়েক মাস ধরে ব্যক্তিগত কারণে স্টুডিও পাড়া থেকে দূরে থাকা ঋজু বসুর এই বিতর্ক কাজের ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলছে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, "আমার মা ক্যান্সারে আক্রান্ত। মায়ের ট্রিটমেন্টের জন্য টাকা দরকার। অনেক দিন কাজ করিনি। আবার নতুন করে সকলকে কাজের কথা বলছি। তার মাঝে যদি এসব হয়, তা হলে কাজ পেতেও তো সমস্যা হবে।" 

10/10

অভিযোগের ঝড়!

এই ঘটনায় টলিপাড়ায় ফের একবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ফাঁস হওয়া স্ক্রিনশট এবং বিনোদন জগতের অভ্যন্তরীণ অভিযোগ নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। অভিনেতা তাঁর অবস্থানে অনড় থেকে আইনি পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

