Neel-Trina Divorce: ফের টালমাটাল নীল-তৃণার দাম্পত্য? ইনস্টাগ্রামে 'আনফলো'! বিয়ে ভাঙার জল্পনায় তোলপাড় টলিপাড়া...

Neel-Trina Divorce: ফের টালমাটাল নীল-তৃণার দাম্পত্য? ইনস্টাগ্রামে 'আনফলো'! বিয়ে ভাঙার জল্পনায় তোলপাড় টলিপাড়া...
Neel-Trina Separation:সম্প্রতি শোরগোল পড়ে যায় যখন জানা যায়, এই 'হ্যাপেনিং' জুটি ইনস্টাগ্রামে পরস্পরকে আনফলো করে দিয়েছেন! তারকাদের মধ্যে সম্পর্ক ভাঙনের খবরের প্রাথমিক ইঙ্গিত এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় 'আনফলো' করা। ফ্যানদের প্রিয় 'তৃনীল' জুটির ক্ষেত্রেও কি সেই ঘটনাই ঘটতে চলেছে?
