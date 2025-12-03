English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Neel-Trina Divorce: ফের টালমাটাল নীল-তৃণার দাম্পত্য? ইনস্টাগ্রামে 'আনফলো'! বিয়ে ভাঙার জল্পনায় তোলপাড় টলিপাড়া...

Neel-Trina Separation:সম্প্রতি শোরগোল পড়ে যায় যখন জানা যায়, এই 'হ্যাপেনিং' জুটি ইনস্টাগ্রামে পরস্পরকে আনফলো করে দিয়েছেন! তারকাদের মধ্যে সম্পর্ক ভাঙনের খবরের প্রাথমিক ইঙ্গিত এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় 'আনফলো' করা। ফ্যানদের প্রিয় 'তৃনীল' জুটির ক্ষেত্রেও কি সেই ঘটনাই ঘটতে চলেছে?

| Dec 03, 2025, 06:22 PM IST
1/10

নীল-তৃণা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছোটপর্দার জনপ্রিয়তম তারকা জুটি নীল ভট্টাচার্য ও তৃণা সাহার (Trina Saha) সম্পর্ক নিয়ে ফের জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে টলিউডে। 

2/10

নীল-তৃণা

সম্প্রতি শোরগোল পড়ে যায় যখন জানা যায়, এই 'হ্যাপেনিং' জুটি ইনস্টাগ্রামে পরস্পরকে আনফলো করে দিয়েছেন!

3/10

নীল-তৃণা

তারকাদের মধ্যে সম্পর্ক ভাঙনের খবরের প্রাথমিক ইঙ্গিত এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় 'আনফলো' করা। ফ্যানদের প্রিয় 'তৃনীল' জুটির ক্ষেত্রেও কি সেই ঘটনাই ঘটতে চলেছে?

4/10

নীল-তৃণা

তাঁদের দাম্পত্যে দূরত্বের খবর নতুন নয়। চলতি বছরের শুরুতে 'চুক্তির বিয়ে'র যে রটনা ছড়িয়েছিল, সেটিকে তাঁরা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

5/10

নীল-তৃণা

তবে এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় আনফলো করার বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চান না নীল ভট্টাচার্য। এই ব্যাপারে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। 

6/10

নীল-তৃণা

অন্যদিকে, তৃণা সাহার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

7/10

নীল-তৃণা

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাক্ষী রেখে রাজকীয়ভাবে বিয়ে করেছিলেন নীল ও তৃণা। দেখতে দেখতে তাঁদের দাম্পত্যের প্রায় পাঁচ বছর পূর্ণ হতে চলল।

8/10

নীল-তৃণা

বিয়ের ৬ মাস পর থেকেই তাঁদের সম্পর্কের অবনতির খবর ছড়িয়েছে। প্রতিবারই তাঁরা সেই গুঞ্জন অস্বীকার করেছেন। তবে গত কয়েক মাসে নীলকে দীর্ঘ সময় মুম্বইতে কাটাতে দেখা গিয়েছে।

9/10

নীল-তৃণা

জুন মাসে নীলের জন্মদিনে তৃণা শেষবারের মতো সোশ্যাল মিডিয়ায় 'বর'-কে নিয়ে আদুরে পোস্ট করেছিলেন। এরপর থেকে আর একসঙ্গে তাঁদের কোনো ছবি দেখা যায়নি।

10/10

নীল-তৃণা

নীল-তৃণার এই দূরত্ব সাময়িক মনোমালিন্য, নাকি সত্যিই বিয়ের বাঁধন আলগা হচ্ছে— সেই উত্তর দেবে শুধু সময়ই।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Sanchar Saathi App: দেশ জোড়া বিতর্কে উঠল 'বাধ্যতামূলক' তকমা, ২৪ ঘণ্টা না কাটতেই সঞ্চার সাথী অ্যাপ নিয়ে উলটো সুর কেন্দ্রের...

পরবর্তী অ্যালবাম

Sanchar Saathi App: দেশ জোড়া বিতর্কে উঠল &#039;বাধ্যতামূলক&#039; তকমা, ২৪ ঘণ্টা না কাটতেই সঞ্চার সাথী অ্যাপ নিয়ে উলটো সুর কেন্দ্রের...

Sanchar Saathi App: দেশ জোড়া বিতর্কে উঠল 'বাধ্যতামূলক' তকমা, ২৪ ঘণ্টা না কাটতেই সঞ্চার সাথী অ্যাপ নিয়ে উলটো সুর কেন্দ্রের...

Sanchar Saathi App: দেশ জোড়া বিতর্কে উঠল 'বাধ্যতামূলক' তকমা, ২৪ ঘণ্টা না কাটতেই সঞ্চার সাথী অ্যাপ নিয়ে উলটো সুর কেন্দ্রের... 7
Indian Idol 12 winner Pawandeep Rajan Accident: &#039;গাড়িতে আগুন ধরে যায়, ভেতরেই অজ্ঞান হয়ে যাই! কেউ সাহায্য করতেও আসেনি...&#039;

Indian Idol 12 winner Pawandeep Rajan Accident: 'গাড়িতে আগুন ধরে যায়, ভেতরেই অজ্ঞান হয়ে যাই! কেউ সাহায্য করতেও আসেনি...'

Indian Idol 12 winner Pawandeep Rajan Accident: 'গাড়িতে আগুন ধরে যায়, ভেতরেই অজ্ঞান হয়ে যাই! কেউ সাহায্য করতেও আসেনি...' 10
Zubin Garg: দেশজুড়ে SIR বিতর্কের মধ্যেই বড় আপডেট! অসমে ভোটার তালিকায় রয়ে গেল জুবিন গর্গের নাম...কারণ...

Zubin Garg: দেশজুড়ে SIR বিতর্কের মধ্যেই বড় আপডেট! অসমে ভোটার তালিকায় রয়ে গেল জুবিন গর্গের নাম...কারণ...

Zubin Garg: দেশজুড়ে SIR বিতর্কের মধ্যেই বড় আপডেট! অসমে ভোটার তালিকায় রয়ে গেল জুবিন গর্গের নাম...কারণ... 9
Horoscope Today: মান সম্মান নিয়ে টানাটানি এই ২ রাশির, আর্থিক ঝুঁকি নেওয়ার আগে ভাববেন কারা? পড়ুন...

Horoscope Today: মান সম্মান নিয়ে টানাটানি এই ২ রাশির, আর্থিক ঝুঁকি নেওয়ার আগে ভাববেন কারা? পড়ুন...

Horoscope Today: মান সম্মান নিয়ে টানাটানি এই ২ রাশির, আর্থিক ঝুঁকি নেওয়ার আগে ভাববেন কারা? পড়ুন... 12