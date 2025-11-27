Tv Actress Shraboni Bonik: ক্যানসারে আক্রান্ত শ্রাবণী! চিকিত্সার জন্য দরকার ১২ লক্ষ, নেটপাড়ায় কাতর আবেদন ছেলের...
Tv Actress Shraboni Bonik suffering cancer: ক্যানসারে আক্রান্ত ছোটপর্দার জনপ্রিয় মুখ, অভিনেত্রী শ্রাবণী বণিক । দীর্ঘদিন ধরে টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করা সত্ত্বেও, বর্তমানে তাঁর চিকিৎসার জন্য আর্থিক কষ্টে ভুগছেন অভিনেত্রী। অবশেষে সামাজিক মাধ্যমের সাহায্যে বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে আর্থিক সাহায্যের বার্তা দিলেন অভিনেত্রীর ছেলে অচ্যুত আদর্শ।
ক্যানসারে আক্রান্ত শ্রাবণী
সেই আবেদনে তিনি বিস্তারিতভাবে লিখেছেন, "আমি আমার মা শ্রাবণী বনিকের জন্য তহবিল সংগ্রহ করছি। তিনি ফুসফুসের অ্যাডেনোকার্সিনোমা অর্থাৎ ফুসফুস ক্যানসার এবং মেটাস্টেসিসে ভুগছেন। পরিবার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় মোট অর্থ সংগ্রহের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। কিন্তু সমস্ত চিকিৎসা খরচ বহন করতে আরও ১২ লাখ টাকা প্রয়োজন।"
এরপর তিনি সকলের কাছে মানবিক আবেদন জানিয়েছেন, "যেহেতু চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ বিপুল, তাই এই সংকটের সময় চিকিৎসায় দান এবং সাহায্য করার জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি। প্রতিটি অবদানই গুরুত্বপূর্ণ! অনুগ্রহ করে ডোনেশন বটনে ক্লিক করে এবং আপনার বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সঙ্গে এই পেজ শেয়ার করে মায়ের চিকিৎসার জন্য এই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহে আমাদের সাহায্য করুন। আপনাদের সাহায্য এবং শুভেচ্ছার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।"
যারা অভিনেত্রীকে সাহায্য করতে চান, তারা সরাসরি ক্রাউডফান্ডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অথবা অভিনেত্রীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে সাহায্য করতে পারেন। অভিনেত্রী দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন— এই প্রার্থনা রইল টলিপাড়া এবং তাঁর অনুরাগীদের পক্ষ থেকে। রইল ব্যাংক ডিটেলস- ACHYUTA ADARSHA Account No: 50075745252 IFSC: IDIB000G590 INDIAN BANK GOLF GARDEN BRANCH GPAY: 7044045504
