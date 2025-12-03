Sweta Bhattacharya: স্লিভলেস পোশাক-বিতর্কের পর এবার ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় নিয়ে মতামত, ফের চর্চায় শ্বেতা...

Sweta Bhattacharya: স্লিভলেস পোশাক-বিতর্কের পর এবার ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় নিয়ে মতামত, ফের চর্চায় শ্বেতা...
TV Actress: অতীতে পোশাক নিয়েও তাঁর মতামত বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। কিছুদিন আগে স্লিভলেস পোশাকে তিনি স্বচ্ছন্দ নন বলে জানালে অনেকেই তাঁর পক্ষে-বিপক্ষে মত দিয়েছিলেন। এবার ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করব না জানিয়ে ফের বিতর্কে। সাক্ষাৎকারে যখন শ্বেতার স্বামী অভিনেতা রুবেল দাস এমন কোনো ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের চরিত্র পেলে তিনি কী করবেন, সেই প্রশ্ন ওঠে, তখন শ্বেতার উত্তর আরও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। তাঁর সোজাসাপ্টা জবাব...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টলিউডের ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্বেতা ভট্টাচার্য (Shweta Bhattacharya) যেন বরাবরই সোশ্যাল মিডিয়ার বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে। কিছুদিন আগেই হাতাকাটা পোশাক পরে শরীর দেখানোর মন্তব্য নিয়ে বিতর্কে উঠে আসেন তিনি। এবার সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করা নিয়ে শ্বেতার খোলাখুলি মতামত ফের শোরগোল ফেলে দিয়েছে।
সম্প্রতি তাঁর প্রেগনেন্সি নিয়ে আবারও নেট দুনিয়ায় গুজব ছড়ায়। এই গুজবের জেরে প্রযোজক-পরিচালকরাও সংশয়ে পড়েন যে তিনি হয়তো নিকট ভবিষ্যতে কাজ করতে পারবেন না। ফলে সমস্ত জল্পনায় জল ঢেলে ফেসবুক লাইভে একটি ভিডিও দিয়ে অভিনেত্রী স্পষ্ট জানান— তিনি মোটেও গর্ভবতী নন, এ সব নিছক গুজব। এমন কোনো খবর থাকলে তিনিই প্রথম সকলকে জানাবেন বলে নিশ্চিত করেন।
