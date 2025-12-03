English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Sweta Bhattacharya: স্লিভলেস পোশাক-বিতর্কের পর এবার ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় নিয়ে মতামত, ফের চর্চায় শ্বেতা...

TV Actress: অতীতে পোশাক নিয়েও তাঁর মতামত বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। কিছুদিন আগে স্লিভলেস পোশাকে তিনি স্বচ্ছন্দ নন বলে জানালে অনেকেই তাঁর পক্ষে-বিপক্ষে মত দিয়েছিলেন। এবার ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করব না জানিয়ে ফের বিতর্কে। সাক্ষাৎকারে যখন শ্বেতার স্বামী অভিনেতা রুবেল দাস এমন কোনো ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের চরিত্র পেলে তিনি কী করবেন, সেই প্রশ্ন ওঠে, তখন শ্বেতার উত্তর আরও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। তাঁর সোজাসাপ্টা জবাব...

| Dec 03, 2025, 07:44 PM IST
1/10

শ্বেতার মন্তব্যে বিতর্ক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টলিউডের ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্বেতা ভট্টাচার্য (Shweta Bhattacharya) যেন বরাবরই সোশ্যাল মিডিয়ার বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে। কিছুদিন আগেই হাতাকাটা পোশাক পরে শরীর দেখানোর মন্তব্য নিয়ে বিতর্কে উঠে আসেন তিনি। এবার সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করা নিয়ে শ্বেতার খোলাখুলি মতামত ফের শোরগোল ফেলে দিয়েছে।

2/10

শ্বেতার মন্তব্যে বিতর্ক

অভিনেত্রী শ্বেতা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, এমন কোনো দৃশ্যে তিনি অভিনয় করবেন না, যা পরে বাড়ির লোক বা কাছের মানুষের সামনে দেখলে তাঁর অস্বস্তি হবে।

3/10

শ্বেতার মন্তব্যে বিতর্ক

তিনি বলেন, “যে দৃশ্যে অভিনয় করার পর আমাকে সেই দৃশ্য বাড়ির সকলের থেকে লুকোতে হবে বা আমি অস্বস্তিতে পড়ব, যদি কেউ সেই দৃশ্য দেখে ফেলে, তাহলে আমি এমন দৃশ্যে অভিনয় করতে চাই না।”

4/10

শ্বেতার মন্তব্যে বিতর্ক

অতীতে পোশাক নিয়েও তাঁর মতামত বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। কিছুদিন আগে স্লিভলেস পোশাকে তিনি স্বচ্ছন্দ নন বলে জানালে অনেকেই তাঁর পক্ষে-বিপক্ষে মত দিয়েছিলেন। তবে নিজের অবস্থান থেকে তিনি কখনও সরে আসেননি।

5/10

শ্বেতার মন্তব্যে বিতর্ক

সাক্ষাৎকারে যখন শ্বেতার স্বামী অভিনেতা রুবেল দাস এমন কোনো ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের চরিত্র পেলে তিনি কী করবেন, সেই প্রশ্ন ওঠে, তখন শ্বেতার উত্তর আরও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। তাঁর সোজাসাপ্টা জবাব: "আমি কিছুই করব না। ওর কাজ, ও চাইলে করবে। এখানে আমার কিছু বলার নেই।"

6/10

শ্বেতার মন্তব্যে বিতর্ক

তবে তিনি যোগ করেন, “যদিও আমি জানি, ওর পক্ষে সেটা করা সম্ভব নয়। একবার অফার এসেছিল, ও করেনি।” 

7/10

শ্বেতার মন্তব্যে বিতর্ক

একইসঙ্গে শ্বেতা বাস্তব পরিস্থিতি মেনে নিয়েছেন যে ইন্ডাস্ট্রিতে ঘনিষ্ঠ দৃশ্য অভিনয়ের অঙ্গ। তিনি যেহেতু একই জগতের মানুষকেই বিয়ে করেছেন, তাই ভবিষ্যতে রুবেল এমন চরিত্র করলে তাঁকে সেটা মেনে নিতেই হবে এবং তাতে আপত্তি জানানোর জায়গা নেই, অকপটে স্বীকার করেন অভিনেত্রী।

8/10

শ্বেতার মন্তব্যে বিতর্ক

ব্যক্তিগত মন্তব্য ছাড়াও শ্বেতাকে ঘিরে একাধিকবার ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছে। কিছুদিন আগে রসিকতা করে একটি ভিডিয়োতে কথা বলার পর অনেকে ধরে নিয়েছিলেন তিনি অন্তঃসত্ত্বা।

9/10

শ্বেতার মন্তব্যে বিতর্ক

সম্প্রতি তাঁর প্রেগনেন্সি নিয়ে আবারও নেট দুনিয়ায় গুজব ছড়ায়। এই গুজবের জেরে প্রযোজক-পরিচালকরাও সংশয়ে পড়েন যে তিনি হয়তো নিকট ভবিষ্যতে কাজ করতে পারবেন না। ফলে সমস্ত জল্পনায় জল ঢেলে ফেসবুক লাইভে একটি ভিডিও দিয়ে অভিনেত্রী স্পষ্ট জানান— তিনি মোটেও গর্ভবতী নন, এ সব নিছক গুজব। এমন কোনো খবর থাকলে তিনিই প্রথম সকলকে জানাবেন বলে নিশ্চিত করেন।

10/10

শ্বেতার মন্তব্যে বিতর্ক

সবমিলিয়ে, একের পর এক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেও শ্বেতা ভট্টাচার্য যে নিজের কাজ এবং ব্যক্তিগত জীবনে স্পষ্টবাদী অবস্থান ধরে রাখতে জানেন, তা আরও একবার প্রমাণ হলো।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Imran Khan BIG Update: ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য মুখিয়ে আছে পাকিস্তান? জেল থেকেই বিস্ফোরক ইমরান, ফাঁস করলেন মুনিরের বিরাট ষড়যন্ত্র...

পরবর্তী অ্যালবাম

EPS pension hike: বড় খবর! একলাফে ৬,৫০০ টাকা বাড়ছে EPS পেনশন? সরকার জানাল...

EPS pension hike: বড় খবর! একলাফে ৬,৫০০ টাকা বাড়ছে EPS পেনশন? সরকার জানাল...

EPS pension hike: বড় খবর! একলাফে ৬,৫০০ টাকা বাড়ছে EPS পেনশন? সরকার জানাল... 10
Imran Khan BIG Update: ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য মুখিয়ে আছে পাকিস্তান? জেল থেকেই বিস্ফোরক ইমরান, ফাঁস করলেন মুনিরের বিরাট ষড়যন্ত্র...

Imran Khan BIG Update: ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য মুখিয়ে আছে পাকিস্তান? জেল থেকেই বিস্ফোরক ইমরান, ফাঁস করলেন মুনিরের বিরাট ষড়যন্ত্র...

Imran Khan BIG Update: ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য মুখিয়ে আছে পাকিস্তান? জেল থেকেই বিস্ফোরক ইমরান, ফাঁস করলেন মুনিরের বিরাট ষড়যন্ত্র... 7
Tatkal Ticket New Rule: BIG NEWS! তৎকাল টিকিট বুকিংয়ে বড় পরিবর্তন আনল ভারতীয় রেল... এখন থেকে কনফার্মড টিকিট পেতে হলে...

Tatkal Ticket New Rule: BIG NEWS! তৎকাল টিকিট বুকিংয়ে বড় পরিবর্তন আনল ভারতীয় রেল... এখন থেকে কনফার্মড টিকিট পেতে হলে...

Tatkal Ticket New Rule: BIG NEWS! তৎকাল টিকিট বুকিংয়ে বড় পরিবর্তন আনল ভারতীয় রেল... এখন থেকে কনফার্মড টিকিট পেতে হলে... 7
Neel-Trina Divorce: ফের টালমাটাল নীল-তৃণার দাম্পত্য? ইনস্টাগ্রামে &#039;আনফলো&#039;! বিয়ে ভাঙার জল্পনায় তোলপাড় টলিপাড়া...

Neel-Trina Divorce: ফের টালমাটাল নীল-তৃণার দাম্পত্য? ইনস্টাগ্রামে 'আনফলো'! বিয়ে ভাঙার জল্পনায় তোলপাড় টলিপাড়া...

Neel-Trina Divorce: ফের টালমাটাল নীল-তৃণার দাম্পত্য? ইনস্টাগ্রামে 'আনফলো'! বিয়ে ভাঙার জল্পনায় তোলপাড় টলিপাড়া... 10