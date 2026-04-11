Big Monsoon Update: দুয়ারে 'সুপার এল নিনো', ভারত এ বছর তছনছ হতে পারে: বর্ষায় বৃষ্টি মিলবে না, খরায় মারাত্মক বিপদের আভাস

EL Nino Big Update: এই প্রাকৃতিক ঘটনার জেরে ২০২৬ সালে ভারতে বৃষ্টিপাতের ঘাটতি এবং তীব্র দাবদাহের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতি ভারতের কৃষিকাজ এবং অর্থনীতিতে বড়সড় প্রভাব ফেলতে পারে।  

Apr 11, 2026, 01:52 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্ব জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তন আজ এক চরম উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের দেওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী, প্রশান্ত মহাসাগরে সৃষ্টি হওয়া ‘সুপার এল নিনো’ (Super El Nino) ভারতের মৌসুমি বায়ুর স্বাভাবিক ছন্দকে ওলটপালট করে দিতে পারে। 

 

এল নিনো হল একটি জলবায়ুর অবস্থা, যেখানে প্রশান্ত মহাসাগরের নিরক্ষীয় অঞ্চলের উপরিভাগের জল স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি উষ্ণ হয়ে যায়।   

যখন এই উষ্ণায়ন স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি (সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা প্রায় ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বৃদ্ধি পায়) এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়, তখন তাকে ‘সুপার এল নিনো’ বলা হয়।

এটি বায়ুমণ্ডলের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বৃষ্টিপাতের ধরণ বদলে দেয়।  

ভারতের জীবনরেখা বলা হয় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুকে। দেশের প্রায় ৭৫ শতাংশ বৃষ্টিপাত নির্ভর করে এই বায়ুর ওপর।   

এল নিনোর প্রভাবে সাধারণত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিম্নচাপ তৈরি হয়, যার ফলে ভারতের ওপর দিয়ে বয়ে আসা মৌসুমি বায়ু দুর্বল হয়ে পড়ে।

বৃষ্টির ঘাটতি: ইউরোপীয় মধ্য-মেয়াদী আবহাওয়া পূর্বাভাস কেন্দ্র (ECMWF) এবং ভারতের বেসরকারি আবহাওয়া সংস্থা স্কাইমেট (Skymet) এর তথ্যমতে, জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ভারতে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টি হতে পারে।

ভৌগোলিক প্রভাব: বিশেষ করে উত্তর ও মধ্য ভারতে বৃষ্টির ঘাটতি বেশি হতে পারে। রাজস্থান, হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবের মতো কৃষিপ্রধান রাজ্যগুলিতে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে খরা সদৃশ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।  

সুপার এল নিনো কেবল বৃষ্টি কমায় না, এটি তাপমাত্রাও বৃদ্ধি করে। গত কয়েক বছরে ভারতে গ্রীষ্মের উত্তাপ রেকর্ড ভেঙেছে।   

বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, এল নিনোর প্রভাবে ২০২৬ সালের গরম অতীতের সব রেকর্ড ছাপিয়ে যেতে পারে। এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে মধ্য ও উত্তর ভারতে লু (Loo) এবং অসহনীয় তাপপ্রবাহের প্রকোপ বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।  

ভারতের বিশাল জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা এবং গ্রামীণ অর্থনীতি সরাসরি চাষবাসের ওপর নির্ভরশীল। মৌসুমি বৃষ্টির অভাব ঘটলে ধান, ডাল এবং তৈলবীজের উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI) ইতিমধ্যেই সতর্ক করেছে যে, এল নিনোর জেরে যদি ফসল উৎপাদন কম হয়, তবে খাদ্যপণ্যের দাম বেড়ে মুদ্রাস্ফীতির (Inflation) ঝুঁকি দেখা দিতে পারে।  

তবে বিজ্ঞানীদের মতে, সব এল নিনো বছরই যে খরার কারণ হবে এমনটা নয়। ভারত মহাসাগরের তাপমাত্রার তারতম্য বা ‘ইন্ডিয়ান ওশান ডাইপোল’ (IOD) যদি ইতিবাচক থাকে, তবে তা এল নিনোর ক্ষতিকর প্রভাবকে কিছুটা প্রশমিত করতে পারে।   

ইতিপূর্বে ১৯৯৭ সালে শক্তিশালী এল নিনো থাকা সত্ত্বেও ইতিবাচক IOD-এর কারণে ভারতে স্বাভাবিক বৃষ্টি হয়েছিল।   

তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে IOD কতটা সহায়ক হবে, তা নিয়ে এখনও নিশ্চিত নন আবহাওয়াবিদরা।  

মৌসুমি বায়ু ভারতের ভাগ্য নির্ধারণ করে। সুপার এল নিনোর সম্ভাবনা ভারতের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।   

জলবায়ু পরিবর্তনের এই বিরূপ প্রভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলায় এখন থেকেই সঠিক পরিকল্পনা ও জল ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

আবহাওয়া দপ্তরের পরবর্তী রিপোর্টগুলির দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছে দেশের কোটি কোটি কৃষক ও নীতি নির্ধারকরা।

Gold Price Today: সোনা নয় যেন আগুনের গোলা, সব রেকর্ড গুঁড়িয়ে আকাশচুম্বী হলুদ ধাতু: নববর্ষের আগে মাথায় হাত

Gold Price Today: সোনা নয় যেন আগুনের গোলা, সব রেকর্ড গুঁড়িয়ে আকাশচুম্বী হলুদ ধাতু: নববর্ষের আগে মাথায় হাত 7
Ajker Rashifal | Horoscope Today: সম্পর্কের টানাপোড়েন থাকবে তুলার, ব্যবসায় ক্ষতি থেকে সাবধান কুম্ভ

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সম্পর্কের টানাপোড়েন থাকবে তুলার, ব্যবসায় ক্ষতি থেকে সাবধান কুম্ভ 12
SIR in Bengal: নাম বাদে ক্ষোভ চরমে: গ্রামে নেতাদের &#039;নো-এট্রি&#039;, ব্যানারে শোরগোল

SIR in Bengal: নাম বাদে ক্ষোভ চরমে: গ্রামে নেতাদের 'নো-এট্রি', ব্যানারে শোরগোল 8
Roktofolok: ‘ভোগ’-এর পর এবার ‘রক্তফলক’, অভীক সরকারের গল্পে পরমব্রতর নতুন হরর সিরিজ, অভিনয়ে শাশ্বত-অর্জুন

Roktofolok: ‘ভোগ’-এর পর এবার ‘রক্তফলক’, অভীক সরকারের গল্পে পরমব্রতর নতুন হরর সিরিজ, অভিনয়ে শাশ্বত-অর্জুন 8