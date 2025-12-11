English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Post Office Amazing Scheme: রোজ মাত্র ৩৩৩ টাকা করে জমান, রিটার্নে পান ১৭ লাখের বিশাল অংক...

Post Office Amazing Scheme: পোস্ট অফিসের স্মল সেভিংস স্কিম সবসময়ই বিনিয়োগকারীদের প্রথম পছন্দের তালিকায় থাকে। নিরাপদ বিনিয়োগ, সরকারি গ্যারান্টি এবং ভালো সুদের হার – এই সবকিছু-ই স্কিমগুলোকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তোলে। 

| Dec 11, 2025, 05:37 PM IST
পোস্ট অফিসের সবচেয়ে জনপ্রিয় স্কিমগুলোর একটি হল পোস্ট অফিস রিকারিং ডিপোজিট স্কিম (RD স্কিম), যেখানে মাত্র ১০০ টাকা থেকে বিনিয়োগ শুরু করা যায়। নিয়মিত সঞ্চয়ের মাধ্যমে এই স্কিমে কয়েক লাখ টাকার বড় ফান্ড গড়ে তোলাও সম্ভব। 

পোস্ট অফিস RD-তে সরকার ৬.৭০ শতাংশ হারে সুদ দেয়। প্রতিদিন মাত্র ৩৩৩ টাকা সঞ্চয় করলেই ১০ বছরে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জমা করা সম্ভব। 

এই স্কিমে যে কেউ অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। ১০ বছর বয়সী অপ্রাপ্তবয়স্করাও অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টটি প্রথমে অভিভাবকের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। 

১৮ বছর পূর্ণ হলেই নতুন কেওয়াইসি এবং ওপেনিং ফর্ম জমা দিতে হয়। মোবাইল ব্যাংকিং ও ই-ব্যাংকিং সুবিধার মাধ্যমেও এই অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। ফলে বিনিয়োগ আরও সহজ হয়ে যায়।

ম্যাচিউরিটির পরও বিনিয়োগ চালিয়ে যাওয়ার সুবিধা রয়েছে। পোস্ট অফিস RD স্কিমের ম্যাচিউরিটি সময় ৫ বছর। তবে বিনিয়োগকারীরা চাইলে আরও ৫ বছর বাড়াতে পারেন। অর্থাৎ মোট ১০ বছর নিয়মিত সেভিংস করে একটি বড় তহবিল তৈরি করা সম্ভব। 

দরকারে আবার ৩ বছর পর অ্যাকাউন্টটি প্রিম্যাচিউর ক্লোজও করা যায়। অ্যাকাউন্টধারীর মৃত্যু হলে নমিনি অ্যাকাউন্ট দাবি করতে পারে অথবা বিনিয়োগ চালিয়ে যেতে পারে।

হিসেব বলছে, যদি কোনও বিনিয়োগকারী প্রতিদিন ৩৩৩ টাকা সঞ্চয় করেন এবং মাসে প্রায় ১০,০০০ টাকা জমা দেন, তাহলে ৫ বছরে মোট জমা হবে ৬ লক্ষ টাকা। ৬.৭০ শতাংশ সুদে এতে প্রায় ১.১৩ লক্ষ টাকা সুদ পাওয়া যাবে। 

বিনিয়োগের মেয়াদ আরও ৫ বছর বাড়ালে মোট জমা দাঁড়াবে ১২ লক্ষ টাকা এবং সুদ পাওয়া যাবে প্রায় ৫,০৮,৫৪৬ টাকা। এভাবে ১০ বছরে মোট ফান্ড দাঁড়াবে ১৭,০৮,৫৪৬ টাকা।

আর বিনিয়োগকারী যদি মাসে ১০,০০০ টাকার বদলে ৫,০০০ জমা দেন, তাহলে ১০ বছরে মোট জমা হবে প্রায় ৮,৫৪,২৭২ টাকা। যেখানে সুদ হবে প্রায় ২,৫৪,২৭২ টাকা।

RD অ্যাকাউন্টে রয়েছে লোন নেওয়ার সুবিধাও। অ্যাকাউন্ট চালু হওয়ার এক বছর পর জমা পড়া টাকার ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ পাওয়া সম্ভব। মাত্র ২% সুদের হারে এই লোন পাওয়া যায়।

