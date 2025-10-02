Post Office scheme become Superhit: পোস্ট অফিসের দুরন্ত স্কিম! এখানে বিনিয়োগ করলে ঘরে বসে ২ লক্ষ টাকা নিশ্চিত রিটার্ন...জেনে নিন সবটা...

Post Office scheme become Superhit: পোস্ট অফিসের দুরন্ত স্কিম! এখানে বিনিয়োগ করলে ঘরে বসে ২ লক্ষ টাকা নিশ্চিত রিটার্ন...জেনে নিন সবটা...
Post Ofice Scheme: ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট (NSC)- প্রকৃতপক্ষে ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় এবং বিশ্বস্ত ফিক্সড-ইনকাম বিনিয়োগ (Fixed Income Scheme) স্কিম, বিশেষ করে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য যারা দ্রুত বেশি টাকা ফেরত্ (aggressive growth) পাওয়ার চেয়ে নিরাপত্তা এবং নিশ্চিত রিটার্নকে বেশি গুরুত্ব দেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এই ব্যস্ত দুনিয়ায় ঘরে বসেই দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে সবাই মূলধন বাড়াতে চান। বিনিয়োগ সর্বদা সুরক্ষিত রেখে নিশ্চিত রিটার্ন পেতে চান, তাহলে এই মুহূর্তে পোস্ট অফিসের ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট (National Savings Certificate) স্কিমটি খুব উপযোগী হতে পারে। এই স্কিমটি সম্পূর্ণভাবে সরকারি- যার অর্থ হলো, বাজারের পরিস্থিতি নির্বিশেষে আপনার টাকা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকবে। তাই, যাঁরা একটি নিশ্চিন্ত বিনিয়োগ পরিকল্পনা খুঁজছেন, তাঁদের জন্য এটি একটি ভালো বিকল্প হতে পারে।