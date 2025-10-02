English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Post Office scheme become Superhit: পোস্ট অফিসের দুরন্ত স্কিম! এখানে বিনিয়োগ করলে ঘরে বসে ২ লক্ষ টাকা নিশ্চিত রিটার্ন...জেনে নিন সবটা...

Post Ofice Scheme: ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট (NSC)- প্রকৃতপক্ষে ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় এবং বিশ্বস্ত ফিক্সড-ইনকাম বিনিয়োগ (Fixed Income Scheme) স্কিম, বিশেষ করে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য যারা দ্রুত বেশি টাকা ফেরত্‍ (aggressive growth) পাওয়ার চেয়ে নিরাপত্তা এবং নিশ্চিত রিটার্নকে বেশি গুরুত্ব দেন।

| Oct 02, 2025, 06:42 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এই ব্যস্ত দুনিয়ায় ঘরে বসেই দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে সবাই মূলধন বাড়াতে চান। বিনিয়োগ সর্বদা সুরক্ষিত রেখে নিশ্চিত রিটার্ন পেতে চান, তাহলে এই মুহূর্তে পোস্ট অফিসের ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট (National Savings Certificate) স্কিমটি খুব উপযোগী হতে পারে। এই স্কিমটি সম্পূর্ণভাবে সরকারি- যার অর্থ হলো, বাজারের পরিস্থিতি নির্বিশেষে আপনার টাকা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকবে। তাই, যাঁরা একটি নিশ্চিন্ত বিনিয়োগ পরিকল্পনা খুঁজছেন, তাঁদের জন্য এটি একটি ভালো বিকল্প হতে পারে।

 

1/9

ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট (NSC)-এর মূল বৈশিষ্ট্য

সরকারি সমর্থন ও নিরাপত্তা (Government Backing & Safety): আপনি যেমন সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন, এটিই এর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। এই স্কিমটি ভারত সরকার দ্বারা সমর্থিত, যার অর্থ হলো মূলধন (principal amount) এবং অর্জিত সুদ সার্বভৌম গ্যারান্টিযুক্ত (sovereign-guaranteed)। এটি এই স্কিমকে কার্যত ঝুঁকিহীন করে তুলেছে।

2/9

নিশ্চিত এবং স্থির রিটার্ন (Guaranteed and Fixed Returns)

বিনিয়োগের সময় সম্পূর্ণ মেয়াদের জন্য সুদের হার নির্দিষ্ট করা থাকে। সরকার যদি পরবর্তী ত্রৈমাসিকগুলিতে NSC-এর সুদের হার কমিয়েও দেয়,  আপনার বিনিয়োগ সেই হারেই সুদ অর্জন করতে থাকবে যে হারে আপনি বিনিয়োগ করেছিলেন।

3/9

মেয়াদ (Tenure)

NSC-এর বর্তমান সংস্করণ (VIII ইস্যু)-এর লক-ইন পিরিয়ড হলো ৫ বছর।

4/9

সুদের হার (Interest Rate)

সুদের হার প্রতি ত্রৈমাসিকে অর্থ মন্ত্রক (Ministry of Finance) দ্বারা নির্ধারিত হয়। বর্তমান ত্রৈমাসিক (অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০২৫) অনুযায়ী, সুদের হার হলো বার্ষিক ৭.৭%। (এটি একটি উদাহরণস্বরূপ হার, বর্তমান হারের জন্য অনুগ্রহ করে সর্বদা পোস্ট অফিসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট দেখুন)। সুদ বার্ষিকভাবে চক্রবৃদ্ধি হারে গণনা করা হয়, কিন্তু আসলের সাথে শুধুমাত্র মেয়াদ শেষে (at maturity) প্রদান করা হয়।

5/9

কর সুবিধা (আয়কর আইনের 80C ধারার অধীনে)

NSC-তে বিনিয়োগ করা রাশি (প্রতি আর্থিক বছরে ১,৫০,০০০ পর্যন্ত) আয়কর আইনের 80C ধারার অধীনে কর ছাড়ের জন্য যোগ্য। প্রথম চার বছরে অর্জিত সুদকে পুনঃবিনিয়োগ হিসাবে ধরা হয় এবং এটিও 80C ধারার অধীনে (₹১.৫ লক্ষ সীমার মধ্যে) কর ছাড়ের জন্য যোগ্য। তবে, চূড়ান্ত (৫ম) বছরে অর্জিত সুদ...

6/9

ঘরে বসেই অনলাইনে অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে

পোস্ট অফিসের ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট (NSC) স্কিমের অধীনে, আপনি বাড়িতে বসেই আরামে অনলাইনে আপনার অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। এর জন্য আপনাকে কোথাও যাতায়াত করার বা কোনো দীর্ঘ পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এছাড়া, আপনি আপনার নিকটতম পোস্ট অফিসে গিয়েও এই স্কিমের সুবিধা নিতে পারেন।

7/9

বিনিয়োগ, সুদ এবং রিটার্ন

এই স্কিমে বিনিয়োগের মেয়াদ ৫ বছর, এবং এতে সরকার নির্ধারিত ৭.৭% হারে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি সুদ (annually compounding interest) পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি ৪,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেন, তাহলে ৫ বছর পর আপনি প্রায় ১,৭৯,৬১৩ টাকা নিশ্চিত সুদ পাবেন। অর্থাৎ, মেয়াদ শেষে আপনার মোট তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫,৭৯,৬১৩ টাকা।

8/9

NSC স্কিম

এছাড়াও, NSC স্কিমে বিনিয়োগের উপর আপনি আয়কর আইনের 80C ধারার অধীনে কর ছাড়ের সুবিধাও পাবেন, অর্থাৎ এই স্কিমে বিনিয়োগ করা টাকার উপর আপনার করের পরিমাণ কমে যাবে।

9/9

NSC স্কিমের অধীনে লোনের সুবিধা

আপনার NSC স্কিমে করা বিনিয়োগের বিপরীতে লোন নেওয়ার বিকল্পও রয়েছে। আপনি যদি আপনার বিনিয়োগের একটি অংশ লোন হিসাবে নিতে চান, তবে তা করতে পারেন। আপনি NSC সার্টিফিকেটের ফেস ভ্যালুর (face value) প্রায় ৮৫-৯০% পর্যন্ত লোন পেতে পারেন। লোনের পরিমাণ সার্টিফিকেটের মেয়াদ এবং অন্যান্য শর্তের উপর নির্ভর করে এবং সাধারণত ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি এই লোন দিয়ে থাকে। এছাড়াও, আপনি অর্জিত সুদ পুনরায় বিনিয়োগ করার বিকল্পও বেছে নিতে পারেন।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Durga Puja 2026: পরের বছর পুজো কবে? মহালয়া? সন্ধিপুজো কখন? কবে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো? দশমীতেই জেনে নিন ২০২৬ সালের শারদীয়ার নিখুঁত নির্ঘণ্ট...

পরবর্তী অ্যালবাম

Durga Puja 2026: পরের বছর পুজো কবে? মহালয়া? সন্ধিপুজো কখন? কবে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো? দশমীতেই জেনে নিন ২০২৬ সালের শারদীয়ার নিখুঁত নির্ঘণ্ট...

Durga Puja 2026: পরের বছর পুজো কবে? মহালয়া? সন্ধিপুজো কখন? কবে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো? দশমীতেই জেনে নিন ২০২৬ সালের শারদীয়ার নিখুঁত নির্ঘণ্ট...

Durga Puja 2026: পরের বছর পুজো কবে? মহালয়া? সন্ধিপুজো কখন? কবে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো? দশমীতেই জেনে নিন ২০২৬ সালের শারদীয়ার নিখুঁত নির্ঘণ্ট... 7
Durga Puja Weather: কয়েকঘণ্টার মধ্যেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল ঝড়বৃষ্টি! দশমীর বিকেল থেকেই আবহাওয়ার বড় রকম ভোলবদল...শঙ্কা...

Durga Puja Weather: কয়েকঘণ্টার মধ্যেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল ঝড়বৃষ্টি! দশমীর বিকেল থেকেই আবহাওয়ার বড় রকম ভোলবদল...শঙ্কা...

Durga Puja Weather: কয়েকঘণ্টার মধ্যেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল ঝড়বৃষ্টি! দশমীর বিকেল থেকেই আবহাওয়ার বড় রকম ভোলবদল...শঙ্কা... 7
Trump 100% Tariffs On Pharma: এবার শুল্ক &#039;প্যাঁচে&#039; ট্রাম্প নিজেই! ওষুধে ১০০% কর নিয়ে বড় খবর...

Trump 100% Tariffs On Pharma: এবার শুল্ক 'প্যাঁচে' ট্রাম্প নিজেই! ওষুধে ১০০% কর নিয়ে বড় খবর...

Trump 100% Tariffs On Pharma: এবার শুল্ক 'প্যাঁচে' ট্রাম্প নিজেই! ওষুধে ১০০% কর নিয়ে বড় খবর... 9
Ajker Rashifal | Horoscope Today: চিন্তা করে তবেই এগোবেন মিথুন, প্রতারকদের থেকে সাবধান সিংহ...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চিন্তা করে তবেই এগোবেন মিথুন, প্রতারকদের থেকে সাবধান সিংহ...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চিন্তা করে তবেই এগোবেন মিথুন, প্রতারকদের থেকে সাবধান সিংহ... 12