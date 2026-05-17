/PAN Rules Change: প্যান-এর নিয়মে বিরাট বদল, না জানলে বিপদে পড়ে যাবেন; এখন থেকে এক্ষেত্রেও লাগবেই PAN

PAN Rules Change: প্যান-এর নিয়মে বিরাট বদল, না জানলে বিপদে পড়ে যাবেন; এখন থেকে এক্ষেত্রেও লাগবেই PAN

Written BySoumitra SenUpdated bySoumitra Sen
Published: May 17, 2026, 04:59 PM IST|Updated: May 17, 2026, 04:59 PM IST
PAN Rules Change in Post office: প্যান কার্ড সংক্রান্ত দু'টি বড় নিয়ম বদল করছে ভারতীয় ডাক বিভাগ। কেউ যদি পোস্ট অফিসে টাকা লেনদেন করতে চান, তবে তাঁকে জানতেই হবে এটা। কী বদল এল?
প্যান কার্ড (PAN Card) সংক্রান্ত এবার দু'টি বড় নিয়ম বদল করছে ভারতীয় ডাক বিভাগ (India Post)। 

ফলে, কেউ যদি পোস্ট অফিসে (India Post) টাকা লেনদেন করে থাকেন বা কোনও সঞ্চয় প্রকল্পে বিনিয়োগ করে থাকেন তাহলে, তাঁকে এখনই এই নিয়মটা জানতে হবে। 

প্যান কার্ড সংক্রান্ত কোন দুটি নিয়ম বদল করছে ভারতীয় ডাক বিভাগ? এ সংক্রান্ত ইন্ডিয়া পোস্টের নতুন বিজ্ঞপ্তি বলছে, এখন থেকে প্যান কার্ড ছাড়া পোস্ট অফিসের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দেওয়া বা সেখান থেকে টাকা তোলা আর সম্ভব হবে না। আয়কর আইন ২০২৬-এর নতুন বিধি অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খবর।

এর মূল উদ্দেশ্য হল পোস্ট অফিসের মাধ্যমে হওয়া সমস্ত বড় অংকের লেনদেনে স্বচ্ছতা আনা। পোস্ট অফিসের সেভিংস নেটওয়ার্কের উপর কড়া নজরদারি চালিয়ে কর ফাঁকি রোধ করা এবং ফিক্সড ডিপোজিট কিংবা অন্যান্য স্কিমে কালো টাকা বিনিয়োগ বন্ধ করা। 

আয়কর আইন ২০২৬-এর ১৬৯, ১৬০, ১৬১, ২১১ এবং ২৩৭ নম্বর ধারার আওতায় এই পরিবর্তনগুলি কার্যকর করা হয়েছে। 

যদি কোনও গ্রাহকের প্যান কার্ড না থাকে, তাহলে লেনদেনের জন্য তাকে বিকল্প কিছু কঠিন শর্তও পূরণ করতে হবে। প্রথমত, ৯৭ নম্বর ফর্ম পূরণ করতে হবে। এতদিন প্যান কার্ড না থাকলে ফর্ম ৬০ জমা দিতে হত। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, এখন থেকে টাকা জমা দেওয়ার জন্য ফর্ম ৯৭ পূরণ করতে হবে। সেই ফর্মের সঙ্গে আমানতকারীর নাম, ঠিকানা, লেনদেনের ধরন, পরিচয় যাচাইয়ের সমস্ত তথ্যই দিতে হবে। এর ফলে PAN নম্বর ছাড়া করা লেনদেনও করের আওতায় নিয়ে আসা যায়।

প্রবীণ নাগরিক এবং সাধারণ করদাতাদের জন্য একটি বিরাট পরিবর্তন আনা হচ্ছে ফর্ম জমার ক্ষেত্রে। আগে পোস্ট অফিসের সুদের উপর টিডিএস কাটা বন্ধ করতে ফর্ম ১৫জি এবং প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ফর্ম ১৫এইচ জমা দিতে তো। এখন থেকে ফর্ম ১২১ জমা দিতে হবে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী ১৫জি এবং ১৫এইচ ফর্ম এখন অতীত।

