Post Office Scheme: আর ভাবতে হবে না! এককালীন ৩,২৮,০০০ টাকা! ৩ মাস পর পর ১৬,৪০০ টাকা! এই স্কিমে শুধু সুদেই জিতে নিন 'লটারি'...

Post Office Savings Scheme: ভারতীয় পোস্ট অফিস অসংখ্য সঞ্চয় প্রকল্প অফার করে, তবে তারমধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রবীণ নাগরিকদের জন্য প্রবীণ নাগরিক সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট প্রকল্প বা সিনিয়র সিটিজেন সেভিংস অ্যাকাউন্ট স্কিম। 

| Dec 23, 2025, 07:01 PM IST
পোস্ট অফিস সেভিংস স্কিম

একদিকে ৮.২ শতাংশ হারে সুদ। অন্যদিকে ভারত সরকারের গ্যারান্টি। এককালীন আমানত, সম্পূর্ণ নিরাপদ আমানত। স্কিমের সময়কাল পাঁচ বছর। তবে তার পরেও অ্যাকাউন্টধারীরা অতিরিক্ত তিন বছরের জন্য মেয়াদ বাড়াতে পারবেন। 

পোস্ট অফিস সেভিংস স্কিম

আমানতের উপর ত্রৈমাসিক সুদ  প্রদান করা হয়। যদি ত্রৈমাসিক সুদ না নেওয়া হয়, তাহলে কোনও অতিরিক্ত সুদ দেওয়া হবে না। এটা মাথায় রাখতে হবে। 

পোস্ট অফিস সেভিংস স্কিম

যৌথ অ্যাকাউন্টে আমানতের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রথম অ্যাকাউন্টধারীর নামে রাখা হবে। স্বামী এবং স্ত্রী পৃথক একক অ্যাকাউন্ট এবং যৌথ অ্যাকাউন্ট খুলে টাকা জমা দিতে পারেন।

পোস্ট অফিস সেভিংস স্কিম

সিনিয়র সিটিজেন সেভিংস স্কিমে (SCS) ৮,০০,০০০ টাকার এককালীন জমার উপর ৩,২৮,০০০ টাকার সুদ পাওয়া যাবে। অর্থাৎ মেয়াদপূর্তির পর মানে ৫ বছর পর ৩,২৮,০০০ টাকা সুদ সহ মোট ১১,২৮,০০০ টাকা রিটার্ন পাবেন আপনি।

পোস্ট অফিস সেভিংস স্কিম

এখন আপনি যদি চান, তাহলে আপনি ত্রৈমাসিকভাবে আপনার রিটার্ন তুলতে পারবেন। এর অর্থ হল আপনি প্রতি ত্রৈমাসিকে ১৬,৪০০ টাকা করে সুদ পাবেন। 

পোস্ট অফিস সেভিংস স্কিম

কারা অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন? ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সী ব্যক্তিরা অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন। ৫৫ বছর বা তার বেশি কিন্তু ৬০ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিরা, যদি ভিআরএস নিয়ে থাকে, তবেও অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন। 

পোস্ট অফিস সেভিংস স্কিম

অবসরপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষাকর্মীদের ক্ষেত্রে ৫০ বছর হলেই এই অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন।

