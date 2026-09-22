/পুজোর পরই রাজ্যের ৩০ লক্ষ অ্যাকাউন্টে ঢুকবে ৬০ হাজার টাকা, সরকারের বিরাট ঘোষণা: কারা পাবেন এই সুবিধা?

Pradhanmantri Awas Yojana: পুজোর উৎসবের রেশ কাটতে না কাটতেই এই রাজ্যের গ্রামে বসবাসকারীদের জন্য সুখবর। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, পুজোর পরপরই রাজ্যের প্রায় ৩০ লক্ষ পরিবারের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি পৌঁছে যাবে ৬০ হাজার টাকা। মূলত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-র আওতায় বাড়ি তৈরির জন্য এই প্রথম কিস্তির অর্থ সহায়তা দেওয়ার জোর প্রস্তুতি শুরু করেছে রাজ্য প্রশাসন। সম্প্রতি জেলা আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ শেষের কড়া বার্তা দিয়েছেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।
উপভোক্তারা এই সহায়তা পাবেন গ্রামীণ আবাস যোজনার অধীনে পাকা বাড়ি নির্মাণের জন্য।
প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী, দুই কিস্তি মিলিয়ে সাধারণ সমতল এলাকায় প্রতিটি যোগ্য পরিবারকে মোট ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দেওয়া হবে (পাহাড়ি এলাকায় যা সর্বোচ্চ ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা)।
এর প্রথম ধাপ হিসেবেই পুজোর পর ৬০ হাজার টাকা উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে। এ ছাড়া শৌচালয় নির্মাণের জন্য আলাদাভাবে ১২ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।
প্রথম কিস্তির অর্থে বাড়ি তৈরির কাজ সন্তোষজনক ভাবে এগোলে এবং হিসাবপত্র যাচাইয়ের পরই দ্বিতীয় কিস্তির বাকি টাকা মিলবে।
সব আবেদনকারী কিন্তু এই টাকা পাচ্ছেন না। কড়া যাচাই প্রক্রিয়ায় যাঁরা চূড়ান্তভাবে যোগ্য বিবেচিত হবেন, সুবিধা পৌঁছাবে কেবল তাঁদের কাছেই:
যাঁদের নিজস্ব পাকা বাড়ি নেই এবং যাঁরা আর্থিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে রয়েছেন, তাঁদেরই এই তালিকার শীর্ষে রাখা হয়েছে।
প্রকল্পের শর্তানুযায়ী, নির্মীয়মাণ পাকা বাড়ির আয়তন কমপক্ষে ২৫ বর্গমিটার হতে হবে এবং সেখানে রান্নার স্বাস্থ্যসম্মত পৃথক জায়গা থাকতে হবে।
উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার সংযুক্তিকরণ (Aadhaar Link) বাধ্যতামূলক। নথিপত্রে কোনও গরমিল থাকলে নাম বাতিল হতে পারে।
প্রকল্পে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং কোনও অযোগ্য ব্যক্তি যাতে সুবিধা না পান, তার জন্য বহুস্তরীয় স্ক্রিনিং চলছে।
৩১ আগস্ট পর্যন্ত নাম নথিভুক্তির পর প্রায় ৫৪.৫৯ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছিল, যার মধ্যে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষায় উঠে এসেছে প্রায় ৪৪.৫ লক্ষ নাম। বাকি আবেদন জমা পড়েছে অনলাইনে।
অযোগ্য নাম বাদ দিতে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে পুনরায় নজরদারি চালানো হচ্ছে। প্রতিটি ব্লক থেকে বিডিও অফিসের মাধ্যমে আবেদনের ১০ শতাংশ এবং বিডিওদের ব্যক্তিগতভাবে অন্তত ৫ শতাংশ ক্ষেত্র পুনর্যাচাই করতে বলা হয়েছে।
পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের স্তরেও আরও ২ থেকে ৩ শতাংশ ক্ষেত্রে ক্রস-ভেরিফিকেশন চলছে। পঞ্চায়েত মন্ত্রীর স্পষ্ট নির্দেশ, কোনও অযোগ্য উপভোক্তার নাম তালিকায় এলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককেই তার দায় নিতে হবে।
সব মিলিয়ে, চূড়ান্ত যাচাই শেষ করে উৎসবের মরশুম মিটলেই যোগ্য ৩০ লক্ষ পরিবারের অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তির টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়া পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে।