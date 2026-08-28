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চিনি-গুড়ের পর এবার ডিমেও হাড়হিম, ডিসেম্বরেই দাম ছোঁবে জোড়া ৫০ টাকা: ইথানলের ছ্যাঁকায় মধ্যবিত্তের নাভিশ্বাস

Written ByNabanita Sarkar
Published: Aug 28, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:03 PM IST

Egg Price Hike: সাধারণ মধ্যবিত্তের পাতে প্রোটিনের সবচেয়ে সস্তা ও সহজলভ্য উৎস ডিমের দাম এবার আকাশ ছোঁয়ার পথে। পোলট্রি খাদ্যের নজিরবিহীন মূল্যবৃদ্ধির জেরে আসন্ন শীতের মরশুমেই এক পিস ডিমের দাম আকাশ ছুঁতে চলেছে। ন্যাশনাল এগ কো-অর্ডিনেশন কমিটি (NECC)-র রিপোর্ট অনুযায়ী, গত এক বছরে ইতোমধ্যেই ডিমের দাম পাইকারি ও খুচরা বাজারে প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ বেড়েছে। বর্তমানে ফার্ম-গেটে প্রতিটি ডিম প্রায় ৭ টাকা এবং সাধারণ খুচরা বাজারে ৮.৫০ থেকে ৯ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু জানেন কি আসন্ন শীতে একটা ডিমের দাম কত হতে চলেছে? জানলে মাথা ঘুরে যাবে। 

 

ডিমের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি1/8

ডিমের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি

ডিমের এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ পোলট্রি খাদ্যের (Poultry Feed) সংকটে নিহিত। সাধারণত পোলট্রি ফার্মগুলিতে ডিম ও মুরগি উৎপাদনের মোট খরচের প্রায় ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশই ব্যয় হয় খাবারের পেছনে। 

 

ডিমের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি2/8

ডিমের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি

আর এই পোলট্রি খাদ্যের মূল দুটি ভিত্তি হলো ভুট্টা (Maize) এবং সয়াবিন মিল (সোয়া ডিওসি)। কিন্তু সম্প্রতি জৈব জ্বালানি বা এথানল উৎপাদনের জন্য ভুট্টার বিপুল ব্যবহার শুরু হওয়ায় পোলট্রি শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ভুট্টার জোগানে তীব্র টান পড়েছে।

 

ডিমের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি3/8

ডিমের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি

এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে বাজারে। তিন বছর আগে যে ভুট্টার দাম ছিল প্রতি টনে প্রায় ১৪,০০০ টাকা, তা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৬,৫০০ টাকায়। কেবল গত কয়েক মাসেই ভুট্টার দাম বেড়েছে প্রায় ২০ শতাংশ।

 

ডিমের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি4/8

ডিমের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি

সমস্যার এখানেই শেষ নয়; পোলট্রি খাদ্যে প্রোটিনের প্রধান উৎস সয়াবিন মিলের দামও চড়া। বাজারে জোগান কম থাকা এবং অতিরিক্ত উৎপাদন খরচের কারণে গত বছরের তুলনায় সামগ্রিক খাদ্য খরচ প্রায় ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। 

 

ডিমের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি5/8

ডিমের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি

ফলে ভুট্টা ও সয়াবিন-- উভয় উপাদানের দাম বাড়ায় পোলট্রি খামারিরা চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছেন। অভ্যন্তরীণ জোগানের ঘাটতি মেটাতে ভারত এখন রফতানিকারক থেকে আমদানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে এবং মিয়ানমার ও ইউক্রেনের মতো দেশ থেকে ভুট্টা আমদানি করতে হচ্ছে।

 

ডিমের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি6/8

ডিমের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি

ভারতে সাধারণত শীতকাল এলেই ডিমের চাহিদা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। আবহাওয়ার প্রতিকূলতা, পরিবহন খরচ এবং খাদ্য উপাদানের মূল্যবৃদ্ধির কারণে শীতের মুখে উৎপাদন খরচ আরও বাড়বে।

ডিমের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি7/8

ডিমের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি

শীতে এক পিস ডিম হবে ২৫ টাকা। বিশেষজ্ঞদের মতে, সাধারণ ডিমের দাম হয়ত সার্বিকভাবে ২৫ টাকা হবে না, তবে ব্র্যান্ড ও শহরের ভিত্তিতে প্রিমিয়াম ডিমের জোড়া ৫০ টাকায় পৌঁছনো এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা। 

 

ডিমের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি8/8

ডিমের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি

ইথানল তৈরির জন্য ভুট্টার অতিরিক্ত চাহিদা অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে সাধারণ মানুষের রান্নাঘরে ডিমের উত্তাপ কমার কোনও সম্ভাবনা নেই।

TAGS:
Egg price hike
NECC report

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