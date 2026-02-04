Strong Radio Blackout: বৃহস্পতিবারই অন্ধকারে ডুবে যাবে গোটা দেশ! স্তব্ধ হবে মোবাইল! ভয়ংকর রেডিয়ো ব্ল্যাকআউটে...

Strong Radio Blackout: বৃহস্পতিবারই অন্ধকারে ডুবে যাবে গোটা দেশ! স্তব্ধ হবে মোবাইল! ভয়ংকর রেডিয়ো ব্ল্যাকআউটে...
Strong Radio Blackout in India: আগামীকাল কী আছে পৃথিবীর ভাগ্যে? এ নিয়ে শুরু হয়েছে গভীর জল্পনা। কেননা, সূর্য এখন একেবারে মর্মান্তিক মেজাজে। গত ২৪ ঘণ্টায় সৌরপৃষ্ঠে যা ঘটেছে, তাতে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। বলা হচ্ছে সূর্যের রণচণ্ডী রূপে কাঁপবে পৃথিবী! ভয়ংকর বড় কিছু ঘটার আশঙ্কায় ঘুম উড়েছে আসমুদ্রহিমাচল বিজ্ঞানীদের!
সৌরকলঙ্ক
'রিজিয়ন ১৪৩৬৬'
বিজ্ঞানীদের নজরে 'রিজিয়ন ১৪৩৬৬'। এটি একটি সানস্পট। এই সানস্পটটি গত দু'দিনে সূর্যের বুকে তাণ্ডব চালিয়েছে। রবিবার সন্ধে নাগাদ সেখান থেকে সৃষ্টি হয়েছে 'X8.1' শ্রেণির এক ভয়াবহ সৌরশিখা। গত কয়েক বছরে এটি অন্যতম শক্তিশালী বিস্ফোরণ। এর আগে ২০২৪ সালের অক্টোবরে 'X9.0' মাত্রার একটি ঝড় আছড়ে পড়েছিল। এই বিস্ফোরণ তার প্রায় কাছাকাছি।
সোলার ফ্লেয়ার, স্ট্রং রেডিয়ো ব্ল্যাকআউট
জিও-ম্যাগনেটিক অ্যাক্টিভিটি
প্লাজমার মেঘ
বিস্ফোরণ, মেরুজ্যোতি
মোবাইল বিকল
প্রতি ১১ বছরে ১ বার
