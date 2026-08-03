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জাতপাতের রাজনীতির দিন শেষ, বাঁকিপুরের রায় রাজনীতিবিদদের জন্য আই-ওপেনার: প্রশান্ত কিশোর

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 03, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:35 PM IST

"বিহারের সাহায্যপ্রার্থী প্রতিটি মানুষের জন্য আমার দরজা সবসময় খোলা।" বাঁকিপুরে বিজেপির দুর্গে ঐতিহাসিক জয়ের পর বড় ঘোষণা জন সুররাজ প্রধান প্রশান্ত কিশোরের! জাতপাতের উর্ধ্বে উঠে এই জয় কী বার্তা দিচ্ছে?

প্রশান্ত কিশোরের ঐতিহাসিক জয়1/10

প্রশান্ত কিশোরের ঐতিহাসিক জয়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহারের রাজনীতিতে প্রায় তিন দশকের পুরনো বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বাঁকিপুর বিধানসভা উপ-নির্বাচনে ঐতিহাসিক জয় ছিনিয়ে নিলেন ‘জন সুরজ’ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর। জয়ের পর দলীয় কর্মীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রশান্ত কিশোর স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, বিহারের যে কোনও প্রান্তের সাহায্যপ্রার্থী মানুষের জন্য তাঁর এবং তাঁর দলের দরজা সবসময় খোলা থাকবে। 

প্রশান্ত কিশোরের আশ্বাস2/10

প্রশান্ত কিশোরের আশ্বাস

একই সঙ্গে প্রশান্ত কিশোর আশ্বাস দেন, সাধারণ মানুষের অধিকার ও রাজ্যের নানা জ্বলন্ত ইস্যু নিয়ে এতদিন রাজপথে আওয়াজ তোলার পর এবার বিহার বিধানসভার ভেতরে আরও শক্তিশালী ভাষায় সরব হবে জন সুরজ।

প্রশান্ত কিশোরের জয়3/10

প্রশান্ত কিশোরের জয়

বাঁকিপুর উপ-নির্বাচনের এই ফলাফলকে দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন হিসেবে অভিহিত করেছেন ভোটকুশলী থেকে নেতায় পরিণত হওয়া প্রশান্ত কিশোর। 

প্রশান্ত কিশোরের বার্তা4/10

প্রশান্ত কিশোরের বার্তা

এই রায়কে ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে আসতে চাওয়া উদীয়মান তরুণ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজনীতিবিদদের জন্য এক বড় ‘ওয়েক-আপ কল’ বা সতর্কবার্তা বলে বর্ণনা করেছেন পিকে। 

বিহারে রাজনীতি5/10

বিহারে রাজনীতি

পিকের মতে, বাঁকিপুরের সচেতন জনগণ প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, বিহারের রাজনীতি আর কোনও বিশেষ জাতপাত, সম্প্রদায় বা চিরাচরিত রাজনৈতিক বিভাজনের ওপর ভিত্তি করে চলে না। 

প্রশান্ত কিশোরের দাবি6/10

প্রশান্ত কিশোরের দাবি

তিনি আরও বলেন, সঠিক বার্তা, স্বচ্ছ জনসেবা এবং সুশাসনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে লড়াই করলে ঐতিহ্যগত রাজনৈতিক মেরুকরণকেও যে সহজে ভেঙে দেওয়া যায়, বাঁকিপুর তার এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

জন সুরজের ভবিষ্যত পরিকল্পনা7/10

জন সুরজের ভবিষ্যত পরিকল্পনা

নির্বাচনী ফলাফলের বিশ্লেষণের পাশাপাশি জন সুরজের ভবিষ্যত পরিকল্পনার কথাও জানান প্রশান্ত কিশোর। 

পিকে উবাচ8/10

পিকে উবাচ

তিনি বলেন, এতদিন ধরে বিরোধী রাজনীতি বা প্রচারের মঞ্চ থেকে যে সামাজিক আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল, বিধানসভায় একটি শক্তিশালী আসন পাওয়ার পর তা এক নতুন গতি পাবে। 

বিহারের আগামী9/10

বিহারের আগামী

বিহারের পিছিয়ে পড়া শিক্ষা ব্যবস্থা, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, যুবসমাজের পরিযায়ী হওয়া এবং দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনিক কাঠামোর বিরুদ্ধে বিধানসভার ভেতরেই লড়াই জোরদার করবে তাঁর দল।

প্রশান্ত কিশোরের জয়-বার্তা10/10

প্রশান্ত কিশোরের জয়-বার্তা

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রায় ৩০ বছর ধরে বিজেপির দখলে থাকা এবং নিতিন নবীনদের দুর্গ হিসেবে পরিচিত বাঁকিপুরে জন সুরজের এই জয় কেবল একটি উপ-নির্বাচনের জয় নয়। 

TAGS:
Prashant Kishor Bankipur win
Jan Suraaj Party victory
Bihar Assembly bypoll

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