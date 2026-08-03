/বিজেপির ৩ দশকের গড়ে ভূমিধস! বাঁকিপুরে প্রশান্ত কিশোরের বিরাট সাফল্যের পেছনে এই ৫ ফ্যাক্টর

Bankipur bypoll Results 2026: জনসভা বা শোভাযাত্রার চেয়ে 'মহল্লা বৈঠক' এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের ওপরই বেশি জোর দিয়েছিলেন প্রশান্ত কিশোর
তিন দশকের বিজেপির গড়। ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের ধাক্কায় এখন ধসে পড়ার মুখে। বিহারের বাঁকিপুর বিধানসভা উপ নির্বাচনে জয়ের পথে পিকে। জন সুরজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর বাঁকিপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে ভোটগণনার বিজেপির নীরজ কুমার সিনহার বিরুদ্ধে বিশাল ব্যবধান তৈরি করে ফেলেছেন। শেষ খবর অনুযায়ী প্রশান্ত কিশোর এগিয়ে রয়েছেন ৩৮,৮০০ ভোটে। তাঁর এমন চমকপ্রদ পারফরম্যান্সের পেছনে রয়েছে ৫ কারণ। এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। ইতিমধ্যেই সেখানে শুরু হয়েছে আবীর খেলা, মিষ্টি মুখ।
ভোট কুশলী থেকে রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠা প্রশান্ত কিশোর নিজেই এই কেন্দ্রে অন্যতম ফ্যাক্টর। ২০২৫ সালের বিহার বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর জন সুরজ পার্টি ২৪৩টি আসনের মধ্যে ২৩৮টিতে ড়াই করেও খাতা খুলতে পারেনি। কিন্তু পাটনার বাঁকিপুর আসনে অন্য কোনো দলীয় নেতাকে দাঁড় না করিয়ে, প্রশান্ত কিশোর নিজেই লড়াইয়ে নেমে পড়েন। প্রশান্ত কিশোরের এই হেভিওয়েট ইমেজের সামনে বিজেপির প্রার্থী নীরজ কুমার সিনহা বেশ ব্যাকফুটে পড়ে যান। নীরজ সিনহাকে দল এমন একটি আসনে প্রার্থী করেছিল, যা ফাঁকা হয়েছিল বিজেপির জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীন পদত্যাগ করায়। ২০০৬ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত টানা ৫ বার বাঁকিপুর আসনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন নিতিন নবীন।
বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বাঁকিপুরে এবার ছিল প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া। বহু ভোটারই, বিশেষ করে তরুণরা প্রশান্ত কিশোরকে যোগ্য ও সৎ প্রার্থী হিসেবে দেখেছেন। প্রশান্ত কিশোর এই উপনির্বাচনকে মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীর ওপর একটি 'গণভোট' হিসেবে আখ্যা দেন। সেই সঙ্গে বাঁকিপুরকে 'নিজের দুর্গ' বলে বড়াই করার জন্য বিজেপির 'অহংকার'-কে তীব্র আক্রমণ করে তিনি স্পষ্ট বলেন—'দুর্গ তৈরি করে সাধারণ মানুষ, কোনো রাজনৈতিক দল নয়'।
প্রশান্ত কিশোরের সাফল্যের পেছনে রয়েছে বিজেপি এবং আরজেডির ভোটব্যাংকে বড় ধরনের ফাটল ধরা। বিজেপির পক্ষে কেবল উচ্চবর্ণের 'কায়স্থ' সম্প্রদায় একজোট হয়েছিল; অন্যদিকে অন্যান্য উচ্চবর্ণ এবং অনগ্রসর শ্রেণির ভোটারদের একটি বড় অংশ প্রশান্ত কিশোরের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আরজেডির মূল শক্তি 'মুসলিম-যাদব' ভোটব্যাংকেরও একটা বড় অংশ প্রশান্ত কিশোরের দিকে চলে আসে। মুসলিম ভোটারদের একটি অংশ আরজেডিকে ছেড়ে কিশোরকে বেছে নেন।
প্রচারে প্রশান্ত কিশোর জাতপাতের উপরে উঠে শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং নাগরিক সুবিধার মতো তাঁর মূল বিষয়গুলোতেই মন দিয়েছিলেন। অন্যদিকে, নিতিন নবীন তাঁর প্রচারে বাঁকিপুরের মানুষের সঙ্গে আবেগকেই বেশি জোর দিয়েছিলেন। তা কাজ করেনি।
জনসভা বা শোভাযাত্রার চেয়ে 'মহল্লা বৈঠক' এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের ওপরই বেশি জোর দিয়েছিলেন প্রশান্ত কিশোর। এতে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ অনেক বেশি হয়েছে। এর ফলে তিনি বিজেপির প্রথাগত সামাজিক ভোটের সমীকরণ ভাঙতে সফল হন। পাশাপাশি শাসকদলের স্থানীয় কোন্দল ও অভ্যন্তরীণ অসন্তোষের পূর্ণ সুযোগ তিনি কাজে লাগান।