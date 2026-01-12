Prashant Tamang Funeral: পাহাড়ে ফিরল ইন্ডিয়ান আইডল প্রশান্তের নিথর দেহ, বাগডোগরা থেকে দার্জিলিং রাস্তা জুড়ে ভিড়! অশ্রু মিশল কুয়াশায়...

Prashant Tamang Funeral: পাহাড়ে ফিরল ইন্ডিয়ান আইডল প্রশান্তের নিথর দেহ, বাগডোগরা থেকে দার্জিলিং রাস্তা জুড়ে ভিড়! অশ্রু মিশল কুয়াশায়...
Final Journey of Indian Idol Winner Prashant Tamang: ২০০৭ সালের সেই উন্মাদনা আজ দার্জিলিংয়ের রাস্তায় ফিরে এল অশ্রু নিয়ে। সেদিনের বিজয়ের আনন্দ, আজ যেন বিষাদের দীর্ঘশ্বাস। ইন্ডিয়ান আইডল জয়ী গোর্খা জনজাতির গর্ব প্রশান্ত তামাং আর নেই। বাগডোগরা থেকে দার্জিলিং— পাহাড়ি পথের প্রতিটি মোড়ে মোড়ে ভিড় জমিয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ। কার্শিয়াং, সোনাদা, ঘুম প্রতিটি জায়গায় প্রিয় 'পাহাড়ের রত্ন'-কে শেষবার চোখের দেখা দেখতে সাধারণ মানুষের চোখে ছিল জল।
