English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Prashant Tamang Funeral: পাহাড়ে ফিরল ইন্ডিয়ান আইডল প্রশান্তের নিথর দেহ, বাগডোগরা থেকে দার্জিলিং রাস্তা জুড়ে ভিড়! অশ্রু মিশল কুয়াশায়...

Prashant Tamang Funeral: পাহাড়ে ফিরল ইন্ডিয়ান আইডল প্রশান্তের নিথর দেহ, বাগডোগরা থেকে দার্জিলিং রাস্তা জুড়ে ভিড়! অশ্রু মিশল কুয়াশায়...

Final Journey of Indian Idol Winner Prashant Tamang: ২০০৭ সালের সেই উন্মাদনা আজ দার্জিলিংয়ের রাস্তায় ফিরে এল অশ্রু নিয়ে। সেদিনের বিজয়ের আনন্দ, আজ যেন বিষাদের দীর্ঘশ্বাস। ইন্ডিয়ান আইডল জয়ী গোর্খা জনজাতির গর্ব প্রশান্ত তামাং আর নেই। বাগডোগরা থেকে দার্জিলিং— পাহাড়ি পথের প্রতিটি মোড়ে মোড়ে ভিড় জমিয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ। কার্শিয়াং, সোনাদা, ঘুম প্রতিটি জায়গায় প্রিয় 'পাহাড়ের রত্ন'-কে শেষবার চোখের দেখা দেখতে সাধারণ মানুষের চোখে ছিল জল।  

| Jan 12, 2026, 04:05 PM IST
1/10

প্রশান্তের শেষযাত্রায় কাঁদছে পাহাড়

নারায়ণ সিংহ রায়-কায়েশ আনসারি: পাহাড় ঢেকেছে মনখারাপের মেঘে। রবিবারই পাহাড়বাসী হারিয়েছে তাঁদের আইকন গায়ক-অভিনেতা প্রশান্ত তামাংকে। 

2/10

প্রশান্তের শেষযাত্রায় কাঁদছে পাহাড়

২০০৭ সালের সেই উন্মাদনা আজ দার্জিলিংয়ের রাস্তায় ফিরে এল অশ্রু নিয়ে। সেদিনের বিজয়ের আনন্দ, আজ যেন বিষাদের দীর্ঘশ্বাস। ইন্ডিয়ান আইডল জয়ী গোর্খা জনজাতির গর্ব প্রশান্ত তামাং আর নেই। 

3/10

প্রশান্তের শেষযাত্রায় কাঁদছে পাহাড়

গতকাল দিল্লির এক হাসপাতালে মাত্র ৪২ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। আজ সকালে তাঁর দেহ বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছায়। 

4/10

প্রশান্তের শেষযাত্রায় কাঁদছে পাহাড়

বিমানবন্দরে প্রিয় গায়ককে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা, জিটিএ চিফ অনিত থাপা, বিধায়ক নীরজ জিম্বা সহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। 

5/10

প্রশান্তের শেষযাত্রায় কাঁদছে পাহাড়

বাগডোগরা থেকে দার্জিলিং— পাহাড়ি পথের প্রতিটি মোড়ে মোড়ে ভিড় জমিয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ। কার্শিয়াং, সোনাদা, ঘুম প্রতিটি জায়গায় প্রিয় 'পাহাড়ের রত্ন'-কে শেষবার চোখের দেখা দেখতে সাধারণ মানুষের চোখে ছিল জল।  

6/10

প্রশান্তের শেষযাত্রায় কাঁদছে পাহাড়

২০০৭ সালে ইন্ডিয়ান আইডল জেতার পর তাঁকে স্বাগত জানাতে যেভাবে মানুষের ঢল নেমেছিল, আজ শেষ শ্রদ্ধা জানাতেও হাজির ছিলেন পাহাড়বাসী। 

7/10

প্রশান্তের শেষযাত্রায় কাঁদছে পাহাড়

পরিবার সূত্রে খবর, সম্প্রতি অসমে একটি অনুষ্ঠান সেরে দিল্লিতে ফিরেছিলেন প্রশান্ত। ১১ জানুয়ারি হঠাৎই হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। তাঁর আগে থেকে হার্টের কোনো সমস্যা ছিল না বলেই জানা গিয়েছে। 

8/10

প্রশান্তের শেষযাত্রায় কাঁদছে পাহাড়

প্রশান্তের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীরাও। তাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ায় শোকবার্তা জ্ঞাপন করেছেন। পেশাগত জীবনে হিন্দি ও নেপালি গানের পাশাপাশি, পাতাল লোক ওয়েব সিরিজেও অভিনয় করছিলেন তিনি।

9/10

প্রশান্তের শেষযাত্রায় কাঁদছে পাহাড়

ব্যক্তিগত জীবনে ৩ বছরের শিশুকন্যাই ছিল প্রশান্তের পৃথিবী। সেই ছোট্ট মেয়েটিকে রেখেই অকালে বিদায় নিলেন তিনি। 

10/10

প্রশান্তের শেষযাত্রায় কাঁদছে পাহাড়

দার্জিলিংয়ের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের লোয়ার টুংসুংয়ের বাড়িতে এখন কেবল কান্নার রোল। পাহাড়ের প্রতিটি মানুষ কেবল একজন গায়ককে নয়, যেন ঘরের ছেলেকে হারিয়েছেন।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Team India SHOCKING News: বডোদরায় ভয়াবহ বিপর্যয় ভারতের, আচমকাই অপ্রত্যাশিত ২ আঘাত, বিশ্বকাপের আগেই তছনছ দলের নীলনকশা!

পরবর্তী অ্যালবাম

Team India SHOCKING News: বডোদরায় ভয়াবহ বিপর্যয় ভারতের, আচমকাই অপ্রত্যাশিত ২ আঘাত, বিশ্বকাপের আগেই তছনছ দলের নীলনকশা!

Team India SHOCKING News: বডোদরায় ভয়াবহ বিপর্যয় ভারতের, আচমকাই অপ্রত্যাশিত ২ আঘাত, বিশ্বকাপের আগেই তছনছ দলের নীলনকশা!

Team India SHOCKING News: বডোদরায় ভয়াবহ বিপর্যয় ভারতের, আচমকাই অপ্রত্যাশিত ২ আঘাত, বিশ্বকাপের আগেই তছনছ দলের নীলনকশা! 8
Ajker Rashifal | Horoscope Today: মেষের জীবনে নতুন সম্পর্ক, ধৈর্যেই সফলতা মিলবে মীনের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: মেষের জীবনে নতুন সম্পর্ক, ধৈর্যেই সফলতা মিলবে মীনের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: মেষের জীবনে নতুন সম্পর্ক, ধৈর্যেই সফলতা মিলবে মীনের... 12
Ajit Doval: ফোন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন না অজিত ডোভাল, জানুন রহস্যময় মানুষটি সম্পর্কে ৬ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

Ajit Doval: ফোন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন না অজিত ডোভাল, জানুন রহস্যময় মানুষটি সম্পর্কে ৬ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

Ajit Doval: ফোন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন না অজিত ডোভাল, জানুন রহস্যময় মানুষটি সম্পর্কে ৬ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য 6
Iran Currency Value: ভারতের ১ টাকা এখানে ১১০০০ টাকা, পকেটে ৫ হাজার থাকলেই এদেশে আপনি মহারাজা

Iran Currency Value: ভারতের ১ টাকা এখানে ১১০০০ টাকা, পকেটে ৫ হাজার থাকলেই এদেশে আপনি মহারাজা

Iran Currency Value: ভারতের ১ টাকা এখানে ১১০০০ টাকা, পকেটে ৫ হাজার থাকলেই এদেশে আপনি মহারাজা 6