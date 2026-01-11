Prashant Tamang Passed Away: মাত্র ৪৩-এই থামল জীবন! 'ইন্ডিয়ান আইডল' জয়ী জনপ্রিয় গায়ক প্রশান্তের অকালমৃত্যু, আচমকা কী হল...

Prashant Tamang Passed Away: মাত্র ৪৩-এই থামল জীবন! 'ইন্ডিয়ান আইডল' জয়ী জনপ্রিয় গায়ক প্রশান্তের অকালমৃত্যু, আচমকা কী হল...
Prashant Tamang Death: প্রয়াত ইন্ডিয়ান আইডল সিজন ৩ জয়ী সংগীতশিল্পী প্রশান্ত তামাং। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৩। দিল্লিতে নিজের বাড়িতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন গায়ক।
1/9
প্রয়াত সংগীতশিল্পী প্রশান্ত তামাং
2/9
প্রয়াত সংগীতশিল্পী প্রশান্ত তামাং
photos
TRENDING NOW
3/9
প্রয়াত সংগীতশিল্পী প্রশান্ত তামাং
4/9
প্রয়াত সংগীতশিল্পী প্রশান্ত তামাং
5/9
প্রয়াত সংগীতশিল্পী প্রশান্ত তামাং
6/9
প্রয়াত সংগীতশিল্পী প্রশান্ত তামাং
7/9
প্রয়াত সংগীতশিল্পী প্রশান্ত তামাং
8/9
প্রয়াত সংগীতশিল্পী প্রশান্ত তামাং
9/9
প্রয়াত সংগীতশিল্পী প্রশান্ত তামাং
photos