  • Prashant Tamang Passed Away: মাত্র ৪৩-এই থামল জীবন! ইন্ডিয়ান আইডল জয়ী জনপ্রিয় গায়ক প্রশান্তের অকালমৃত্যু, আচমকা কী হল...

Prashant Tamang Passed Away: মাত্র ৪৩-এই থামল জীবন! 'ইন্ডিয়ান আইডল' জয়ী জনপ্রিয় গায়ক প্রশান্তের অকালমৃত্যু, আচমকা কী হল...

Prashant Tamang Death: প্রয়াত ইন্ডিয়ান আইডল সিজন ৩ জয়ী সংগীতশিল্পী প্রশান্ত তামাং। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৩। দিল্লিতে নিজের বাড়িতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন গায়ক। 

Jan 11, 2026, 02:36 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাত্র ৪৩-এই থামল জীবন। প্রয়াত জনপ্রিয় গায়ক প্রশান্ত তামাং। রবিবার দিল্লিতে নিজের বাড়িতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন গায়ক। জানা গিয়েছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্য়ু হয় প্রশান্তের।  

দার্জিলিংয়ের বাসিন্দা, ১৯৮৩ সালের ৪ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করা তামাং জীবনযাত্রার শুরুতে তাঁর বাবা-মাকে হারান।  

পরে প্রশান্ত কলকাতা পুলিসে কনস্টেবল হিসেবে যোগ দেন। সেবা চলাকালীন তিনি পুলিস বাহিনীর অর্কেস্ট্রা মাধ্যমে তাঁর সঙ্গীতের প্রতি ভালোবাসার জন্ম নেয়।  

প্রশান্ত ইন্ডিয়ান আইডল সিজন ৩ জেতার পর দেশজুড়ে জনপ্রিয়তার শিখরে উঠেছিলেন।  

এই জয়ের ফলে তাঁর 'ধন্যবাদ' নামে একটি অ্যালবাম বের হয় এবং তিনি বিদেশেও পারফর্ম করেন।  

২০১০ সালে নেপালি সিনেমা 'গোরখা পল্টন' দিয়ে চলচ্চিত্রে পা রাখেন। এরপর 'আংগালো ইয়ো মায়া কো', 'কিনা মায়া মা', 'নিশানি', 'পরদেশী', এবং 'কিনা মায়ামা' একাধিক সিনেমায় অভিনয় করেন।   

ছোটপর্দায় প্রশান্ত 'অ্যাম্বার ধারা' শো-তে অতিথি হিসেবে অংশ নেন। এছাড়াও তিনি ওয়েব সিরিজ 'পাতাল লোক' সিজন ২-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেন।

তবে শুধু সিনেমা বা টিভির কাজ নয়, প্রশান্ত তামাংকে স্মরণ করা হয় কারণ তিনি গোর্খা সম্প্রদায়ের জন্য অনেক কিছু করেছিলেন। 

তাঁর ইন্ডিয়ান আইডল জয়ের পর গোর্খা মানুষদের মধ্যে এক ধরনের গর্ব এবং আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছিল। 

